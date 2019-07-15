Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:Странно, знаю несколько человек, которые в 80-ы после армии подавались на БАМ и в Якутию. И начинали именно с 250-ти, с обещанием потом полярок и прочих благ - почти никто не выдержал больше 2-х лет. А описываемые Вами з/п - это ситуация 70-х (по рассказам старожилов)
мои родственники в 80е подались кто в Салехард кто в Надым, за 10 лет заработали на квартиры в Москве и Сочи, простенькие жигули и так по мелочи, причём особо не экономили детей одевали в импортные тряпки видики и аудио у них тоже были. Без блата, без коррупции просто уехали из села а вернулись в Мск и Сочи. Им там сразу дали комнаты, а позже и квартиры.
Они, похоже, захватили 90-ые с несколько другими з/п - году в 94-ом нефтяники в Ханты-Мансийске уже получали по 1500 долларов в месяц. А газовики (Надым) еще и получили бесплатно десятки тысяч акций Газпрома (по стажу), которые уже в 97-ом на пике стоили по 10 000 тогдашних рублей -1,6 доллара за штуку Именно в 80-ые просто купить за деньги квартиру в Москве было практически невозможно. Процедура прописки была сложной, и для того, чтобы зацепится в ход шло все, даже фиктивные браки.
Волгарь написав:Странно, знаю несколько человек, которые в 80-ы после армии подавались на БАМ и в Якутию. И начинали именно с 250-ти, с обещанием потом полярок и прочих благ - почти никто не выдержал больше 2-х лет. А описываемые Вами з/п - это ситуация 70-х (по рассказам старожилов)
мои родственники в 80е подались кто в Салехард кто в Надым, за 10 лет заработали на квартиры в Москве и Сочи, простенькие жигули и так по мелочи, причём особо не экономили детей одевали в импортные тряпки видики и аудио у них тоже были. Без блата, без коррупции просто уехали из села а вернулись в Мск и Сочи. Им там сразу дали комнаты, а позже и квартиры.
Они, похоже, захватили 90-ые с несколько другими з/п - году в 94-ом нефтяники в Ханты-Мансийске уже получали по 1500 долларов в месяц. А газовики (Надым) еще и получили бесплатно десятки тысяч акций Газпрома (по стажу), которые уже в 97-ом на пике стоили по 10 000 тогдашних рублей -1,6 доллара за штуку Именно в 80-ые просто купить за деньги квартиру в Москве было практически невозможно. Процедура прописки была сложной, и для того, чтобы зацепится в ход шло все, даже фиктивные браки.
кооператив в высотке по ул.Новопеределкинская 89г. тогда тот район был дорога и дома в поле. Даже дворов не было. В 90х для тех у кого не было предпринимательской жилки стали тяжёлым потрясением. Гиперинфляция, задержки зарплат и тд
Киевский Международный Институт Социологии (КМИС), 16 июля 2019
Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в середині липня), то отримаємо наступні результати (рейтинг 3, дані з стовпчика 3 таблиці 1):
52,3% проголосували б за партію «Слуга народу», 10,3% – за партію «Опозиційна платформа – «За Життя», 7,9% – за партію «Європейська Солідарність», 5,8% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 5,1% – за партію «Сила і Честь»,
4% – за партію «Голос», 3% – за партію «Опозиційний блок», 2,5% – за партію «Громадянська позиція», 2,4% – за Радикальну партію Олега Ляшка, 1,5% – за «Партію Шарія», 1,5% – за партію «Свобода», 1,3% – за «Українську стратегію Гройсмана», за інші партії – загалом 2,4%.
“Зараз дуже важливо зупинити стрімке зростання мінімальної заробітної плати до того моменту, поки не буде завершено основні структурні реформи в економіці. Крім того, будь-які підвищення заробітних плат і надбавок у державному секторі поки теж небажані, оскільки в кінцевому підсумку вони матимуть негативні наслідки для економічного зростання. Тобто чистий економічний ефект від них буде негативним: обмежена кількість населення виграє від збільшення своїх доходів, тоді як решта економічних агентів постраждають”, – зазначила Головач.
За її словами, заробітні плати зростають виключно за рахунок підвищення продуктивності праці, в Україні ж це зростання відбувається при збереженні рівня продуктивності, тому попит всередині країни збільшується набагато швидше, ніж пропозиція встигає на нього відреагувати.
А що ж ви цитату яку цитуєте обрізали? розумієте що брешете і щоб не так в очі кидалось маніпулюєте? ось цитата повністю
Для України зараз дуже важливо зупинити стрімке зростання мінімальної заробітної плати, а також підвищення зарплат в державному секторі, до завершення реформування в економіці.
