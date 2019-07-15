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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3568356935703571 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 205 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 5 Голос 17% 35 Громадянська позиція 6% 13 Європейська Солідарність 27% 56 Опозиційна платформа - За життя 8% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 4% 9 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 21% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 16 Всього голосів : 205 Додано: Вів 16 лип, 2019 18:02 budivelnik написав: ЛАД написав: Ваши призывы к культурной дискуссии вы сами регулярно нарушаете. Ваши призывы к культурной дискуссии вы сами регулярно нарушаете. 1 Я не закликав до культурної дискусії з пятою колоною....

З ворогом не дискутують-його знищують

2 Для мене не є ворогом на СН чи Голос , навіть ОППО не підпадає на 100% під визначення ворог...

А леди-зеди-волгарі під таке визначення потрапляють

Потрапляють свідомо чи по тупості - мене не хвилює

Їх діяльність направлена на розвал держави в якій я живу. 1 Я не закликав до культурної дискусії з пятою колоною....З ворогом не дискутують-його знищують2 Для мене не є ворогом на СН чи Голос , навіть ОППО не підпадає на 100% під визначення ворог...А леди-зеди-волгарі під таке визначення потрапляютьПотрапляють свідомо чи по тупості - мене не хвилюєЇх діяльність направлена на розвал держави в якій я живу.

Пробачте, але тупість та обмеженість то Ваші характерні риси.

І, мабуть, Ви живете в іншій державі, бо, на мій погляд, на розвал держави більше працюють такі, як Ви. Хоча, на відміну від Вас, я Вам такі звинувачення не закидав жодного разу.

Так коли дочекаюсь звинувачень в роботі на сігуранцу, чи японців, чи, нарешті, на ФСБ?

Чому до сих пір немає Вашою заяви в СБУ?

Не допрацьовуєте.

На цьому прощавайте. Пробачте, але тупість та обмеженість то Ваші характерні риси.І, мабуть, Ви живете в іншій державі, бо, на мій погляд, на розвал держави більше працюють такі, як Ви. Хоча, на відміну від Вас, я Вам такі звинувачення не закидав жодного разу.Так коли дочекаюсь звинувачень в роботі на сігуранцу, чи японців, чи, нарешті, на ФСБ?Чому до сих пір немає Вашою заяви в СБУ?Не допрацьовуєте.На цьому прощавайте. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13614 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3881 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2019 18:18

В июне десяток яиц в среднем стоил 13 гривень, что на 43% меньше, чем в прошлом году в июне. Читайте такжеВ Украине выросло производство мяса и яиц Об этом сообщает ТСН.uа. "Яйца - это единственный продукт животного происхождения, который за год подешевел, остальные продукты питания выросли в цене. Больше всего подорожала курятина - на 20%, а стоимость рыбы и сливочного масла - на 12%", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что за последний год стоимость белого хлеба выросла на треть, а черного - на 40%.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/economics/agro/10619868-v-ukraine-za-god-yayca-podesheveli-pochti-vdvoe.html

Это, правда, не Госстат, но и не мои домыслы. К вопросу о ценах на продукты.Подробности читайте на УНИАН:Это, правда, не Госстат, но и не мои домыслы. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13614 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3881 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2019 18:26

Нашли «агитатора», устроившего СМС-рассылку против партии Вакарчука – он агитировал за «ЕС» Порошенко (фото, видео)

Правоохранители разоблачили на Львовщине депутата сельсовета, который организовал массовую смс-рассылку для дискредитации политической партии «Голос».

........ Так, правоохранители установили, что депутат заключил договор с мобильным оператором на ежемесячную рассылку до 25 тысяч смс-сообщений. В сообщениях отмечалось, что партия «Голос» не проходит процентный барьер, следовательно, людей провоцировали не голосовать за указанную партию.

......Глава киберполиции добавил, что кроме контрагитации против оппонентов, нарушитель использовал смс-рассылку для агитации за политическую партию «Европейская солидарность».

......Кроме того, было установлено, что абонентская база получателей указанных смс-сообщений была сформирована еще во время президентских выборов 2019 года одной из политических партий, которая доминировала на Львовщине.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/elections/10619829-nashli-agitatora-ustroivshego-sms-rassylku-protiv-partii-vakarchuka-on-agitiroval-za-es-poroshenko-foto-video.html Сегодня уже писали о чёрном пиаре.Подробности читайте на УНИАН: Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13614 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3881 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3568356935703571 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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