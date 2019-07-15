Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Ваши призывы к культурной дискуссии вы сами регулярно нарушаете.
1 Я не закликав до культурної дискусії з пятою колоною.... З ворогом не дискутують-його знищують 2 Для мене не є ворогом на СН чи Голос , навіть ОППО не підпадає на 100% під визначення ворог... А леди-зеди-волгарі під таке визначення потрапляють Потрапляють свідомо чи по тупості - мене не хвилює Їх діяльність направлена на розвал держави в якій я живу.
Пробачте, але тупість та обмеженість то Ваші характерні риси. І, мабуть, Ви живете в іншій державі, бо, на мій погляд, на розвал держави більше працюють такі, як Ви. Хоча, на відміну від Вас, я Вам такі звинувачення не закидав жодного разу. Так коли дочекаюсь звинувачень в роботі на сігуранцу, чи японців, чи, нарешті, на ФСБ? Чому до сих пір немає Вашою заяви в СБУ? Не допрацьовуєте. На цьому прощавайте.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
В июне десяток яиц в среднем стоил 13 гривень, что на 43% меньше, чем в прошлом году в июне. Читайте такжеВ Украине выросло производство мяса и яиц Об этом сообщает ТСН.uа. "Яйца - это единственный продукт животного происхождения, который за год подешевел, остальные продукты питания выросли в цене. Больше всего подорожала курятина - на 20%, а стоимость рыбы и сливочного масла - на 12%", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что за последний год стоимость белого хлеба выросла на треть, а черного - на 40%.
Нашли «агитатора», устроившего СМС-рассылку против партии Вакарчука – он агитировал за «ЕС» Порошенко (фото, видео) Правоохранители разоблачили на Львовщине депутата сельсовета, который организовал массовую смс-рассылку для дискредитации политической партии «Голос». ........ Так, правоохранители установили, что депутат заключил договор с мобильным оператором на ежемесячную рассылку до 25 тысяч смс-сообщений. В сообщениях отмечалось, что партия «Голос» не проходит процентный барьер, следовательно, людей провоцировали не голосовать за указанную партию. ......Глава киберполиции добавил, что кроме контрагитации против оппонентов, нарушитель использовал смс-рассылку для агитации за политическую партию «Европейская солидарность». ......Кроме того, было установлено, что абонентская база получателей указанных смс-сообщений была сформирована еще во время президентских выборов 2019 года одной из политических партий, которая доминировала на Львовщине.