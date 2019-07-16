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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3571357235733574

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 205
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
5
Голос
17%
35
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
27%
56
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
4%
9
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
21%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
16
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 21:08

ИАП, «Социопрогноз», 16 июля 2019
Выборы Верховной Рады

Слуга народа - 42,2 %
Оппоплатформа - 15,1 %
ЕС - 9,8 %
Батькивщина - 8,3 %
Голос - 4,9 %

Чай, второй опрос за сегодня, где Голос пролетает мимо 5-процентного барьера.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 21:13

  Бывалый написав:Таких агитаторов как tea, так и врагов не надо. Лучше б со Славиком сидели тихо, может и набрал 10+%, а так рост поменялся стагнацией или даунтрендом. У Славика газ по 250 у tea вранье про три месяца депутатства, которое разбивается за минуту.

https://www.pravda.com.ua/news/2008/09/11/3554955/
--------------------------------------------------


Я вже відповідав на питання про 3 місяці Свята у ВР.Він після трьох місяців написав заяву на складення повноважень.Так секретаріат ВР 9 місяців не підписував його,вмовляли Свята,щоб не покидав ВР.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 21:13

  tea написав:1.А по чому Ви зробили такий висновок,що він дилетант в політиці?І може підкажете - у якому ВУЗі вчать на політика?
2.У ВР йде команда,найпрофесійніша команда з тих 5 партій,які потрапляють у ВР.


1) После дискуссии с Юлей не я один увидел, что он понятия не имеет о элементарных вещах начиная с цены на газ которую знают 9 из 10 граждан Украины и заканчивая его рынка.
В политики ,по-моему,должны идти экономисты и юристы с опытом работы в госслужбе хотя из любого правила есть исключения и им может стать любой.
Нынешний президент Зеленский также далек от этих вопросов, но у него или его советников хватает ума не идти на такие дебаты или, если попал,хотя бы грамотно от них уходить.
2) Сегодня подъезжая к Обухову увидел на билборде с Вакарчуком какую-то девочку.
В чем она профессионал?
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 21:14

  freeze написав:ИАП, «Социопрогноз», 16 июля 2019
Выборы Верховной Рады

Слуга народа - 42,2 %
Оппоплатформа - 15,1 %
ЕС - 9,8 %
Батькивщина - 8,3 %
Голос - 4,9 %

Чай, второй опрос за сегодня, где Голос пролетает мимо 5-процентного барьера.

Я довіряю тим соціологічним службам,які мають хоча б 10 років стажу роботи в Україні.
Якраз ті соцслужби показують від 6.4 до 8.8%
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 21:16

  shapo написав:2) Сегодня подъезжая к Обухову увидел на билборде с Вакарчуком какую-то девочку.
В чем она профессионал?

Я ж не знаю - яку дівчину Ви побачили на фото.
Наша перша 30-ка ось...
Може когось з борда і впізнаєте?

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 5/7219080/
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 21:20

  tea написав:
  Бывалый написав:Таких агитаторов как tea, так и врагов не надо. Лучше б со Славиком сидели тихо, может и набрал 10+%, а так рост поменялся стагнацией или даунтрендом. У Славика газ по 250 у tea вранье про три месяца депутатства, которое разбивается за минуту.

https://www.pravda.com.ua/news/2008/09/11/3554955/
--------------------------------------------------


Я вже відповідав на питання про 3 місяці Свята у ВР.Він після трьох місяців написав заяву на складення повноважень.Так секретаріат ВР 9 місяців не підписував його,вмовляли Свята,щоб не покидав ВР.


Я Вам специально привел ссылку. То есть Вы утверждаете, что он врал в 2008.
"Сьогоднi я подав заяву про складання мною повноважень народного депутата України.
Це рiшення стало пiдсумком важких кiлькамiсячних роздумiв i видається менi чесним кроком по вiдношенню до виборцiв, колег-однодумцiв i до самого себе", - сказано у ній."
Бывалый
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 21:27

  tea написав:2.У ВР йде команда,найпрофесійніша команда з тих 5 партій,які потрапляють у ВР.

Слуге Народа на первых заседаниях парламента нужно будет устроить потенциальным коалициантам проверку на вшивость - вынести на голосование повестку о лишении мародера депутатской неприкосновенности в связи с множеством уголовных дел, возбужденных против него и его подельников для заключения под стражу без права залога.
  Бывалый написав:По Троещине Береза был фаворитом, сейчас на него 3/1, а на слугу 1,6

Народному депутату Бориславу Березе, который снова баллотируется по 213-ому мажоритарному округу на Троещине в Киеве, не удалось скрыть совершенное им преступление 10-ти летней давности. Доказательства обнародовали журналисты издания Народная правда. Оказалось, что, сменив фамилию, он пытался замести следы.

2 марта 2009 года будущий депутат на джипе Acura MDX на полной скорости сбил на пешеходном переходе двух человек. ДТП произошло на улице Оноре де Бальзака на Троещине. Пострадавшие получили тяжелые травмы и оказались в реанимации.

12 марта 2009 года в отношении Борислава б*** было открыто уголовное дело №09-003-014573-001 по части 2 статьи 286 – нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжелое телесное повреждение. Наказание за которое – до восьми лет тюрьмы.

Но до суда дело так и не дошло, а б*** остался на свободе. 12 мая 2009 года уголовное дело было закрыто по причине, внимание, отсутствия состава преступления! Хотя факт был зафиксирован, пострадавшие указали на подозреваемого, чья личность тоже установлена, но каким-то чудом следователь преступления тут не усмотрел.

Интересно, что в это же время, пока закрывали дело, б*** стал просто Березой, получив новенький паспорт с другой серией и номером, который не фигурирует ни в уголовных делах, ни в базах МВД.

По закону граждане Украины не имеют права на смену фамилии, если они находятся под следствием. А нардеп Береза перестал быть б*** именно в мае 2009-го, ровно тогда, когда против него еще было открыто уголовное дело, предусматривающее наказание в виде лишения свободы.

https://vesti-ukr.com/politika/343612-n ... -kieve-smi
Ничего удивительного, все тайное рано или поздно становится явным. В то числе и для б***, фамилию которого авторедактор финансов исправляет на то, кем он есть :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 21:27

Re: Політичні дискусії

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 7337474876
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 22:04

  tea написав:
  shapo написав:2) Сегодня подъезжая к Обухову увидел на билборде с Вакарчуком какую-то девочку.
В чем она профессионал?

Я ж не знаю - яку дівчину Ви побачили на фото.
Наша перша 30-ка ось...
Може когось з борда і впізнаєте?

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 5/7219080/


У нее запоминающаяся фамилия Оксаниченко, кажется Анна
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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