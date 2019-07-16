Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Бывалый написав:Таких агитаторов как tea, так и врагов не надо. Лучше б со Славиком сидели тихо, может и набрал 10+%, а так рост поменялся стагнацией или даунтрендом. У Славика газ по 250 у tea вранье про три месяца депутатства, которое разбивается за минуту.
tea написав:1.А по чому Ви зробили такий висновок,що він дилетант в політиці?І може підкажете - у якому ВУЗі вчать на політика? 2.У ВР йде команда,найпрофесійніша команда з тих 5 партій,які потрапляють у ВР.
1) После дискуссии с Юлей не я один увидел, что он понятия не имеет о элементарных вещах начиная с цены на газ которую знают 9 из 10 граждан Украины и заканчивая его рынка. В политики ,по-моему,должны идти экономисты и юристы с опытом работы в госслужбе хотя из любого правила есть исключения и им может стать любой. Нынешний президент Зеленский также далек от этих вопросов, но у него или его советников хватает ума не идти на такие дебаты или, если попал,хотя бы грамотно от них уходить. 2) Сегодня подъезжая к Обухову увидел на билборде с Вакарчуком какую-то девочку. В чем она профессионал?
Бывалый написав:Таких агитаторов как tea, так и врагов не надо. Лучше б со Славиком сидели тихо, может и набрал 10+%, а так рост поменялся стагнацией или даунтрендом. У Славика газ по 250 у tea вранье про три месяца депутатства, которое разбивается за минуту.
Я вже відповідав на питання про 3 місяці Свята у ВР.Він після трьох місяців написав заяву на складення повноважень.Так секретаріат ВР 9 місяців не підписував його,вмовляли Свята,щоб не покидав ВР.
Я Вам специально привел ссылку. То есть Вы утверждаете, что он врал в 2008.
"Сьогоднi я подав заяву про складання мною повноважень народного депутата України. Це рiшення стало пiдсумком важких кiлькамiсячних роздумiв i видається менi чесним кроком по вiдношенню до виборцiв, колег-однодумцiв i до самого себе", - сказано у ній."
tea написав:2.У ВР йде команда,найпрофесійніша команда з тих 5 партій,які потрапляють у ВР.
Слуге Народа на первых заседаниях парламента нужно будет устроить потенциальным коалициантам проверку на вшивость - вынести на голосование повестку о лишении мародера депутатской неприкосновенности в связи с множеством уголовных дел, возбужденных против него и его подельников для заключения под стражу без права залога.
Бывалый написав:По Троещине Береза был фаворитом, сейчас на него 3/1, а на слугу 1,6
Народному депутату Бориславу Березе, который снова баллотируется по 213-ому мажоритарному округу на Троещине в Киеве, не удалось скрыть совершенное им преступление 10-ти летней давности. Доказательства обнародовали журналисты издания Народная правда. Оказалось, что, сменив фамилию, он пытался замести следы.
2 марта 2009 года будущий депутат на джипе Acura MDX на полной скорости сбил на пешеходном переходе двух человек. ДТП произошло на улице Оноре де Бальзака на Троещине. Пострадавшие получили тяжелые травмы и оказались в реанимации.
12 марта 2009 года в отношении Борислава б*** было открыто уголовное дело №09-003-014573-001 по части 2 статьи 286 – нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжелое телесное повреждение. Наказание за которое – до восьми лет тюрьмы.
Но до суда дело так и не дошло, а б*** остался на свободе. 12 мая 2009 года уголовное дело было закрыто по причине, внимание, отсутствия состава преступления! Хотя факт был зафиксирован, пострадавшие указали на подозреваемого, чья личность тоже установлена, но каким-то чудом следователь преступления тут не усмотрел.
Интересно, что в это же время, пока закрывали дело, б*** стал просто Березой, получив новенький паспорт с другой серией и номером, который не фигурирует ни в уголовных делах, ни в базах МВД.
По закону граждане Украины не имеют права на смену фамилии, если они находятся под следствием. А нардеп Береза перестал быть б*** именно в мае 2009-го, ровно тогда, когда против него еще было открыто уголовное дело, предусматривающее наказание в виде лишения свободы.