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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3572357335743575 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 205 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 5 Голос 17% 35 Громадянська позиція 6% 13 Європейська Солідарність 27% 56 Опозиційна платформа - За життя 8% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 4% 9 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 21% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 16 Всього голосів : 205 Додано: Вів 16 лип, 2019 22:32 vitaliian написав: Волгарь написав: Странно, знаю несколько человек, которые в 80-ы после армии подавались на БАМ и в Якутию. И начинали именно с 250-ти, с обещанием потом полярок и прочих благ - почти никто не выдержал больше 2-х лет. А описываемые Вами з/п - это ситуация 70-х (по рассказам старожилов) Странно, знаю несколько человек, которые в 80-ы после армии подавались на БАМ и в Якутию. И начинали именно с 250-ти, с обещанием потом полярок и прочих благ - почти никто не выдержал больше 2-х лет. А описываемые Вами з/п - это ситуация 70-х (по рассказам старожилов) мои родственники в 80е подались кто в Салехард кто в Надым, за 10 лет заработали на квартиры в Москве и Сочи, простенькие жигули и так по мелочи, причём особо не экономили детей одевали в импортные тряпки видики и аудио у них тоже были. Без блата, без коррупции просто уехали из села а вернулись в Мск и Сочи. Им там сразу дали комнаты, а позже и квартиры. мои родственники в 80е подались кто в Салехард кто в Надым, за 10 лет заработали на квартиры в Москве и Сочи, простенькие жигули и так по мелочи, причём особо не экономили детей одевали в импортные тряпки видики и аудио у них тоже были. Без блата, без коррупции просто уехали из села а вернулись в Мск и Сочи. Им там сразу дали комнаты, а позже и квартиры.



Совершенно верно. Совершенно верно. rjkz

Повідомлень: 9726 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4244 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2019 22:33 shapo написав: 2) Сегодня подъезжая к Обухову увидел на билборде с Вакарчуком какую-то девочку.

В чем она профессионал? 2) Сегодня подъезжая к Обухову увидел на билборде с Вакарчуком какую-то девочку.В чем она профессионал?

ну так юзік взагалі в обнімку за родичів і кумів агітує з білбордів і нічого. як тут декотрі кажуть - так він же не призначає їх.

ото прохвесійна команда буде. ну так юзік взагалі в обнімку за родичів і кумів агітує з білбордів і нічого. як тут декотрі кажуть - так він же не призначає їх.ото прохвесійна команда буде. mephala Повідомлень: 4921 З нами з: 07.04.14 Подякував: 60 раз. Подякували: 644 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2019 22:35 Волгарь написав: vitaliian написав: Волгарь написав: Странно, знаю несколько человек, которые в 80-ы после армии подавались на БАМ и в Якутию. И начинали именно с 250-ти, с обещанием потом полярок и прочих благ - почти никто не выдержал больше 2-х лет. А описываемые Вами з/п - это ситуация 70-х (по рассказам старожилов) Странно, знаю несколько человек, которые в 80-ы после армии подавались на БАМ и в Якутию. И начинали именно с 250-ти, с обещанием потом полярок и прочих благ - почти никто не выдержал больше 2-х лет. А описываемые Вами з/п - это ситуация 70-х (по рассказам старожилов) мои родственники в 80е подались кто в Салехард кто в Надым, за 10 лет заработали на квартиры в Москве и Сочи, простенькие жигули и так по мелочи, причём особо не экономили детей одевали в импортные тряпки видики и аудио у них тоже были. Без блата, без коррупции просто уехали из села а вернулись в Мск и Сочи. Им там сразу дали комнаты, а позже и квартиры. мои родственники в 80е подались кто в Салехард кто в Надым, за 10 лет заработали на квартиры в Москве и Сочи, простенькие жигули и так по мелочи, причём особо не экономили детей одевали в импортные тряпки видики и аудио у них тоже были. Без блата, без коррупции просто уехали из села а вернулись в Мск и Сочи. Им там сразу дали комнаты, а позже и квартиры.

Они, похоже, захватили 90-ые с несколько другими з/п - году в 94-ом нефтяники в Ханты-Мансийске уже получали по 1500 долларов в месяц. А газовики (Надым) еще и получили бесплатно десятки тысяч акций Газпрома (по стажу), которые уже в 97-ом на пике стоили по 10 000 тогдашних рублей -1,6 доллара за штуку

Именно в 80-ые просто купить за деньги квартиру в Москве было практически невозможно. Процедура прописки была сложной, и для того, чтобы зацепится в ход шло все, даже фиктивные браки. Они, похоже, захватили 90-ые с несколько другими з/п - году в 94-ом нефтяники в Ханты-Мансийске уже получали по 1500 долларов в месяц. А газовики (Надым) еще и получили бесплатно десятки тысяч акций Газпрома (по стажу), которые уже в 97-ом на пике стоили по 10 000 тогдашних рублей -1,6 доллара за штукуИменно в 80-ые простоквартиру в Москве было практически невозможно. Процедура прописки была сложной, и для того, чтобыв ход шло все, даже фиктивные браки.



