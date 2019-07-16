Народному депутату Бориславу Березе, который снова баллотируется по 213-ому мажоритарному округу на Троещине в Киеве, не удалось скрыть совершенное им преступление 10-ти летней давности. Доказательства обнародовали журналисты издания Народная правда. Оказалось, что, сменив фамилию, он пытался замести следы.



2 марта 2009 года будущий депутат на джипе Acura MDX на полной скорости сбил на пешеходном переходе двух человек. ДТП произошло на улице Оноре де Бальзака на Троещине. Пострадавшие получили тяжелые травмы и оказались в реанимации.



12 марта 2009 года в отношении Борислава б*** было открыто уголовное дело №09-003-014573-001 по части 2 статьи 286 – нарушение правил безопасности дорожного движения, которое повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжелое телесное повреждение. Наказание за которое – до восьми лет тюрьмы.



Но до суда дело так и не дошло, а б*** остался на свободе. 12 мая 2009 года уголовное дело было закрыто по причине, внимание, отсутствия состава преступления! Хотя факт был зафиксирован, пострадавшие указали на подозреваемого, чья личность тоже установлена, но каким-то чудом следователь преступления тут не усмотрел.



Интересно, что в это же время, пока закрывали дело, б*** стал просто Березой, получив новенький паспорт с другой серией и номером, который не фигурирует ни в уголовных делах, ни в базах МВД.



По закону граждане Украины не имеют права на смену фамилии, если они находятся под следствием. А нардеп Береза перестал быть б*** именно в мае 2009-го, ровно тогда, когда против него еще было открыто уголовное дело, предусматривающее наказание в виде лишения свободы.