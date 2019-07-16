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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3570357135723573>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 205
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
5
Голос
17%
35
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
27%
56
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
4%
9
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
21%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
16
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:24

  pesikot написав:
  freeze написав:Вентилятор не сработал, депутатов может назначать только население.

А люстрировать, значит, депутатов клоун может.
Пардон муа, подавать законопроект на люстрацию депутатов Верховной Рады.
Вы или крест снимите или трусы оденьте :)



Какой-то несвязный набор слов, похоже уже хорошо отмечаете, с праздником вас, с Днем бухгалтера.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 19:59

  freeze написав:
  mephala написав:freeze
що таке? очі муляє? :mrgreen:
не подобається - не читайте.


Вентилятор не сработал, депутатов может назначать только население.

ага. юзік в обнімку з родичами на білбордах.
вже зовсім для тупих. щоб не помились де кум а де ні. :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:09

  freeze написав:Не случайно Славик вчера жаловался на черные технологии от Порошенко.

Вже вирахували чувака,з чийого телефона йшла заказуха.

https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/16/7221100/
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:10

  ЛАД написав:Так коли дочекаюсь звинувачень в роботі на сігуранцу, чи японців, чи, нарешті, на ФСБ?
Румунська Сігуранца, так само як і Польська Дефензива ,разом з ізраїльським Моссадом - зараз на нашому боці-тому не мрійте..
З іншого боку-якщо ви навіть не працюєте на ФСБ і пробуєте розвалити Державу яка вам платить пенсію так би мовити на громадських засадах - то ви не ворог -ви при...рок.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:12

  tea написав:
  freeze написав:Не случайно Славик вчера жаловался на черные технологии от Порошенко.

Вже вирахували чувака,з чийого телефона йшла заказуха.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/16/7221100/
Був і коло памятника Шевченку і коло памятника Франку - дійство є ,але не вражає+ Славко фальшивить страшно-видно зірвав голос....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:15

  Ой+ написав:
  freeze написав:Не случайно Славик вчера жаловался на черные технологии от Порошенко.


І що когось розжалобив?
ЮРІЙ ВИННИЧУК
Славік нарікає, що його на Західній Україні обливають брудом.
Славку, я не вірю тобі. Бо за твоєю спиною проглядаються ріжки і копитка Пінчука, який готовий відректися від Криму, від ЄС і НАТО, щоб не тривожити дуже чутливу Рашку.
Це так виглядає моя перша порція бруду.
А ось друга.
Сьогодні, коли у Львові відбуватиметься зустріч з Порошенком і співатиме Тарас Чубай біля пам'ятника Шевченкові, наш непорочний Вакарчук влаштовує свій концерт біля пам'ятника Франка.
Це ж треба -- який дивовижний збіг! В той самий час!
Дивуюся, як іще Квартал 95 не скористався такою нагодою та не запланував свій виступ. https://wz.lviv.ua/blogs/393957-slavku-ia-ne-viriu-tobi

Пінчук жодного відношення до "Голосу" не має,як і інші олігофрени."Голос" фінансують виключно багаті люди з другої сотні "Форбс".Тому у нас бюджет кампанії відносно малий - всього 100 млн.Основна робота по розповсюдженню агітаційних матеріалів - виключно на волонтерах.
У Львові - чистий збіг обставин по концертам.Поясню - графік концертів ОЕ по Україні був складений більше місяця назад.
tea
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:21

  budivelnik написав:
  tea написав:
  freeze написав:Не случайно Славик вчера жаловался на черные технологии от Порошенко.

Вже вирахували чувака,з чийого телефона йшла заказуха.
https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/16/7221100/
Був і коло памятника Шевченку і коло памятника Франку - дійство є ,але не вражає+ Славко фальшивить страшно-видно зірвав голос....

У Свята графік за останній місяць дуже виснажливий.Спить по 4-5 годин на добу.А будь-якому співаку потрібно спати хоча б по 8 годин,щоб голосові зв"язки відпочили.Плюс всі зустрічі по містах розписані,буквально,похвилинно.Шарікови за нами ходять по всіх мітингах,а це Свята трохи нервує.В Дніпрі "Правий сектор" ледве їм пику не натовкли.
А зараз у нас в "Голосі" максимальна мобілізація.Працюємо "на Притулу".В тому сенсі,що для проходження Притули до ВР потрібно дійти до 13% підтримки.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:26

tea
Успіхів!
Про "чувака з заказухою" трохи вище викладав.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:26

Re: Політичні дискусії

  tea написав:Спить по 4-5 годин на добу
то нервове,пан Холява зна :wink: :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:27

tea

Сами-то в Ахтырке агитируете, или тоже разъезжаете ?
freeze
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