Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
antey1969 написав:Ничего, я Вам напомню.))) https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/07/16/7221100/ Как все закрутил-то злодей-Вакарчук, какую многоходовочку, а потом на хороших людей все свернул, да еще и полицию подкупил... Но мы то с Вами знаем - По, он же совсем не такой)))
' У вас плохо с мовой оккупантов. Напомнить можно тому, кто знал, но забыл. Переходите на державну. Может с ней у вас получше. А перевод стрелок с одного подонка на другого - это сильно. Но нет.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда. Бо без нього я злий.
antey1969 написав:Как все закрутил-то злодей-Вакарчук, какую многоходовочку, а потом на хороших людей все свернул, да еще и полицию подкупил... Но мы то с Вами знаем - По, он же совсем не такой)))
Я розумію що ОППОблоківцям разом з слугівцями треба кров з носу знищити одного з конкурентів а буде це Голос чи ЄС - їм по барабану.. Тому Не надійтесь Голос буде в коаліції з Єс і... барабанний дріб -тих 25-30 відсотків які колись були в БПП(Самопомочі,НФ і так далі) а тепер в СН - змусять СН вступити в коаліцію з Голосом і ЄС
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Burton_Hover написав:Vitalii Chepynoga 2 липня о 17:50 · Логіка виборця - Ви за кого голосувать будете? - Отам у нас, за гаражами, велика купа гімна, будемо за нього голосувать! - Навіщо???!!! - Кажуть, буде сахар з нього... - Це неможливо!!! - Чого це? - Бо це абсолютно різні, ніяк не сполучні речі - І шо? - А те, що гімно, кал, фекалії - це сукупність відходів життєдіяльності, неперетравлені залишки їжі, що віділяються з дистального закінчення кишечника в процесі акту дефекації - Ну? - А цукор - це продукт, вуглевод. Очищена й кристалізована сахароза, моносахариди, дисахариди... Тобто - НІЯК, абсолютно ніяк і в ніякий спосіб з гімна цукру ніколи не вийде!!! Невже ви цього не розумієте??? - Та ми понімаєм... - І за кого голосуватимете? - Та попробуєм, все-таки, за гімно...
Вот поэтому я окончательно определился с выбором: на выборы НЕ иду: замена одной шоблы на другую - это не выборы. Хватило с меня всяких поцреотов в вышиванках, Самонемощи с великим львовским мэром, грантоедов, сцукашвилей, пецей, зельцев с его начинающей работать по старому командой. А певец пусть себе дальше поёт.
antey1969 написав:Ничего, я Вам напомню.))) https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/07/16/7221100/ Как все закрутил-то злодей-Вакарчук, какую многоходовочку, а потом на хороших людей все свернул, да еще и полицию подкупил... Но мы то с Вами знаем - По, он же совсем не такой)))
' У вас плохо с мовой оккупантов. Напомнить можно тому, кто знал, но забыл. Переходите на державну. Может с ней у вас получше. А перевод стрелок с одного подонка на другого - это сильно. Но нет.
Да, разоблачили Вы меня. Пришла пора срывать маски... Пишу из Минстеця через гугл-переводчик, отсюда и фэйлы. Ладно, пойду Уколову пожалуюсь на плохое техобеспечение.
Alex2007 написав:Вот поэтому я окончательно определился с выбором: на выборы НЕ иду: замена одной шоблы на другую - это не выборы. Хватило с меня всяких поцреотов в вышиванках, Самонемощи с великим львовским мэром, грантоедов, сцукашвилей, пецей, зельцев с его начинающей работать по старому командой. А певец пусть себе дальше поёт.
Пардон, без меня...
Правду в Раду! № 17
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Alex2007 написав:Вот поэтому я окончательно определился с выбором: на выборы НЕ иду: замена одной шоблы на другую - это не выборы. Хватило с меня всяких поцреотов в вышиванках, Самонемощи с великим львовским мэром, грантоедов, сцукашвилей, пецей, зельцев с его начинающей работать по старому командой. А певец пусть себе дальше поёт.
Пардон, без меня...
Правду в Раду! № 17
Семнадцатый номер "Правды" в Раду! А еще лучше сразу всю прошивку - пущай Симоненко хоть на пенсии порадуется)))