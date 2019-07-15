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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3566356735683569

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 204
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
5
Голос
17%
35
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
27%
55
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
4%
9
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
22%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
16
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 12:22

  vitaliian написав:
  Волгарь написав:Странно, знаю несколько человек, которые в 80-ы после армии подавались на БАМ и в Якутию. И начинали именно с 250-ти, с обещанием потом полярок и прочих благ - почти никто не выдержал больше 2-х лет. А описываемые Вами з/п - это ситуация 70-х (по рассказам старожилов)
мои родственники в 80е подались кто в Салехард кто в Надым, за 10 лет заработали на квартиры в Москве и Сочи, простенькие жигули и так по мелочи, причём особо не экономили детей одевали в импортные тряпки видики и аудио у них тоже были. Без блата, без коррупции просто уехали из села а вернулись в Мск и Сочи. Им там сразу дали комнаты, а позже и квартиры.

Они, похоже, захватили 90-ые с несколько другими з/п - году в 94-ом нефтяники в Ханты-Мансийске уже получали по 1500 долларов в месяц. А газовики (Надым) еще и получили бесплатно десятки тысяч акций Газпрома (по стажу), которые уже в 97-ом на пике стоили по 10 000 тогдашних рублей -1,6 доллара за штуку
Именно в 80-ые просто купить за деньги квартиру в Москве было практически невозможно. Процедура прописки была сложной, и для того, чтобы зацепится в ход шло все, даже фиктивные браки.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 12:42

  mephala написав:
  Ой+ написав:https://www.pfu.gov.ua/1789992-stanom-n ... 2019-roku/
это я так понимаю доли взяты по количеству людей получающих пенсию?
а распределение долей по суммам нету часом?
а также распределение долей по внесенной сумме в котел.


Посилання робоче, 3 графік
Зображення
Для Волгаря - в дніпропетровській обл. найбільша к-ть пенсіонерів (близько 1 млн.), відповідно і смертність висока, а не через видумані ним причини - той же сайт.
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Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 12:45

  Волгарь написав:
  vitaliian написав:
  Волгарь написав:Странно, знаю несколько человек, которые в 80-ы после армии подавались на БАМ и в Якутию. И начинали именно с 250-ти, с обещанием потом полярок и прочих благ - почти никто не выдержал больше 2-х лет. А описываемые Вами з/п - это ситуация 70-х (по рассказам старожилов)
мои родственники в 80е подались кто в Салехард кто в Надым, за 10 лет заработали на квартиры в Москве и Сочи, простенькие жигули и так по мелочи, причём особо не экономили детей одевали в импортные тряпки видики и аудио у них тоже были. Без блата, без коррупции просто уехали из села а вернулись в Мск и Сочи. Им там сразу дали комнаты, а позже и квартиры.

Они, похоже, захватили 90-ые с несколько другими з/п - году в 94-ом нефтяники в Ханты-Мансийске уже получали по 1500 долларов в месяц. А газовики (Надым) еще и получили бесплатно десятки тысяч акций Газпрома (по стажу), которые уже в 97-ом на пике стоили по 10 000 тогдашних рублей -1,6 доллара за штуку
Именно в 80-ые просто купить за деньги квартиру в Москве было практически невозможно. Процедура прописки была сложной, и для того, чтобы зацепится в ход шло все, даже фиктивные браки.

