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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3573357435753576>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 206
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
5
Голос
17%
35
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
28%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
4%
9
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
21%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
16
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 22:32

  vitaliian написав:
  Волгарь написав:Странно, знаю несколько человек, которые в 80-ы после армии подавались на БАМ и в Якутию. И начинали именно с 250-ти, с обещанием потом полярок и прочих благ - почти никто не выдержал больше 2-х лет. А описываемые Вами з/п - это ситуация 70-х (по рассказам старожилов)
мои родственники в 80е подались кто в Салехард кто в Надым, за 10 лет заработали на квартиры в Москве и Сочи, простенькие жигули и так по мелочи, причём особо не экономили детей одевали в импортные тряпки видики и аудио у них тоже были. Без блата, без коррупции просто уехали из села а вернулись в Мск и Сочи. Им там сразу дали комнаты, а позже и квартиры.


Совершенно верно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 22:33

  shapo написав:2) Сегодня подъезжая к Обухову увидел на билборде с Вакарчуком какую-то девочку.
В чем она профессионал?

ну так юзік взагалі в обнімку за родичів і кумів агітує з білбордів і нічого. як тут декотрі кажуть - так він же не призначає їх. :lol:
ото прохвесійна команда буде.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 22:35

  Волгарь написав:
  vitaliian написав:
  Волгарь написав:Странно, знаю несколько человек, которые в 80-ы после армии подавались на БАМ и в Якутию. И начинали именно с 250-ти, с обещанием потом полярок и прочих благ - почти никто не выдержал больше 2-х лет. А описываемые Вами з/п - это ситуация 70-х (по рассказам старожилов)
мои родственники в 80е подались кто в Салехард кто в Надым, за 10 лет заработали на квартиры в Москве и Сочи, простенькие жигули и так по мелочи, причём особо не экономили детей одевали в импортные тряпки видики и аудио у них тоже были. Без блата, без коррупции просто уехали из села а вернулись в Мск и Сочи. Им там сразу дали комнаты, а позже и квартиры.

Они, похоже, захватили 90-ые с несколько другими з/п - году в 94-ом нефтяники в Ханты-Мансийске уже получали по 1500 долларов в месяц. А газовики (Надым) еще и получили бесплатно десятки тысяч акций Газпрома (по стажу), которые уже в 97-ом на пике стоили по 10 000 тогдашних рублей -1,6 доллара за штуку
Именно в 80-ые просто купить за деньги квартиру в Москве было практически невозможно. Процедура прописки была сложной, и для того, чтобы зацепится в ход шло все, даже фиктивные браки.


Все было можно. Главное, чтобы были "нужные люди", которые "умели жить". Это и есть советская коррупция.
И купить вроде как ничего дефицитного нельзя было, но были люди, которые могли "достать".
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 22:42

shapo
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp40 ... 16455.html

Букмекеры по этому округу определились. Дубинский -1,2. Еще есть Кононенко и Мосийчук и еще ноунэймы и клоны:

Всего Три Кононеко + Кононко
Три Дубинських і один Дубінський
Еще есть Голобородько.
Фу грязь.
https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp03 ... 31=94.html
Бывалый
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 22:43

  freeze написав:
  pesikot написав:
  freeze написав:А одно к другому причём ? Зеленский уже и депутатов назначает ? Не нравится - не голосуйте.

Но протащил свою кварталовскую шоблу в гос.чиновники или сейчас тащит в депутаты.
Про конфликт интересов слышали когда-нибудь ? так это оно самое и есть


О, квартал уже шобла, я даже не знаю как теперь рошеновскую братву назвать - надо поискать в словаре слово хуже, чем шобла.

Порошенко протащил в раду и правительство всех своих кумовьев, от порохоботов я не слышал ни одного протеста по этому поводу.

Покаяться не хотите за кумовство, прежде чем, кого-то критиковать за то же самое ?


Не только.
Даже под кума Закон Украины о прокуратуре изменили. И ничего, что за это голосовала бпп совместно с партией регионов..., пардон, джеппоблоком.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 22:50

  freeze написав:Вообще проблема этих выборов, что из-за личных амбиций политиков наблюдается явление, когда куча политпроектов практически с одинаковыми программами топчется на одинаковых электоральных полянках.
Так убрать фамилии лидеров и почитать программы партий, то в реале почти никто не отличит разницы между ЕС, Голосом, Стратегией Гройсмана и Силой и Честью Смешко- одна группа, Оппоплатформа, Оппоблок и партия Шария - другая похожая группа., Батькивщина и Радикальная партия - третья группа.

По сути в выборах участвуют всего три партии, разбитые на осколки.


а зачем читать программы? что это даст? что дают предвыборные обещания и чего они стоят?
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 00:04

Re: Політичні дискусії

ДТП с авто УГО: Полиция отказалась открывать производство
https://inforesist.org/dtp-s-avto-ugo-policziya-otkazalas-otkryvat-proizvodstvo/

цікаво якби волала зекоманда якби те саме трапилося з порохом
340 грн і розійшлися :mrgreen:
а так же гарно співалось - кортежі нафік, літаки нафік.
велік форева :mrgreen:
Востаннє редагувалось mephala в Сер 17 лип, 2019 00:08, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 00:04

  freeze написав:О, квартал уже шобла, я даже не знаю как теперь рошеновскую братву назвать - надо поискать в словаре слово хуже, чем шобла.

а ОПГ не подойдёт?... ;)
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 00:10

  ЛАД написав:
24 300 чешских крон получали работники из Монголии,
24 353 чешские кроны – работники из Вьетнама,
26 263 чешские кроны – украинцы.

Среди работников, выполняющих работу руками – самые низкооплачиваемые:

граждане Болгарии – средняя заработная плата 21 782 чешские кроны,
граждане Украины – 23 616 чешских крон,
граждане Монголии – 24 262 чешские кроны.

Максимальную среднюю зарплату получали граждане:

Германии – 107 683 чешские кроны.
Словакии – 40 664 чешские кроны.

Отметим, что за последний год количество украинцев, желающих покорить новые страны, выросла на 7% и сейчас составляет свыше 30%. Больше всего заробитчан сейчас едут именно в Чехию.

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/315593-ukraintsy_massovo_begut_iz_poljshi_v_druguju_stranu_chto_predlohili_zarobitchanam_vzamen
Не очень понял последнюю цифру - 30% от чего? от общего количества трудоспособных в Украине?

статья особо ни о чём, так как размер оплаты труда в Чехии по регионам может отличаться в 1,5 раза (например Прага и Моравия)...
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 00:11

Вакарчук - хороший певец и абсолютно никакой политик. Пусть продолжает петь.
Голосовать буду за ЕС.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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