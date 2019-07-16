Додано: Вів 16 лип, 2019 21:04

Таких агитаторов как tea, так и врагов не надо. Лучше б со Славиком сидели тихо, может и набрал 10+%, а так рост поменялся стагнацией или даунтрендом. У Славика газ по 250 у tea вранье про три месяца депутатства, которое разбивается за минуту.--------------------------------------------------Заметил за последнюю неделю в Париматче интересную тенденцию. На всех мажоритарщиков по Киеву от Слуги народу упали коэффициенты:Так Пуртова по 221 было 4/1 стало 2/1По Троещине Береза был фаворитом, сейчас на него 3/1, а на слугу 1,6По 212 Гриценко был фаворитом-теперь слугаПо 220 был Лещенко фаворит, сейчас на слугу 1,6И похожая тенденция по всем киевским округам. Они не везде стали фаворитами, но везде коэффициенты на них упали.