Ніби й не багато пропустили - а суть спотворили... Таким чином 1 Сьогодні і так ніхто не працює на мінімалку 2 Вся структура оплати праці чиновників привязана через розмір мінімалки - тому й не дивно що експерт закликає не збільшувати виплати в секторі який нічого не створює а тільки споживає.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Киевский Международный Институт Социологии (КМИС), 16 июля 2019
Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в середині липня), то отримаємо наступні результати (рейтинг 3, дані з стовпчика 3 таблиці 1):
52,3% проголосували б за партію «Слуга народу», 10,3% – за партію «Опозиційна платформа – «За Життя», 7,9% – за партію «Європейська Солідарність», 5,8% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 5,1% – за партію «Сила і Честь»,
4% – за партію «Голос», 3% – за партію «Опозиційний блок», 2,5% – за партію «Громадянська позиція», 2,4% – за Радикальну партію Олега Ляшка, 1,5% – за «Партію Шарія», 1,5% – за партію «Свобода», 1,3% – за «Українську стратегію Гройсмана», за інші партії – загалом 2,4%.
“Зараз дуже важливо зупинити стрімке зростання мінімальної заробітної плати до того моменту, поки не буде завершено основні структурні реформи в економіці. Крім того, будь-які підвищення заробітних плат і надбавок у державному секторі поки теж небажані, оскільки в кінцевому підсумку вони матимуть негативні наслідки для економічного зростання. Тобто чистий економічний ефект від них буде негативним: обмежена кількість населення виграє від збільшення своїх доходів, тоді як решта економічних агентів постраждають”, – зазначила Головач.
За її словами, заробітні плати зростають виключно за рахунок підвищення продуктивності праці, в Україні ж це зростання відбувається при збереженні рівня продуктивності, тому попит всередині країни збільшується набагато швидше, ніж пропозиція встигає на нього відреагувати.
А що ж ви цитату яку цитуєте обрізали? розумієте що брешете і щоб не так в очі кидалось маніпулюєте? ось цитата повністю
Для України зараз дуже важливо зупинити стрімке зростання мінімальної заробітної плати, а також підвищення зарплат в державному секторі, до завершення реформування в економіці.
Ніби й не багато пропустили - а суть спотворили... Таким чином 1 Сьогодні і так ніхто не працює на мінімалку 2 Вся структура оплати праці чиновників привязана через розмір мінімалки - тому й не дивно що експерт закликає не збільшувати виплати в секторі який нічого не створює а тільки споживає.
ЛАД привел дословную цитату, а вы то, что написал журналист (редактор). Разницу между автором и толмачом понимаете?
- Ой, этот Карузо! Столько шума - “хороший певец, хороший певец”... А он и фальшивит, и картавит! - А ты что, слушал Карузо? - Нет, мне Изя напел!
Киевский Международный Институт Социологии (КМИС), 16 июля 2019
Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в середині липня), то отримаємо наступні результати (рейтинг 3, дані з стовпчика 3 таблиці 1):
52,3% проголосували б за партію «Слуга народу», 10,3% – за партію «Опозиційна платформа – «За Життя», 7,9% – за партію «Європейська Солідарність», 5,8% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 5,1% – за партію «Сила і Честь»,
4% – за партію «Голос», 3% – за партію «Опозиційний блок», 2,5% – за партію «Громадянська позиція», 2,4% – за Радикальну партію Олега Ляшка, 1,5% – за «Партію Шарія», 1,5% – за партію «Свобода», 1,3% – за «Українську стратегію Гройсмана», за інші партії – загалом 2,4%.
Чувствую Петину ладошку с прилипшей копеечкой. Накинули процент Слуге народа, чтобы перекинуть подозрения на них, а замаскировали главный свой заказ, за что и пошла копеечка - Вакарчук якобы всё равно не проходит в Раду, а программа у нас практически одинаковая, так что 16-процентники, чтобы ваш голос не потерялся голосуйте исключительно за ЕС. Не случайно Славик вчера жаловался на черные технологии от Порошенко.
Для України зараз дуже важливо зупинити стрімке зростання мінімальної заробітної плати, а також підвищення зарплат в державному секторі, до завершення реформування в економіці.
Ніби й не багато пропустили - а суть спотворили... Таким чином 1 Сьогодні і так ніхто не працює на мінімалку 2 Вся структура оплати праці чиновників привязана через розмір мінімалки - тому й не дивно що експерт закликає не збільшувати виплати в секторі який нічого не створює а тільки споживає.
ЛАД привел дословную цитату, а вы то, что написал журналист (редактор). Разницу между автором и толмачом понимаете?
Лад був присутній при розмові і записав на свій диктофон цитату? Чи Лад приводить інтерпритацію толмача? Адже і перший і другий абзац викладала одна і та сама людина... То чому ви вважаєте що вона не вірно виклала суть в першому а не в другому абзаці?
Таким чином Нехай леди-зеди-теди-волгарі не приводять інформацію яка суттєво міняє свою суть в залежності від того який абзац правильніший.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69