Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Vitalii Chepynoga 2 липня о 17:50 · Логіка виборця - Ви за кого голосувать будете? - Отам у нас, за гаражами, велика купа гімна, будемо за нього голосувать! - Навіщо???!!! - Кажуть, буде сахар з нього... - Це неможливо!!! - Чого це? - Бо це абсолютно різні, ніяк не сполучні речі - І шо? - А те, що гімно, кал, фекалії - це сукупність відходів життєдіяльності, неперетравлені залишки їжі, що віділяються з дистального закінчення кишечника в процесі акту дефекації - Ну? - А цукор - це продукт, вуглевод. Очищена й кристалізована сахароза, моносахариди, дисахариди... Тобто - НІЯК, абсолютно ніяк і в ніякий спосіб з гімна цукру ніколи не вийде!!! Невже ви цього не розумієте??? - Та ми понімаєм... - І за кого голосуватимете? - Та попробуєм, все-таки, за гімно...
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда. Бо без нього я злий.
Численность рабочей силы в Украине, Болгарии, Латвии и Польше к 2050 году сократится более чем на треть. К такому выводу пришел Международный валютный фонд (МВФ) в своем докладе о негативных демографических тенденциях в странах Центральной и Восточной Европы. ...Причиной общего сокращения населения МВФ считает низкую рождаемость и эмиграцию. Как полагают аналитики, это будет иметь серьезные последствия для экономического рост,а уровня жизни и финансовой стабильности устойчивости в регионе.
Там есть диаграмма изменения численности рабочей силы в разных странах.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 17 лип, 2019 01:07, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Дважды в одну реку. Любимое занятие для людей недалеких и крайне неадекватно оценивающих своё новое жизненное место. Таким всегда кажется, что у прочих сильно короткая память, они предсказуемо тупы и что все можно повторить. Порошенко откровенно продолжает, простите, ссать обществу в глаза. Примитивно так, но настырно. Даже не извиняясь за очевидную ложь, фальш, собственное наследие и чистейшие «разводки».