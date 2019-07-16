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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3573357435753576

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 206
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
5
Голос
17%
35
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
28%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
4%
9
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
21%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
16
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 00:20

Vitalii Chepynoga 2 липня о 17:50 ·
Логіка виборця
- Ви за кого голосувать будете?
- Отам у нас, за гаражами, велика купа гімна, будемо за нього голосувать!
- Навіщо???!!!
- Кажуть, буде сахар з нього...
- Це неможливо!!!
- Чого це?
- Бо це абсолютно різні, ніяк не сполучні речі
- І шо?
- А те, що гімно, кал, фекалії - це сукупність відходів життєдіяльності, неперетравлені залишки їжі, що віділяються з дистального закінчення кишечника в процесі акту дефекації
- Ну?
- А цукор - це продукт, вуглевод. Очищена й кристалізована сахароза, моносахариди, дисахариди... Тобто - НІЯК, абсолютно ніяк і в ніякий спосіб з гімна цукру ніколи не вийде!!! Невже ви цього не розумієте???
- Та ми понімаєм...
- І за кого голосуватимете?
- Та попробуєм, все-таки, за гімно...
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 00:57

  Cler написав:
  ЛАД написав:......
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/315593-ukraintsy_massovo_begut_iz_poljshi_v_druguju_stranu_chto_predlohili_zarobitchanam_vzamen
Не очень понял последнюю цифру - 30% от чего? от общего количества трудоспособных в Украине?

статья особо ни о чём, так как размер оплаты труда в Чехии по регионам может отличаться в 1,5 раза (например Прага и Моравия)...

Ну так я и не выдавал её за откровение. :)
Так, к слову, о росте заробитчанства.

Кстати, на др. ветке viewtopic.php?p=4707545#p4707545 дал ссылку https://www.segodnya.ua/economics/enews/v-ukraine-stanet-menshe-rabochey-sily-mvf-podelilsya-neuteshitelnym-prognozom-1302012.html на прогноз МВФ о перспективах изменения численности раб. силы к 2050.
Численность рабочей силы в Украине, Болгарии, Латвии и Польше к 2050 году сократится более чем на треть. К такому выводу пришел Международный валютный фонд (МВФ) в своем докладе о негативных демографических тенденциях в странах Центральной и Восточной Европы.
...Причиной общего сокращения населения МВФ считает низкую рождаемость и эмиграцию. Как полагают аналитики, это будет иметь серьезные последствия для экономического рост,а уровня жизни и финансовой стабильности устойчивости в регионе.

Там есть диаграмма изменения численности рабочей силы в разных странах.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 17 лип, 2019 01:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 00:59

Дважды в одну реку. Любимое занятие для людей недалеких и крайне неадекватно оценивающих своё новое жизненное место. Таким всегда кажется, что у прочих сильно короткая память, они предсказуемо тупы и что все можно повторить. Порошенко откровенно продолжает, простите, ссать обществу в глаза. Примитивно так, но настырно. Даже не извиняясь за очевидную ложь, фальш, собственное наследие и чистейшие «разводки».

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/publication/129508-unizhennyy-maydan-poroshenko#ixzz5tsq1E47B
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 01:23

  Faceless написав:https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2064455587192715&id=1794967337474876

Вы тоже увлеклись конспирологией?
Увлекательная детективная история!
Правда, смущает, что первые решения судов (и пока практически единственные) датированы 9, 18 и 20 апреля, т.е. ещё при президенте Порошенко. :)
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 01:40

  tea написав:1.А по чому Ви зробили такий висновок,що він дилетант в політиці?І може підкажете - у якому ВУЗі вчать на політика?
2.У ВР йде команда,найпрофесійніша команда з тих 5 партій,які потрапляють у ВР.


1) После дискуссии с Юлей не я один увидел, что он понятия не имеет о элементарных вещах начиная с цены на газ которую знают 9 из 10 граждан Украины и заканчивая его рынка.
В политики ,по-моему,должны идти экономисты и юристы с опытом работы в госслужбе хотя из любого правила есть исключения и им может стать любой.
Нынешний президент Зеленский также далек от этих вопросов, но у него или его советников хватает ума не идти на такие дебаты или, если попал,хотя бы грамотно от них уходить.
2) Сегодня подъезжая к Обухову увидел на билборде с Вакарчуком какую-то девочку.
В чем она профессионал?


То что славко нулевый это очевидно. Гораздо хуже другое - решимость бороться за премьерское кресло с таким уровнем подготовки, когда человек не знает даже стоимость газа. Хуже дурака может быть только самоуверенный дурак. А на таком посту это многократно опасно. Хватит экспериментов с ЗЕ на посту президента. Все более думается что этот б. цирк долго не просуществует и нас ждут досрочные парламентские а может и президентские выборы. Все таки каждый должен заниматься своим делом. На одно надеюсь что этот балаган не успеет натворить делов, которых естественно всем нам расхлебывать.
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