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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3575357635773578

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 206
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
5
Голос
17%
35
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
28%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
4%
9
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
21%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
16
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:00

  Burton_Hover написав:
  antey1969 написав:Вау, так это оказывается "подонок" Вакарчука рассылал СМС-ки?
Спасибо, Вы нам всем раскрыли здесь глаза)))


Я не в курсе таких деталей жизнедеятельности подонка.
Мне никто никаких СМС не присылал.

Ничего, я Вам напомню.)))
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/07/16/7221100/
Как все закрутил-то злодей-Вакарчук, какую многоходовочку, а потом на хороших людей все свернул, да еще и полицию подкупил...
Но мы то с Вами знаем - По, он же совсем не такой)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:04

  antey1969 написав:Ничего, я Вам напомню.)))
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/07/16/7221100/
Как все закрутил-то злодей-Вакарчук, какую многоходовочку, а потом на хороших людей все свернул, да еще и полицию подкупил...
Но мы то с Вами знаем - По, он же совсем не такой)))

'
У вас плохо с мовой оккупантов. Напомнить можно тому, кто знал, но забыл.
Переходите на державну. Может с ней у вас получше.
А перевод стрелок с одного подонка на другого - это сильно.
Но нет.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:06

Re: Політичні дискусії

  Alex2006 написав:СН + Голос уже будет больше 226.

Если не будет, что ставите?
Если вы думаете, что все забыли, как вы обделались со всеми предыдущими прогнозами, начиная с Гриценко, то вы сильно ошибаетесь
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:07

Re: Політичні дискусії

  antey1969 написав:Как все закрутил-то злодей-Вакарчук, какую многоходовочку, а потом на хороших людей все свернул, да еще и полицию подкупил...
Но мы то с Вами знаем - По, он же совсем не такой)))
Я розумію що ОППОблоківцям разом з слугівцями треба кров з носу знищити одного з конкурентів а буде це Голос чи ЄС - їм по барабану..
Тому
Не надійтесь
Голос буде в коаліції з Єс і... барабанний дріб -тих 25-30 відсотків які колись були в БПП(Самопомочі,НФ і так далі) а тепер в СН - змусять СН вступити в коаліцію з Голосом і ЄС
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:08

  Burton_Hover написав:Vitalii Chepynoga 2 липня о 17:50 ·
Логіка виборця
- Ви за кого голосувать будете?
- Отам у нас, за гаражами, велика купа гімна, будемо за нього голосувать!
- Навіщо???!!!
- Кажуть, буде сахар з нього...
- Це неможливо!!!
- Чого це?
- Бо це абсолютно різні, ніяк не сполучні речі
- І шо?
- А те, що гімно, кал, фекалії - це сукупність відходів життєдіяльності, неперетравлені залишки їжі, що віділяються з дистального закінчення кишечника в процесі акту дефекації
- Ну?
- А цукор - це продукт, вуглевод. Очищена й кристалізована сахароза, моносахариди, дисахариди... Тобто - НІЯК, абсолютно ніяк і в ніякий спосіб з гімна цукру ніколи не вийде!!! Невже ви цього не розумієте???
- Та ми понімаєм...
- І за кого голосуватимете?
- Та попробуєм, все-таки, за гімно...


Вот поэтому я окончательно определился с выбором:
на выборы НЕ иду: замена одной шоблы на другую - это не выборы.
Хватило с меня всяких поцреотов в вышиванках, Самонемощи с великим львовским мэром, грантоедов, сцукашвилей, пецей, зельцев с его начинающей работать по старому командой.
А певец пусть себе дальше поёт.
:evil: :shock:
Пардон, без меня...
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:09

Re: Політичні дискусії

тут уже новый расклад светит, что-то вроде СН+Партия Шария+БЮТ.
А в оппозиции ЕС+ОППлатформа 8)))
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:09

  Burton_Hover написав:
  antey1969 написав:Ничего, я Вам напомню.)))
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/07/16/7221100/
Как все закрутил-то злодей-Вакарчук, какую многоходовочку, а потом на хороших людей все свернул, да еще и полицию подкупил...
Но мы то с Вами знаем - По, он же совсем не такой)))

'
У вас плохо с мовой оккупантов. Напомнить можно тому, кто знал, но забыл.
Переходите на державну. Может с ней у вас получше.
А перевод стрелок с одного подонка на другого - это сильно.
Но нет.

Да, разоблачили Вы меня.
Пришла пора срывать маски... Пишу из Минстеця через гугл-переводчик, отсюда и фэйлы. Ладно, пойду Уколову пожалуюсь на плохое техобеспечение.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:12

  Alex2007 написав:Вот поэтому я окончательно определился с выбором:
на выборы НЕ иду: замена одной шоблы на другую - это не выборы.
Хватило с меня всяких поцреотов в вышиванках, Самонемощи с великим львовским мэром, грантоедов, сцукашвилей, пецей, зельцев с его начинающей работать по старому командой.
А певец пусть себе дальше поёт.
:evil: :shock:
Пардон, без меня...

Правду в Раду!
№ 17 :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 10:23

  Вкладчик1234 написав:
  Alex2007 написав:Вот поэтому я окончательно определился с выбором:
на выборы НЕ иду: замена одной шоблы на другую - это не выборы.
Хватило с меня всяких поцреотов в вышиванках, Самонемощи с великим львовским мэром, грантоедов, сцукашвилей, пецей, зельцев с его начинающей работать по старому командой.
А певец пусть себе дальше поёт.
:evil: :shock:
Пардон, без меня...

Правду в Раду!
№ 17 :)

Семнадцатый номер "Правды" в Раду!
А еще лучше сразу всю прошивку - пущай Симоненко хоть на пенсии порадуется)))
antey1969
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