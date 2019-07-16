Какой-то несвязный набор слов, похоже уже хорошо отмечаете, с праздником вас, с Днем бухгалтера.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 16 лип, 2019 19:24
Какой-то несвязный набор слов, похоже уже хорошо отмечаете, с праздником вас, с Днем бухгалтера.
Додано: Вів 16 лип, 2019 19:59
Додано: Вів 16 лип, 2019 20:09
Вже вирахували чувака,з чийого телефона йшла заказуха.
Додано: Вів 16 лип, 2019 20:10
Румунська Сігуранца, так само як і Польська Дефензива ,разом з ізраїльським Моссадом - зараз на нашому боці-тому не мрійте..
З іншого боку-якщо ви навіть не працюєте на ФСБ і пробуєте розвалити Державу яка вам платить пенсію так би мовити на громадських засадах - то ви не ворог -ви при...рок.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 16 лип, 2019 20:12
Був і коло памятника Шевченку і коло памятника Франку - дійство є ,але не вражає+ Славко фальшивить страшно-видно зірвав голос....
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Вів 16 лип, 2019 20:15
Пінчук жодного відношення до "Голосу" не має,як і інші олігофрени."Голос" фінансують виключно багаті люди з другої сотні "Форбс".Тому у нас бюджет кампанії відносно малий - всього 100 млн.Основна робота по розповсюдженню агітаційних матеріалів - виключно на волонтерах.
У Львові - чистий збіг обставин по концертам.Поясню - графік концертів ОЕ по Україні був складений більше місяця назад.
Додано: Вів 16 лип, 2019 20:21
У Свята графік за останній місяць дуже виснажливий.Спить по 4-5 годин на добу.А будь-якому співаку потрібно спати хоча б по 8 годин,щоб голосові зв"язки відпочили.Плюс всі зустрічі по містах розписані,буквально,похвилинно.Шарікови за нами ходять по всіх мітингах,а це Свята трохи нервує.В Дніпрі "Правий сектор" ледве їм пику не натовкли.
А зараз у нас в "Голосі" максимальна мобілізація.Працюємо "на Притулу".В тому сенсі,що для проходження Притули до ВР потрібно дійти до 13% підтримки.
Додано: Вів 16 лип, 2019 20:26
tea
Успіхів!
Про "чувака з заказухою" трохи вище викладав.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 16 лип, 2019 20:26
Re: Політичні дискусії
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