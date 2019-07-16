Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Vitalii Chepynoga 2 липня о 17:50 · Логіка виборця - Ви за кого голосувать будете? - Отам у нас, за гаражами, велика купа гімна, будемо за нього голосувать! - Навіщо???!!! - Кажуть, буде сахар з нього... - Це неможливо!!! - Чого це? - Бо це абсолютно різні, ніяк не сполучні речі - І шо? - А те, що гімно, кал, фекалії - це сукупність відходів життєдіяльності, неперетравлені залишки їжі, що віділяються з дистального закінчення кишечника в процесі акту дефекації - Ну? - А цукор - це продукт, вуглевод. Очищена й кристалізована сахароза, моносахариди, дисахариди... Тобто - НІЯК, абсолютно ніяк і в ніякий спосіб з гімна цукру ніколи не вийде!!! Невже ви цього не розумієте??? - Та ми понімаєм... - І за кого голосуватимете? - Та попробуєм, все-таки, за гімно...
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда. Бо без нього я злий.
Численность рабочей силы в Украине, Болгарии, Латвии и Польше к 2050 году сократится более чем на треть. К такому выводу пришел Международный валютный фонд (МВФ) в своем докладе о негативных демографических тенденциях в странах Центральной и Восточной Европы. ...Причиной общего сокращения населения МВФ считает низкую рождаемость и эмиграцию. Как полагают аналитики, это будет иметь серьезные последствия для экономического рост,а уровня жизни и финансовой стабильности устойчивости в регионе.
Там есть диаграмма изменения численности рабочей силы в разных странах.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 17 лип, 2019 01:07, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Дважды в одну реку. Любимое занятие для людей недалеких и крайне неадекватно оценивающих своё новое жизненное место. Таким всегда кажется, что у прочих сильно короткая память, они предсказуемо тупы и что все можно повторить. Порошенко откровенно продолжает, простите, ссать обществу в глаза. Примитивно так, но настырно. Даже не извиняясь за очевидную ложь, фальш, собственное наследие и чистейшие «разводки».
Вы тоже увлеклись конспирологией? Увлекательная детективная история! Правда, смущает, что первые решения судов (и пока практически единственные) датированы 9, 18 и 20 апреля, т.е. ещё при президенте Порошенко.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
tea написав:1.А по чому Ви зробили такий висновок,що він дилетант в політиці?І може підкажете - у якому ВУЗі вчать на політика? 2.У ВР йде команда,найпрофесійніша команда з тих 5 партій,які потрапляють у ВР.
1) После дискуссии с Юлей не я один увидел, что он понятия не имеет о элементарных вещах начиная с цены на газ которую знают 9 из 10 граждан Украины и заканчивая его рынка. В политики ,по-моему,должны идти экономисты и юристы с опытом работы в госслужбе хотя из любого правила есть исключения и им может стать любой. Нынешний президент Зеленский также далек от этих вопросов, но у него или его советников хватает ума не идти на такие дебаты или, если попал,хотя бы грамотно от них уходить. 2) Сегодня подъезжая к Обухову увидел на билборде с Вакарчуком какую-то девочку. В чем она профессионал?
То что славко нулевый это очевидно. Гораздо хуже другое - решимость бороться за премьерское кресло с таким уровнем подготовки, когда человек не знает даже стоимость газа. Хуже дурака может быть только самоуверенный дурак. А на таком посту это многократно опасно. Хватит экспериментов с ЗЕ на посту президента. Все более думается что этот б. цирк долго не просуществует и нас ждут досрочные парламентские а может и президентские выборы. Все таки каждый должен заниматься своим делом. На одно надеюсь что этот балаган не успеет натворить делов, которых естественно всем нам расхлебывать.