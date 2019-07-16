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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3570357135723573

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 205
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
5
Голос
17%
35
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
27%
56
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
4%
9
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
21%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
16
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:31

24 300 чешских крон получали работники из Монголии,
24 353 чешские кроны – работники из Вьетнама,
26 263 чешские кроны – украинцы.

Среди работников, выполняющих работу руками – самые низкооплачиваемые:

граждане Болгарии – средняя заработная плата 21 782 чешские кроны,
граждане Украины – 23 616 чешских крон,
граждане Монголии – 24 262 чешские кроны.

Максимальную среднюю зарплату получали граждане:

Германии – 107 683 чешские кроны.
Словакии – 40 664 чешские кроны.

Отметим, что за последний год количество украинцев, желающих покорить новые страны, выросла на 7% и сейчас составляет свыше 30%. Больше всего заробитчан сейчас едут именно в Чехию.

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/315593-ukraintsy_massovo_begut_iz_poljshi_v_druguju_stranu_chto_predlohili_zarobitchanam_vzamen
Не очень понял последнюю цифру - 30% от чего? от общего количества трудоспособных в Украине?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:33

  budivelnik написав:....
Румунська Сігуранца, так само як і Польська Дефензива ,разом з ізраїльським Моссадом - зараз на нашому боці...

Вы сильно уверены?
Или в политике Вы разбираетесь так же, как в экономике?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:35

  freeze написав:tea

Сами-то в Ахтырке агитируете, или тоже разъезжаете ?

Звичайно.
Основний упор на агітацію йде через соцмережі.В нас немає палаток по містах,практично немає газет.
Був зі Святом в 5 містах,агітував і там,роздавав газети,буклети,допомагав місцевим волонтерам.
Я за Свята і команду гори переверну.
tea
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