кооператив в высотке по ул.Новопеределкинская 89г. тогда тот район был дорога и дома в поле. Даже дворов не было. В 90х для тех у кого не было предпринимательской жилки стали тяжёлым потрясением. Гиперинфляция, задержки зарплат и тд
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:06

Киевский Международный Институт Социологии (КМИС), 16 июля 2019

Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в середині липня), то отримаємо наступні результати (рейтинг 3, дані з стовпчика 3 таблиці 1):

52,3% проголосували б за партію «Слуга народу»,
10,3% – за партію «Опозиційна платформа – «За Життя»,
7,9% – за партію «Європейська Солідарність»,
5,8% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»
5,1% – за партію «Сила і Честь»,

4% – за партію «Голос»,
3% – за партію «Опозиційний блок»,
2,5% – за партію «Громадянська позиція»,
2,4% – за Радикальну партію Олега Ляшка,
1,5% – за «Партію Шарія»,
1,5% – за партію «Свобода»,
1,3% – за «Українську стратегію Гройсмана»,
за інші партії – загалом 2,4%.

https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=r ... 873&page=1
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:13

  ЛАД написав:Будивельник
“Зараз дуже важливо зупинити стрімке зростання мінімальної заробітної плати до того моменту, поки не буде завершено основні структурні реформи в економіці. Крім того, будь-які підвищення заробітних плат і надбавок у державному секторі поки теж небажані, оскільки в кінцевому підсумку вони матимуть негативні наслідки для економічного зростання. Тобто чистий економічний ефект від них буде негативним: обмежена кількість населення виграє від збільшення своїх доходів, тоді як решта економічних агентів постраждають”, – зазначила Головач.

За її словами, заробітні плати зростають виключно за рахунок підвищення продуктивності праці, в Україні ж це зростання відбувається при збереженні рівня продуктивності, тому попит всередині країни збільшується набагато швидше, ніж пропозиція встигає на нього відреагувати.

https://news.finance.ua/ua/news/-/45265 ... v-ukrayini
А що ж ви цитату яку цитуєте обрізали? розумієте що брешете і щоб не так в очі кидалось маніпулюєте?
ось цитата повністю
Для України зараз дуже важливо зупинити стрімке зростання мінімальної заробітної плати, а також підвищення зарплат в державному секторі, до завершення реформування в економіці.
Ніби й не багато пропустили - а суть спотворили...
Таким чином
1 Сьогодні і так ніхто не працює на мінімалку
2 Вся структура оплати праці чиновників привязана через розмір мінімалки - тому й не дивно що експерт закликає не збільшувати виплати в секторі який нічого не створює а тільки споживає.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:18

  yanyura написав:
Киевский Международный Институт Социологии (КМИС), 16 июля 2019

Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в середині липня), то отримаємо наступні результати (рейтинг 3, дані з стовпчика 3 таблиці 1):

52,3% проголосували б за партію «Слуга народу»,
10,3% – за партію «Опозиційна платформа – «За Життя»,
7,9% – за партію «Європейська Солідарність»,
5,8% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»
5,1% – за партію «Сила і Честь»,

4% – за партію «Голос»,
3% – за партію «Опозиційний блок»,
2,5% – за партію «Громадянська позиція»,
2,4% – за Радикальну партію Олега Ляшка,
1,5% – за «Партію Шарія»,
1,5% – за партію «Свобода»,
1,3% – за «Українську стратегію Гройсмана»,
за інші партії – загалом 2,4%.

https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=r ... 873&page=1

Заказуха
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:29

Re: Політичні дискусії

Фирташ таки все, надолго получит прописку в Штатах.
Министр Юстиции Австрии подписал решение об экстрадиции
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:30

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Будивельник
“Зараз дуже важливо зупинити стрімке зростання мінімальної заробітної плати до того моменту, поки не буде завершено основні структурні реформи в економіці. Крім того, будь-які підвищення заробітних плат і надбавок у державному секторі поки теж небажані, оскільки в кінцевому підсумку вони матимуть негативні наслідки для економічного зростання. Тобто чистий економічний ефект від них буде негативним: обмежена кількість населення виграє від збільшення своїх доходів, тоді як решта економічних агентів постраждають”, – зазначила Головач.

