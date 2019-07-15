Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Не случайно Славик вчера жаловался на черные технологии от Порошенко.
І що когось розжалобив?
ЮРІЙ ВИННИЧУК Славік нарікає, що його на Західній Україні обливають брудом. Славку, я не вірю тобі. Бо за твоєю спиною проглядаються ріжки і копитка Пінчука, який готовий відректися від Криму, від ЄС і НАТО, щоб не тривожити дуже чутливу Рашку. Це так виглядає моя перша порція бруду. А ось друга. Сьогодні, коли у Львові відбуватиметься зустріч з Порошенком і співатиме Тарас Чубай біля пам'ятника Шевченкові, наш непорочний Вакарчук влаштовує свій концерт біля пам'ятника Франка. Це ж треба -- який дивовижний збіг! В той самий час! Дивуюся, як іще Квартал 95 не скористався такою нагодою та не запланував свій виступ. https://wz.lviv.ua/blogs/393957-slavku-ia-ne-viriu-tobi
Итого имеем: 2,1% пенсионеров получают 9,0% всей суммы пенсий; 8,9% - 20,0% (11% - 29,0%); 6,0% - 8,9% ( 17% - 38,0%); 12,6% - 14,4% (29,6% - 52,3%). (В скобках нарастающим итогом % пенсионеров - % общей суммы пенсий). Посчитаю уж и нижнюю часть: 0,7% - 0,2%; 0,1% - 0,2% (0,8% - 0,2%); 42% - 25,5% (42,8% - 25,7%); 27,6% - 42,0% (70,4% - 47,7%). Медиану по этим данным не посчитаешь, но она явно ниже 3000 грн. Полагаю, где-то около (ниже) 2500 грн (вблизи средней для группы от 2001 до 3000 грн - 2390 грн).
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
budivelnik написав:Лад був присутній при розмові і записав на свій диктофон цитату? Чи Лад приводить інтерпритацію толмача? Адже і перший і другий абзац викладала одна і та сама людина... То чому ви вважаєте що вона не вірно виклала суть в першому а не в другому абзаці?
Таким чином Нехай леди-зеди-теди-волгарі не приводять інформацію яка суттєво міняє свою суть в залежності від того який абзац правильніший.
“Зараз дуже важливо зупинити стрімке зростання мінімальної заробітної плати до того моменту, поки не буде завершено основні структурні реформи в економіці. Крім того, будь-які підвищення заробітних плат і надбавок у державному секторі поки теж небажані, оскільки в кінцевому підсумку вони матимуть негативні наслідки для економічного зростання. Тобто чистий економічний ефект від них буде негативним: обмежена кількість населення виграє від збільшення своїх доходів, тоді як решта економічних агентів постраждають”, – зазначила Головач.
За її словами, заробітні плати зростають виключно за рахунок підвищення продуктивності праці, в Україні ж це зростання відбувається при збереженні рівня продуктивності, тому попит всередині країни збільшується набагато швидше, ніж пропозиція встигає на нього відреагувати.
А що ж ви цитату яку цитуєте обрізали? розумієте що брешете і щоб не так в очі кидалось маніпулюєте? ось цитата повністю
Для України зараз дуже важливо зупинити стрімке зростання мінімальної заробітної плати, а також підвищення зарплат в державному секторі, до завершення реформування в економіці.
Ніби й не багато пропустили - а суть спотворили... Таким чином 1 Сьогодні і так ніхто не працює на мінімалку 2 Вся структура оплати праці чиновників привязана через розмір мінімалки - тому й не дивно що експерт закликає не збільшувати виплати в секторі який нічого не створює а тільки споживає.
