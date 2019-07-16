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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 17 лип, 2019 11:33
budivelnik написав: ЛАД написав:
Ваши призывы к культурной дискуссии вы сами регулярно нарушаете.
1 Я не закликав до культурної дискусії з пятою колоною....
З ворогом не дискутують-його знищують
2 Для мене не є ворогом на СН чи Голос , навіть ОППО не підпадає на 100% під визначення ворог...
А леди-зеди-волгарі під таке визначення потрапляють
Потрапляють свідомо чи по тупості - мене не хвилює
Їх діяльність направлена на розвал держави в якій я живу.
Как же не закликали?)) Даже личные обязательства односторонние на себя в своё время (перед вторым туром брали).
Понимаете, будивельник, ведь очевидно -- Вы ярких СВОИХ ОППОНЕНТОВ считаете врагами. Они для ВАС являются личными врагами.
Это, в принципе, ещё куда ни шло...
Но Вы усиливаете свою позицию до примитивности глупо -- жалкими потугами с потолка записать этих своих личных врагов во врагов государства, Украины.
Точь в точь, как это делали когда-то в совке.
Раз... и во враги государства.
Ну а уж Ваша оценка СН, оппы - это и вовсе нонсенс.
Ведь Ваши личные форумные оппоненты-враги государства на порядок менее критичны и радикальны в отношении порошенковской власти.
Короче - Вы попросту неспособны на должном уровне вести дискуссию. Поэтому постоянно скатываетесь к приемам ниже пояса.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 11:47
sequence написав:
тут уже новый расклад светит, что-то вроде СН+Партия Шария+БЮТ.
Кому светит? Вы реально думаете, что у полоумного шарика есть хоть какие-то шансы набрать проходной барьер? Максимум по мажоритарке кого-то провести
БЮТ имхо на закате своей истории, и на следующие выборы в Раду вообще не пройдет, а в этой будет играть слабую роль второго плана
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Faceless
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Додано: Сер 17 лип, 2019 12:00
Faceless написав: sequence написав:
тут уже новый расклад светит, что-то вроде СН+Партия Шария+БЮТ.
Кому светит? Вы реально думаете, что у полоумного шарика есть хоть какие-то шансы набрать проходной барьер? Максимум по мажоритарке кого-то провести
БЮТ имхо на закате своей истории, и на следующие выборы в Раду вообще не пройдет, а в этой будет играть слабую роль второго плана
будем посмотреть. Я в азартные игры не играю и бухло виртуальное выигрывать и проигрывать не собираюсь.
но я вижу аудиторию - в основном, это молодые, активные люди, которых уже мобилизировалось по стране несколько сот тысяч. Не верите, гляньте у него на сайте. 170 тыс. зарегистрированных членов партии - это только активисты
. В телеге по всей стране около 100 тыс. - это с учетом того, что отнюдь не все пользуются телегой.
давайте так: проходит партия Шария - я называю бывшего президента исключительно гомном; не проходит - лучшим президентом в истории страны. При любом упоминании
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sequence
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Додано: Сер 17 лип, 2019 12:27
sequence написав: Faceless написав: sequence написав:
тут уже новый расклад светит, что-то вроде СН+Партия Шария+БЮТ.
Кому светит? Вы реально думаете, что у полоумного шарика есть хоть какие-то шансы набрать проходной барьер? Максимум по мажоритарке кого-то провести
БЮТ имхо на закате своей истории, и на следующие выборы в Раду вообще не пройдет, а в этой будет играть слабую роль второго плана
будем посмотреть. Я в азартные игры не играю и бухло виртуальное выигрывать и проигрывать не собираюсь.
но я вижу аудиторию - в основном, это молодые, активные люди, которых уже мобилизировалось по стране несколько сот тысяч. Не верите, гляньте у него на сайте. 170 тыс. зарегистрированных членов партии - это только активисты
. В телеге по всей стране около 100 тыс. - это с учетом того, что отнюдь не все пользуются телегой.
давайте так: проходит партия Шария - я называю бывшего президента исключительно гомном; не проходит - лучшим президентом в истории страны. При любом упоминании
А давайте третий (компромисный и толерантный) вариант - при любых раскладах
называете "дерьмо в шоколаде"
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