За її словами, заробітні плати зростають виключно за рахунок підвищення продуктивності праці, в Україні ж це зростання відбувається при збереженні рівня продуктивності, тому попит всередині країни збільшується набагато швидше, ніж пропозиція встигає на нього відреагувати.

https://news.finance.ua/ua/news/-/45265 ... v-ukrayini
А що ж ви цитату яку цитуєте обрізали? розумієте що брешете і щоб не так в очі кидалось маніпулюєте?
ось цитата повністю
Для України зараз дуже важливо зупинити стрімке зростання мінімальної заробітної плати, а також підвищення зарплат в державному секторі, до завершення реформування в економіці.
Ніби й не багато пропустили - а суть спотворили...
Таким чином
1 Сьогодні і так ніхто не працює на мінімалку
2 Вся структура оплати праці чиновників привязана через розмір мінімалки - тому й не дивно що експерт закликає не збільшувати виплати в секторі який нічого не створює а тільки споживає.

ЛАД привел дословную цитату, а вы то, что написал журналист (редактор).
Разницу между автором и толмачом понимаете?
- Ой, этот Карузо! Столько шума - “хороший певец, хороший певец”... А он и фальшивит, и картавит!
- А ты что, слушал Карузо?
- Нет, мне Изя напел!
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:33

  yanyura написав:
Киевский Международный Институт Социологии (КМИС), 16 июля 2019

Якщо розрахувати відсотки по відношенню до тих, хто визначився (власне, саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів, якби вони проводилися в середині липня), то отримаємо наступні результати (рейтинг 3, дані з стовпчика 3 таблиці 1):

52,3% проголосували б за партію «Слуга народу»,
10,3% – за партію «Опозиційна платформа – «За Життя»,
7,9% – за партію «Європейська Солідарність»,
5,8% – за партію «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»
5,1% – за партію «Сила і Честь»,

4% – за партію «Голос»,
3% – за партію «Опозиційний блок»,
2,5% – за партію «Громадянська позиція»,
2,4% – за Радикальну партію Олега Ляшка,
1,5% – за «Партію Шарія»,
1,5% – за партію «Свобода»,
1,3% – за «Українську стратегію Гройсмана»,
за інші партії – загалом 2,4%.

https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=r ... 873&page=1


Чувствую Петину ладошку с прилипшей копеечкой.
Накинули процент Слуге народа, чтобы перекинуть подозрения на них, а замаскировали главный свой заказ, за что и пошла копеечка - Вакарчук якобы всё равно не проходит в Раду, а программа у нас практически одинаковая, так что 16-процентники, чтобы ваш голос не потерялся голосуйте исключительно за ЕС.
Не случайно Славик вчера жаловался на черные технологии от Порошенко.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 13:40

  yanyura написав:
  budivelnik написав:https://news.finance.ua/ua/news/-/452655/sb-neobhidno-zupynyty-pidvyshhennya-zarplat-v-ukrayiniА що ж ви цитату яку цитуєте обрізали? розумієте що брешете і щоб не так в очі кидалось маніпулюєте?
ось цитата повністю
Для України зараз дуже важливо зупинити стрімке зростання мінімальної заробітної плати, а також підвищення зарплат в державному секторі, до завершення реформування в економіці.
Ніби й не багато пропустили - а суть спотворили...
Таким чином
1 Сьогодні і так ніхто не працює на мінімалку
2 Вся структура оплати праці чиновників привязана через розмір мінімалки - тому й не дивно що експерт закликає не збільшувати виплати в секторі який нічого не створює а тільки споживає.

ЛАД привел дословную цитату, а вы то, что написал журналист (редактор).
Разницу между автором и толмачом понимаете?
Лад був присутній при розмові і записав на свій диктофон цитату?
Чи Лад приводить інтерпритацію толмача? Адже і перший і другий абзац викладала одна і та сама людина...
То чому ви вважаєте що вона не вірно виклала суть в першому а не в другому абзаці?

Таким чином
Нехай леди-зеди-теди-волгарі не приводять інформацію яка суттєво міняє свою суть в залежності від того який абзац правильніший.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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