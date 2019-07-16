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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3573357435753576 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 206 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 5 Голос 17% 35 Громадянська позиція 6% 13 Європейська Солідарність 28% 57 Опозиційна платформа - За життя 8% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 4% 9 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 21% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 16 Всього голосів : 206 Додано: Сер 17 лип, 2019 00:20 Vitalii Chepynoga 2 липня о 17:50 ·

Логіка виборця

- Ви за кого голосувать будете?

- Отам у нас, за гаражами, велика купа гімна, будемо за нього голосувать!

- Навіщо???!!!

- Кажуть, буде сахар з нього...

- Це неможливо!!!

- Чого це?

- Бо це абсолютно різні, ніяк не сполучні речі

- І шо?

- А те, що гімно, кал, фекалії - це сукупність відходів життєдіяльності, неперетравлені залишки їжі, що віділяються з дистального закінчення кишечника в процесі акту дефекації

- Ну?

- А цукор - це продукт, вуглевод. Очищена й кристалізована сахароза, моносахариди, дисахариди... Тобто - НІЯК, абсолютно ніяк і в ніякий спосіб з гімна цукру ніколи не вийде!!! Невже ви цього не розумієте???

- Та ми понімаєм...

- І за кого голосуватимете?

- Та попробуєм, все-таки, за гімно... Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.

Бо без нього я злий. Burton_Hover Повідомлень: 93 З нами з: 05.12.18 Подякував: 4 раз. Подякували: 17 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лип, 2019 00:57 Cler написав: ЛАД написав: ......

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/315593-ukraintsy_massovo_begut_iz_poljshi_v_druguju_stranu_chto_predlohili_zarobitchanam_vzamen

Не очень понял последнюю цифру - 30% от чего? от общего количества трудоспособных в Украине? ......Больше информации на портале Антикор:Не очень понял последнюю цифру - 30% от чего? от общего количества трудоспособных в Украине?

статья особо ни о чём, так как размер оплаты труда в Чехии по регионам может отличаться в 1,5 раза (например Прага и Моравия)... статья особо ни о чём, так как размер оплаты труда в Чехии по регионам может отличаться в 1,5 раза (например Прага и Моравия)...

Ну так я и не выдавал её за откровение.

Так, к слову, о росте заробитчанства.



Кстати, на др. ветке https://www.segodnya.ua/economics/enews/v-ukraine-stanet-menshe-rabochey-sily-mvf-podelilsya-neuteshitelnym-prognozom-1302012.html на прогноз МВФ о перспективах изменения численности раб. силы к 2050.

Численность рабочей силы в Украине, Болгарии, Латвии и Польше к 2050 году сократится более чем на треть. К такому выводу пришел Международный валютный фонд (МВФ) в своем докладе о негативных демографических тенденциях в странах Центральной и Восточной Европы.

...Причиной общего сокращения населения МВФ считает низкую рождаемость и эмиграцию. Как полагают аналитики, это будет иметь серьезные последствия для экономического рост,а уровня жизни и финансовой стабильности устойчивости в регионе.

Там есть диаграмма изменения численности рабочей силы в разных странах. Ну так я и не выдавал её за откровение.Так, к слову, о росте заробитчанства.Кстати, на др. ветке viewtopic.php?p=4707545#p4707545 дал ссылкуна прогноз МВФ о перспективах изменения численности раб. силы к 2050.Там есть диаграмма изменения численности рабочей силы в разных странах. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 17 лип, 2019 01:07, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13622 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3881 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лип, 2019 00:59 Дважды в одну реку. Любимое занятие для людей недалеких и крайне неадекватно оценивающих своё новое жизненное место. Таким всегда кажется, что у прочих сильно короткая память, они предсказуемо тупы и что все можно повторить. Порошенко откровенно продолжает, простите, ссать обществу в глаза. Примитивно так, но настырно. Даже не извиняясь за очевидную ложь, фальш, собственное наследие и чистейшие «разводки».

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/publication/129508-unizhennyy-maydan-poroshenko#ixzz5tsq1E47B Подробнее: Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13622 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3881 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лип, 2019 01:23 Faceless написав: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2064455587192715&id=1794967337474876 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2064455587192715&id=1794967337474876

Вы тоже увлеклись конспирологией?

Увлекательная детективная история!

Правда, смущает, что первые решения судов (и пока практически единственные) датированы 9, 18 и 20 апреля, т.е. ещё при президенте Порошенко. Вы тоже увлеклись конспирологией?Увлекательная детективная история!Правда, смущает, что первые решения судов (и пока практически единственные) датированы 9, 18 и 20 апреля, т.е. ещё при президенте Порошенко. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13622 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3881 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3573357435753576 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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