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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 17 лип, 2019 09:21
budivelnik написав: sequence написав: antey1969 написав:
Вы случаем не депутат одной всем известной сильрады?)))
а мне очень нравится, что Славик расколол порохоботов! По итогу, высока вероятность, что кто-то из них не пролезет в Зраду - вот хохма-то будет!
1 Не розколов
2 Не надійтесь
3 Виглядає на те що ЄС+Голос буде мати всього в 1.5 рази менше голосів ніж СН
4 Виглядає на те що СН+Батьківщина+Голос - не буде мати 226 голосів
5 Виглядає на те що СН+голос не буде мати 226 голосів , а тому коаліція буде створена СН+Голос+ЄС
Интересно откуда это "Виглядає"? Из заказных рейтингов Порошенка?)) Поржал от их напаривания "ЕС входит на второе место в рейтинге!!!"
СН + Голос уже будет больше 226.
budivelnik написав:
Зміна влади Порошенко-Зеленський не створює жодних економчних негараздів в Державі+навіть укріпляється курс гривні-це говорить про те що економіка України стійка і цю стійкість їй надала економічна політика Порошенко-Яценюк-Гройсман_Парубій.
Ахахах, гривна укрепляется потому что бизнес спокойно вздохнул от того, что от Порошенка наконец-то избавились и Зеленский дал им надежду на построение действительно нормальной экономически развитой страны.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Alex2006
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Додано: Сер 17 лип, 2019 09:27
Alex2006 написав:
Вы или ваш шеф сидели на схемах? Иначе не понимаю в чем смысл голосовать за ЕС. ЕС - это надежда спрятаться от наказания за мандатом и попытка спасти своих людей от тюрьмы. Те, кому важна Украина и ее развитие, понимают, что ЕС этим заниматься не будет, их цель - сохранить награбленное и не сесть.
Недоторканість знімається на раз, як це було не раз в поточній Раді. Для цього потрібні переконливи докази прокуратари, а не відеозвернення на ютубі. Якщо такі "докази", як у Труби по бронежилетам - то і результат буде відповідний.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 09:30
Alex2006 написав:
Ахахах, гривна укрепляется потому что бизнес спокойно вздохнул от того, что от Порошенка наконец-то избавились и Зеленский дал им надежду на построение действительно нормальной экономически развитой страны.
Тому що була трагедія на бразильському руднику, в результаті чого ціна на залізну руду зросла вдвічі, плюс, поки що, є притік іноземних спекулянтів в ОВДП.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 09:33
lapay написав: Alex2006 написав:
Вы или ваш шеф сидели на схемах? Иначе не понимаю в чем смысл голосовать за ЕС. ЕС - это надежда спрятаться от наказания за мандатом и попытка спасти своих людей от тюрьмы. Те, кому важна Украина и ее развитие, понимают, что ЕС этим заниматься не будет, их цель - сохранить награбленное и не сесть.
Недоторканість знімається на раз, як це було не раз в поточній Раді. Для цього потрібні переконливи докази прокуратари, а не відеозвернення на ютубі. Якщо такі "докази", як у Труби по бронежилетам - то і результат буде відповідний.
С Вилкула, Колесникова, Дунаева сняли неприкасаемость? Что-то снимали только под давлением общественности (как с Розенблатом) или для политического давления (как с Ляшковцами). Прокуратуру и суды перезапустят, этого и боятся в ЕС, потому что у них заберут награбленное, а их самих посадят. Поэтому сейчас не жалеют ни сил ни денег на то чтобы максимально зайти в парламент и попытаться саботировать эти изменения, спасая свою шкуру.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Додано: Сер 17 лип, 2019 09:33
antey1969 написав: Burton_Hover написав:
Вакарчук - хороший певец и абсолютно никакой политик. Пусть продолжает петь.
Голосовать буду за ЕС.
Вы случаем не депутат одной всем известной сильрады?)))
Нет, я не депутат сильрады. Но, в частности, короля определяет свита. Естественно, Вакарчук не ответственен за всю свою команду. Но, если за него волонтерит и агитирует подонок и ничтожество (это не про Вас), для меня это что-то да значит. Хотел ради прикола проголосовать за Вакарчука, теперь точно не буду. А бабки на Востоке все равно Оппоблок выберут. Он тут уже давно всех их купил бесплатной раздачей халявы (футболки, кепки, мороженое, пироженое). За Вакарчука проголосуют разве что студенты под впечатлением агитационных концертов. Но бабки организованнее и сплоченнее. За халяву
они всех порвут.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 09:39
Alex2006 написав:
Прокуратуру и суды перезапустят, этого и боятся в ЕС, потому что у них заберут награбленное, а их самих посадят. Поэтому сейчас не жалеют ни сил ни денег на то чтобы максимально зайти в парламент и попытаться саботировать эти изменения, спасая свою шкуру.
А чого ж в 2014 не перезапустили? Ви думаєте, що можна от так, клацанням Зепальців, можна все перезапустити?
І ще раз - депутатство не рятує від криміналу, якщо є нормальні докази.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Сер 17 лип, 2019 09:43
Burton_Hover написав: antey1969 написав: Burton_Hover написав:
Вакарчук - хороший певец и абсолютно никакой политик. Пусть продолжает петь.
Голосовать буду за ЕС.
Вы случаем не депутат одной всем известной сильрады?)))
Нет, я не депутат сильрады. Но, в частности, короля определяет свита. Естественно, Вакарчук не ответственен за всю свою команду. Но, если за него волонтерит и агитирует подонок и ничтожество, для меня это что-то да значит....
Вау, так это оказывается "подонок" Вакарчука рассылал СМС-ки?
Спасибо, Вы нам всем раскрыли здесь глаза)))
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antey1969
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Додано: Сер 17 лип, 2019 09:46
lapay написав: Alex2006 написав:
Прокуратуру и суды перезапустят, этого и боятся в ЕС, потому что у них заберут награбленное, а их самих посадят. Поэтому сейчас не жалеют ни сил ни денег на то чтобы максимально зайти в парламент и попытаться саботировать эти изменения, спасая свою шкуру.
А чого ж в 2014 не перезапустили? Ви думаєте, що можна от так, клацанням Зепальців, можна все перезапустити?
І ще раз - депутатство не рятує від криміналу, якщо є нормальні докази.
Тут можно бесконечно повторять анекдот про прапорщика и поезд.
И даже возврат старых кадров как "новых лиц", перезапускальщиков ничему не учит.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 09:48
antey1969 написав:
Вау, так это оказывается "подонок" Вакарчука рассылал СМС-ки?
Спасибо, Вы нам всем раскрыли здесь глаза)))
Я не в курсе таких деталей жизнедеятельности подонка.
Мне никто никаких СМС не присылал.
А Вакарчука очень люблю. Слушать, когда он поет.
Еще люблю слушать Ламу. И она умнее, не лезет в политику.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 09:57
Burton_Hover написав:
..Хотел ради прикола проголосовать за Вакарчука, теперь точно ..
теперь будете голосовать "не по пгыколу"??
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