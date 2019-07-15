Додано: Вів 16 лип, 2019 15:10

budivelnik написав: ЛАД написав: Будивельник

“Зараз дуже важливо зупинити стрімке зростання мінімальної заробітної плати до того моменту, поки не буде завершено основні структурні реформи в економіці. Крім того, будь-які підвищення заробітних плат і надбавок у державному секторі поки теж небажані, оскільки в кінцевому підсумку вони матимуть негативні наслідки для економічного зростання. Тобто чистий економічний ефект від них буде негативним: обмежена кількість населення виграє від збільшення своїх доходів, тоді як решта економічних агентів постраждають”, – зазначила Головач.



За її словами, заробітні плати зростають виключно за рахунок підвищення продуктивності праці, в Україні ж це зростання відбувається при збереженні рівня продуктивності , тому попит всередині країни збільшується набагато швидше, ніж пропозиція встигає на нього відреагувати.

https://news.finance.ua/ua/news/-/45265 ... v-ukrayini А що ж ви цитату яку цитуєте обрізали? розумієте що брешете і щоб не так в очі кидалось маніпулюєте?

ось цитата повністю

Для України зараз дуже важливо зупинити стрімке зростання мінімальної заробітної плати, а також підвищення зарплат в державному секторі , до завершення реформування в економіці. Ніби й не багато пропустили - а суть спотворили...

Таким чином

1 Сьогодні і так ніхто не працює на мінімалку

2 Вся структура оплати праці чиновників привязана через розмір мінімалки - тому й не дивно що експерт закликає не збільшувати виплати в секторі який нічого не створює а тільки споживає. А що ж ви цитату яку цитуєте обрізали? розумієте що брешете і щоб не так в очі кидалось маніпулюєте?ось цитата повністюНіби й не багато пропустили - а суть спотворили...Таким чином1 Сьогодні і так ніхто не працює на мінімалку2 Вся структура оплати праці чиновників привязана через розмір мінімалки - тому й не дивно що експерт закликає не збільшувати виплати в секторі який нічого не створює а тільки споживає.

цитату и ссылку

грамотных

...надо помнить, если заработные платы растут за счет повышения производительности труда, — это одно дело. А вот если заработная плата повышается, а производительность остается неизменной, то спрос увеличивается намного быстрее, чем предложение успевает на него отреагировать. Если бы наши производители имели возможность отреагировать на рост спроса быстро, не было бы никаких проблем. Но у них не было такой возможности, потому что НБУ, реагируя на инфляционные давления, был вынужден поднять учетную ставку, что сделало деньги дорогими. А если внутренние производители не смогли удовлетворить растущий спрос населения, то его будет удовлетворять импорт, что и привело к углублению наших проблем с внешнеторговым балансом.

....

Поэтому сейчас очень важно остановить стремительный рост МЗП до того момента, пока не будут завершены основные структурные реформы в экономике. Кроме того, какие-либо повышения заработных плат и надбавок в государственном секторе сейчас тоже нежелательны, поскольку в результате они приведут к негативным последствиям для экономического роста.

Мы недавно завершили анализ причин низкого экономического роста Украины на протяжении последних лет, и главная причина — это недостаточность основного капитала. Это не просто причина торможения экономического роста, это главная причина того, что производительность труда в Украине очень низкая. Мы часто приводим такой пример: работник в Германии в среднем производит за 17 дней столько же продукции, сколько украинский работник за год. И проблема не в рабочих, проблема в том, что уровень технического и технологического обеспечения в Германии позволяет работать намного эффективнее . Если сравнивать уровень основного капитала как долю от ВВП в Украине и других странах, то наш показатель будет одним из самых низких в Европе. Мы абсолютные аутсайдеры.

Сегодня заработная плата служащего и его доходы — это очень разные вещи. Официальная зарплата сейчас может составлять около 30% от общих доходов, включающих разные премии и надбавки.

... из-за такой системы рыночные специалисты, которым обычно сообщают только уровень оклада на вакантной должности, уверены, что госслужащие зарабатывают очень мало. Простой, казалось бы, шаг — сообщать человеку не только оклад, но и всю сумму, которую он будет получать на госслужбе, — решил бы много вопросов. Наше исследование показывает, что фактический месячный доход (зарплата и все надбавки) украинских госслужащих среднего звена не очень отличается от заработных плат в реальном секторе, а в некоторых регионах даже превышает.

1. Ваши призывы к культурной дискуссии вы сами регулярно нарушаете.Понимаю, что с собственным ХАМСТВОМ Вы бороться не в силах.Брешуть собаки и ... (продолжать не буду дабы не уподобляться Вам).2. Читать не научились?В моей цитате есть слова о "державному секторі" (сейчас подчеркнул). Или Вам нужно выделить красным цветом и крупным шрифтом, чтобы Вы увидели?3. Вообще то, ссылку привёл больше ради второго подчёркивания в цитате о производительности труда.4. Я привёл. Когда пишу, рассчитываю налюдей, кот. могут пройти по ссылке и оттуда при желании даже по ссылке на первоисточник. Или мне надо цитировать полностью интервью на "Зеркале недели"?5. Персонально для Вас ссылки на оригинал -или на украинском языкеИ цитаты оттуда:И ещё интересный момент (не для будивельника или не только для него):6. Простите, что в очередной раз нарушил свою подпись - каждый раз надеюсь, что Вы поумнели, перестали считать себя крупным специалистом в экономике и, наконец, сможете задуматься, а не вещать "прописные" (на Ваш взгляд) истины, кот. плохо соотносятся с реальностью.Но Вы, по-прежнему, больше озабочены поиском "манипуляций" и "антипартийных группировок" типа "леди-зеди-теди-волгарі".Скоро дождусь обвинений в работе на сигуранцу?Полуграмотность хуже неграмотности.