RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3576357735783579

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 206
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
5
Голос
17%
35
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
28%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
4%
9
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
21%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
16
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 11:33

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Ваши призывы к культурной дискуссии вы сами регулярно нарушаете.
1 Я не закликав до культурної дискусії з пятою колоною....
З ворогом не дискутують-його знищують
2 Для мене не є ворогом на СН чи Голос , навіть ОППО не підпадає на 100% під визначення ворог...
А леди-зеди-волгарі під таке визначення потрапляють
Потрапляють свідомо чи по тупості - мене не хвилює
Їх діяльність направлена на розвал держави в якій я живу.

Как же не закликали?)) Даже личные обязательства односторонние на себя в своё время (перед вторым туром брали).

Понимаете, будивельник, ведь очевидно -- Вы ярких СВОИХ ОППОНЕНТОВ считаете врагами. Они для ВАС являются личными врагами.
Это, в принципе, ещё куда ни шло...

Но Вы усиливаете свою позицию до примитивности глупо -- жалкими потугами с потолка записать этих своих личных врагов во врагов государства, Украины.
Точь в точь, как это делали когда-то в совке.
Раз... и во враги государства.


Ну а уж Ваша оценка СН, оппы - это и вовсе нонсенс.
Ведь Ваши личные форумные оппоненты-враги государства на порядок менее критичны и радикальны в отношении порошенковской власти.

Короче - Вы попросту неспособны на должном уровне вести дискуссию. Поэтому постоянно скатываетесь к приемам ниже пояса.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21979
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1887 раз.
Подякували: 3231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 11:47

Re: Політичні дискусії

  sequence написав:тут уже новый расклад светит, что-то вроде СН+Партия Шария+БЮТ.

Кому светит? Вы реально думаете, что у полоумного шарика есть хоть какие-то шансы набрать проходной барьер? Максимум по мажоритарке кого-то провести
БЮТ имхо на закате своей истории, и на следующие выборы в Раду вообще не пройдет, а в этой будет играть слабую роль второго плана
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25121
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 5930 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:00

  Faceless написав:
  sequence написав:тут уже новый расклад светит, что-то вроде СН+Партия Шария+БЮТ.

Кому светит? Вы реально думаете, что у полоумного шарика есть хоть какие-то шансы набрать проходной барьер? Максимум по мажоритарке кого-то провести
БЮТ имхо на закате своей истории, и на следующие выборы в Раду вообще не пройдет, а в этой будет играть слабую роль второго плана

будем посмотреть. Я в азартные игры не играю и бухло виртуальное выигрывать и проигрывать не собираюсь.
но я вижу аудиторию - в основном, это молодые, активные люди, которых уже мобилизировалось по стране несколько сот тысяч. Не верите, гляньте у него на сайте. 170 тыс. зарегистрированных членов партии - это только активисты. В телеге по всей стране около 100 тыс. - это с учетом того, что отнюдь не все пользуются телегой.
давайте так: проходит партия Шария - я называю бывшего президента исключительно гомном; не проходит - лучшим президентом в истории страны. При любом упоминании
sequence
 
Повідомлень: 2575
З нами з: 29.12.15
Подякував: 306 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:27

  sequence написав:
  Faceless написав:
  sequence написав:тут уже новый расклад светит, что-то вроде СН+Партия Шария+БЮТ.

Кому светит? Вы реально думаете, что у полоумного шарика есть хоть какие-то шансы набрать проходной барьер? Максимум по мажоритарке кого-то провести
БЮТ имхо на закате своей истории, и на следующие выборы в Раду вообще не пройдет, а в этой будет играть слабую роль второго плана

будем посмотреть. Я в азартные игры не играю и бухло виртуальное выигрывать и проигрывать не собираюсь.
но я вижу аудиторию - в основном, это молодые, активные люди, которых уже мобилизировалось по стране несколько сот тысяч. Не верите, гляньте у него на сайте. 170 тыс. зарегистрированных членов партии - это только активисты. В телеге по всей стране около 100 тыс. - это с учетом того, что отнюдь не все пользуются телегой.
давайте так: проходит партия Шария - я называю бывшего президента исключительно гомном; не проходит - лучшим президентом в истории страны. При любом упоминании



А давайте третий (компромисный и толерантный) вариант - при любых раскладах

называете "дерьмо в шоколаде" :?: :?: :?:
Автор77
 
Повідомлень: 374
З нами з: 09.11.16
Подякував: 46 раз.
Подякували: 447 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 3576357735783579
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Автор77 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12924)
17.07.2019 13:24
Лаунж Кей (112)
17.07.2019 13:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.