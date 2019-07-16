Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Волгарь написав:Странно, знаю несколько человек, которые в 80-ы после армии подавались на БАМ и в Якутию. И начинали именно с 250-ти, с обещанием потом полярок и прочих благ - почти никто не выдержал больше 2-х лет. А описываемые Вами з/п - это ситуация 70-х (по рассказам старожилов)
мои родственники в 80е подались кто в Салехард кто в Надым, за 10 лет заработали на квартиры в Москве и Сочи, простенькие жигули и так по мелочи, причём особо не экономили детей одевали в импортные тряпки видики и аудио у них тоже были. Без блата, без коррупции просто уехали из села а вернулись в Мск и Сочи. Им там сразу дали комнаты, а позже и квартиры.
Волгарь написав:Странно, знаю несколько человек, которые в 80-ы после армии подавались на БАМ и в Якутию. И начинали именно с 250-ти, с обещанием потом полярок и прочих благ - почти никто не выдержал больше 2-х лет. А описываемые Вами з/п - это ситуация 70-х (по рассказам старожилов)
мои родственники в 80е подались кто в Салехард кто в Надым, за 10 лет заработали на квартиры в Москве и Сочи, простенькие жигули и так по мелочи, причём особо не экономили детей одевали в импортные тряпки видики и аудио у них тоже были. Без блата, без коррупции просто уехали из села а вернулись в Мск и Сочи. Им там сразу дали комнаты, а позже и квартиры.
Они, похоже, захватили 90-ые с несколько другими з/п - году в 94-ом нефтяники в Ханты-Мансийске уже получали по 1500 долларов в месяц. А газовики (Надым) еще и получили бесплатно десятки тысяч акций Газпрома (по стажу), которые уже в 97-ом на пике стоили по 10 000 тогдашних рублей -1,6 доллара за штуку Именно в 80-ые просто купить за деньги квартиру в Москве было практически невозможно. Процедура прописки была сложной, и для того, чтобы зацепится в ход шло все, даже фиктивные браки.
Все было можно. Главное, чтобы были "нужные люди", которые "умели жить". Это и есть советская коррупция. И купить вроде как ничего дефицитного нельзя было, но были люди, которые могли "достать".
freeze написав:Вообще проблема этих выборов, что из-за личных амбиций политиков наблюдается явление, когда куча политпроектов практически с одинаковыми программами топчется на одинаковых электоральных полянках. Так убрать фамилии лидеров и почитать программы партий, то в реале почти никто не отличит разницы между ЕС, Голосом, Стратегией Гройсмана и Силой и Честью Смешко- одна группа, Оппоплатформа, Оппоблок и партия Шария - другая похожая группа., Батькивщина и Радикальная партия - третья группа.
По сути в выборах участвуют всего три партии, разбитые на осколки.
а зачем читать программы? что это даст? что дают предвыборные обещания и чего они стоят?