Все было можно. Главное, чтобы были "нужные люди", которые "умели жить". Это и есть советская коррупция.

И купить вроде как ничего дефицитного нельзя было, но были люди, которые могли "достать". Все было можно. Главное, чтобы были "нужные люди", которые "умели жить". Это и есть советская коррупция.И купить вроде как ничего дефицитного нельзя было, но были люди, которые могли "достать". rjkz

Повідомлень: 9726 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4244 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2019 22:42 shapo

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp40 ... 16455.html



Букмекеры по этому округу определились. Дубинский -1,2. Еще есть Кононенко и Мосийчук и еще ноунэймы и клоны:



Всего Три Кононеко + Кононко

Три Дубинських і один Дубінський

Еще есть Голобородько.

Фу грязь.

https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp03 ... 31=94.html Букмекеры по этому округу определились. Дубинский -1,2. Еще есть Кононенко и Мосийчук и еще ноунэймы и клоны:Всего Три Кононеко + КононкоТри Дубинських і один ДубінськийЕще есть Голобородько.Фу грязь. Бывалый

Повідомлень: 1402 З нами з: 10.09.11 Подякував: 424 раз. Подякували: 407 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2019 22:43 freeze написав: pesikot написав: freeze написав: А одно к другому причём ? Зеленский уже и депутатов назначает ? Не нравится - не голосуйте.

А одно к другому причём ? Зеленский уже и депутатов назначает ? Не нравится - не голосуйте.

Но протащил свою кварталовскую шоблу в гос.чиновники или сейчас тащит в депутаты.

Про конфликт интересов слышали когда-нибудь ? так это оно самое и есть Но протащил свою кварталовскую шоблу в гос.чиновники или сейчас тащит в депутаты.Про конфликт интересов слышали когда-нибудь ? так это оно самое и есть



О, квартал уже шобла, я даже не знаю как теперь рошеновскую братву назвать - надо поискать в словаре слово хуже, чем шобла.



Порошенко протащил в раду и правительство всех своих кумовьев, от порохоботов я не слышал ни одного протеста по этому поводу.



Покаяться не хотите за кумовство, прежде чем, кого-то критиковать за то же самое ? О, квартал уже шобла, я даже не знаю как теперь рошеновскую братву назвать - надо поискать в словаре слово хуже, чем шобла.Порошенко протащил в раду и правительство всех своих кумовьев, от порохоботов я не слышал ни одного протеста по этому поводу.Покаяться не хотите за кумовство, прежде чем, кого-то критиковать за то же самое ?



Не только.

Даже под кума Закон Украины о прокуратуре изменили. И ничего, что за это голосовала бпп совместно с партией регионов..., пардон, джеппоблоком. Не только.Даже под кума Закон Украины о прокуратуре изменили. И ничего, что за это голосовала бпп совместно с партией регионов..., пардон, джеппоблоком. rjkz

Повідомлень: 9726 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4244 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 лип, 2019 22:50 freeze написав: Вообще проблема этих выборов, что из-за личных амбиций политиков наблюдается явление, когда куча политпроектов практически с одинаковыми программами топчется на одинаковых электоральных полянках.

Так убрать фамилии лидеров и почитать программы партий, то в реале почти никто не отличит разницы между ЕС, Голосом, Стратегией Гройсмана и Силой и Честью Смешко- одна группа, Оппоплатформа, Оппоблок и партия Шария - другая похожая группа., Батькивщина и Радикальная партия - третья группа.



По сути в выборах участвуют всего три партии, разбитые на осколки. Вообще проблема этих выборов, что из-за личных амбиций политиков наблюдается явление, когда куча политпроектов практически с одинаковыми программами топчется на одинаковых электоральных полянках.Так убрать фамилии лидеров и почитать программы партий, то в реале почти никто не отличит разницы между ЕС, Голосом, Стратегией Гройсмана и Силой и Честью Смешко- одна группа, Оппоплатформа, Оппоблок и партия Шария - другая похожая группа., Батькивщина и Радикальная партия - третья группа.По сути в выборах участвуют всего три партии, разбитые на осколки.



а зачем читать программы? что это даст? что дают предвыборные обещания и чего они стоят? а зачем читать программы? что это даст? что дают предвыборные обещания и чего они стоят? rjkz

Повідомлень: 9726 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4244 раз. Подякували: 2229 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3572357335743575 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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