1. Ваши призывы к культурной дискуссии вы сами регулярно нарушаете. Понимаю, что с собственным ХАМСТВОМ Вы бороться не в силах. Брешуть собаки и ... (продолжать не буду дабы не уподобляться Вам). 2. Читать не научились? В моей цитате есть слова о "державному секторі" (сейчас подчеркнул). Или Вам нужно выделить красным цветом и крупным шрифтом, чтобы Вы увидели? 3. Вообще то, ссылку привёл больше ради второго подчёркивания в цитате о производительности труда. 4. Я привёл цитату и ссылку. Когда пишу, рассчитываю на грамотных людей, кот. могут пройти по ссылке и оттуда при желании даже по ссылке на первоисточник. Или мне надо цитировать полностью интервью на "Зеркале недели"? 5. Персонально для Вас ссылки на оригинал - https://zn.ua/interview/chto-zarabotali-vse-seli-323560_.html или на украинском языке https://dt.ua/interview/scho-zarobili-vse-z-yili-317261_.html. И цитаты оттуда:
...надо помнить, если заработные платы растут за счет повышения производительности труда, — это одно дело. А вот если заработная плата повышается, а производительность остается неизменной, то спрос увеличивается намного быстрее, чем предложение успевает на него отреагировать. Если бы наши производители имели возможность отреагировать на рост спроса быстро, не было бы никаких проблем. Но у них не было такой возможности, потому что НБУ, реагируя на инфляционные давления, был вынужден поднять учетную ставку, что сделало деньги дорогими. А если внутренние производители не смогли удовлетворить растущий спрос населения, то его будет удовлетворять импорт, что и привело к углублению наших проблем с внешнеторговым балансом. .... Поэтому сейчас очень важно остановить стремительный рост МЗП до того момента, пока не будут завершены основные структурные реформы в экономике. Кроме того, какие-либо повышения заработных плат и надбавок в государственном секторе сейчас тоже нежелательны, поскольку в результате они приведут к негативным последствиям для экономического роста.
Мы недавно завершили анализ причин низкого экономического роста Украины на протяжении последних лет, и главная причина — это недостаточность основного капитала. Это не просто причина торможения экономического роста, это главная причина того, что производительность труда в Украине очень низкая. Мы часто приводим такой пример: работник в Германии в среднем производит за 17 дней столько же продукции, сколько украинский работник за год. И проблема не в рабочих, проблема в том, что уровень технического и технологического обеспечения в Германии позволяет работать намного эффективнее. Если сравнивать уровень основного капитала как долю от ВВП в Украине и других странах, то наш показатель будет одним из самых низких в Европе. Мы абсолютные аутсайдеры.
И ещё интересный момент (не для будивельника или не только для него):
Сегодня заработная плата служащего и его доходы — это очень разные вещи. Официальная зарплата сейчас может составлять около 30% от общих доходов, включающих разные премии и надбавки. ... из-за такой системы рыночные специалисты, которым обычно сообщают только уровень оклада на вакантной должности, уверены, что госслужащие зарабатывают очень мало. Простой, казалось бы, шаг — сообщать человеку не только оклад, но и всю сумму, которую он будет получать на госслужбе, — решил бы много вопросов. Наше исследование показывает, что фактический месячный доход (зарплата и все надбавки) украинских госслужащих среднего звена не очень отличается от заработных плат в реальном секторе, а в некоторых регионах даже превышает.
6. Простите, что в очередной раз нарушил свою подпись - каждый раз надеюсь, что Вы поумнели, перестали считать себя крупным специалистом в экономике и, наконец, сможете задуматься, а не вещать "прописные" (на Ваш взгляд) истины, кот. плохо соотносятся с реальностью. Но Вы, по-прежнему, больше озабочены поиском "манипуляций" и "антипартийных группировок" типа "леди-зеди-теди-волгарі". Скоро дождусь обвинений в работе на сигуранцу? Полуграмотность хуже неграмотности.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Ваши призывы к культурной дискуссии вы сами регулярно нарушаете.
1 Я не закликав до культурної дискусії з пятою колоною.... З ворогом не дискутують-його знищують 2 Для мене не є ворогом на СН чи Голос , навіть ОППО не підпадає на 100% під визначення ворог... А леди-зеди-волгарі під таке визначення потрапляють Потрапляють свідомо чи по тупості - мене не хвилює Їх діяльність направлена на розвал держави в якій я живу.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:Щоб там хто не говорив,а різко відрізняються тільки 3300 судей, всі інші +- справедливо.
У 2013 р. судді 12.1 тис. грн, але останні 2 роки їм доливали по тис. в рік.
https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2018/11/analysis_of_pensioners.pdf стор. 10 У період з 2013 по 2017 рр. відбулися такі зміни в розмірах пенсій: найбільше в грошовому еквіваленті змінилася пенсія у суддів – зросла на 12,5 тис. грн; на другому місці за рівнем абсолютного зростання – пенсії прокурорів, що зросли на 3,8 тис. грн; найменше зросла пенсія у науковців – на 244 грн за 4 роки; скоротилася пенсія в народних депутатів України (на 171 грн у 2017 році порівняно з 2013 роком).
Теперішнім рядовим пенсіонерам можна втішатись тим, що наступним перепаде ще менше - коефіцієнт знизили до 1 % за відпрацьований рік, та і вимоги до стажу зросли.