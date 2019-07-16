Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Сами-то в Ахтырке агитируете, или тоже разъезжаете ?
Звичайно. Основний упор на агітацію йде через соцмережі.В нас немає палаток по містах,практично немає газет. Був зі Святом в 5 містах,агітував і там,роздавав газети,буклети,допомагав місцевим волонтерам. Я за Свята і команду гори переверну.