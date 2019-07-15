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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3568356935703571

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 205
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
5
Голос
17%
35
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
27%
56
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
4%
9
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
21%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
16
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 18:02

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Ваши призывы к культурной дискуссии вы сами регулярно нарушаете.
1 Я не закликав до культурної дискусії з пятою колоною....
З ворогом не дискутують-його знищують
2 Для мене не є ворогом на СН чи Голос , навіть ОППО не підпадає на 100% під визначення ворог...
А леди-зеди-волгарі під таке визначення потрапляють
Потрапляють свідомо чи по тупості - мене не хвилює
Їх діяльність направлена на розвал держави в якій я живу.

Пробачте, але тупість та обмеженість то Ваші характерні риси.
І, мабуть, Ви живете в іншій державі, бо, на мій погляд, на розвал держави більше працюють такі, як Ви. Хоча, на відміну від Вас, я Вам такі звинувачення не закидав жодного разу.
Так коли дочекаюсь звинувачень в роботі на сігуранцу, чи японців, чи, нарешті, на ФСБ?
Чому до сих пір немає Вашою заяви в СБУ?
Не допрацьовуєте. :)
На цьому прощавайте.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 18:18

К вопросу о ценах на продукты.
В июне десяток яиц в среднем стоил 13 гривень, что на 43% меньше, чем в прошлом году в июне. Читайте такжеВ Украине выросло производство мяса и яиц Об этом сообщает ТСН.uа. "Яйца - это единственный продукт животного происхождения, который за год подешевел, остальные продукты питания выросли в цене. Больше всего подорожала курятина - на 20%, а стоимость рыбы и сливочного масла - на 12%", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что за последний год стоимость белого хлеба выросла на треть, а черного - на 40%.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/agro/10619868-v-ukraine-za-god-yayca-podesheveli-pochti-vdvoe.html
Это, правда, не Госстат, но и не мои домыслы. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 18:26

Сегодня уже писали о чёрном пиаре.
Нашли «агитатора», устроившего СМС-рассылку против партии Вакарчука – он агитировал за «ЕС» Порошенко (фото, видео)
Правоохранители разоблачили на Львовщине депутата сельсовета, который организовал массовую смс-рассылку для дискредитации политической партии «Голос».
........ Так, правоохранители установили, что депутат заключил договор с мобильным оператором на ежемесячную рассылку до 25 тысяч смс-сообщений. В сообщениях отмечалось, что партия «Голос» не проходит процентный барьер, следовательно, людей провоцировали не голосовать за указанную партию.
......Глава киберполиции добавил, что кроме контрагитации против оппонентов, нарушитель использовал смс-рассылку для агитации за политическую партию «Европейская солидарность».
......Кроме того, было установлено, что абонентская база получателей указанных смс-сообщений была сформирована еще во время президентских выборов 2019 года одной из политических партий, которая доминировала на Львовщине.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/elections/10619829-nashli-agitatora-ustroivshego-sms-rassylku-protiv-partii-vakarchuka-on-agitiroval-za-es-poroshenko-foto-video.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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