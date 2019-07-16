vitaliian написав:

Волгарь написав: Странно, знаю несколько человек, которые в 80-ы после армии подавались на БАМ и в Якутию. И начинали именно с 250-ти, с обещанием потом полярок и прочих благ - почти никто не выдержал больше 2-х лет. А описываемые Вами з/п - это ситуация 70-х (по рассказам старожилов) Странно, знаю несколько человек, которые в 80-ы после армии подавались на БАМ и в Якутию. И начинали именно с 250-ти, с обещанием потом полярок и прочих благ - почти никто не выдержал больше 2-х лет. А описываемые Вами з/п - это ситуация 70-х (по рассказам старожилов)

мои родственники в 80е подались кто в Салехард кто в Надым, за 10 лет заработали на квартиры в Москве и Сочи, простенькие жигули и так по мелочи, причём особо не экономили детей одевали в импортные тряпки видики и аудио у них тоже были. Без блата, без коррупции просто уехали из села а вернулись в Мск и Сочи. Им там сразу дали комнаты, а позже и квартиры.