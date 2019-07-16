Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Сами-то в Ахтырке агитируете, или тоже разъезжаете ?
Звичайно. Основний упор на агітацію йде через соцмережі.В нас немає палаток по містах,практично немає газет. Був зі Святом в 5 містах,агітував і там,роздавав газети,буклети,допомагав місцевим волонтерам. Я за Свята і команду гори переверну.
И все напрасно. Он ведь,как оказалось, абсолютный дилетант в политике и экономике хотя и кандидат физ-мат.наук, и в Штатах вроде учился
обрабатывали его.Напрасно-согласен Оказалось-не показалось группа умных альпинистов обошла Эверест
Данное сообщение размещается на правах флуда. Автор не несет ответственности за достоверность и объективность сообщения. Рекламации по поводу ущерба причиненному данным сообщением в виртуальной или реальной жизни не принимаются.
Вообще проблема этих выборов, что из-за личных амбиций политиков наблюдается явление, когда куча политпроектов практически с одинаковыми программами топчется на одинаковых электоральных полянках. Так убрать фамилии лидеров и почитать программы партий, то в реале почти никто не отличит разницы между ЕС, Голосом, Стратегией Гройсмана и Силой и Честью Смешко- одна группа, Оппоплатформа, Оппоблок и партия Шария - другая похожая группа., Батькивщина и Радикальная партия - третья группа.
По сути в выборах участвуют всего три партии, разбитые на осколки.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 16 лип, 2019 21:05, всього редагувалось 1 раз.
Таких агитаторов как tea, так и врагов не надо. Лучше б со Славиком сидели тихо, может и набрал 10+%, а так рост поменялся стагнацией или даунтрендом. У Славика газ по 250 у tea вранье про три месяца депутатства, которое разбивается за минуту.