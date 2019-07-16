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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3576357735783579 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 206 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 5 Голос 17% 35 Громадянська позиція 6% 13 Європейська Солідарність 28% 57 Опозиційна платформа - За життя 8% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 4% 9 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 21% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 16 Всього голосів : 206 Додано: Сер 17 лип, 2019 11:33 budivelnik написав: ЛАД написав: Ваши призывы к культурной дискуссии вы сами регулярно нарушаете. Ваши призывы к культурной дискуссии вы сами регулярно нарушаете. 1 Я не закликав до культурної дискусії з пятою колоною....

З ворогом не дискутують-його знищують

2 Для мене не є ворогом на СН чи Голос , навіть ОППО не підпадає на 100% під визначення ворог...

А леди-зеди-волгарі під таке визначення потрапляють

Потрапляють свідомо чи по тупості - мене не хвилює

Їх діяльність направлена на розвал держави в якій я живу. 1 Я не закликав до культурної дискусії з пятою колоною....З ворогом не дискутують-його знищують2 Для мене не є ворогом на СН чи Голос , навіть ОППО не підпадає на 100% під визначення ворог...А леди-зеди-волгарі під таке визначення потрапляютьПотрапляють свідомо чи по тупості - мене не хвилюєЇх діяльність направлена на розвал держави в якій я живу.

Как же не закликали?)) Даже личные обязательства односторонние на себя в своё время (перед вторым туром брали).



Понимаете, будивельник, ведь очевидно -- Вы ярких СВОИХ ОППОНЕНТОВ считаете врагами. Они для ВАС являются личными врагами.

Это, в принципе, ещё куда ни шло...



Но Вы усиливаете свою позицию до примитивности глупо -- жалкими потугами с потолка записать этих своих личных врагов во врагов государства, Украины.

Точь в точь, как это делали когда-то в совке.

Раз... и во враги государства.





Ну а уж Ваша оценка СН, оппы - это и вовсе нонсенс.

Ведь Ваши личные форумные оппоненты-враги государства на порядок менее критичны и радикальны в отношении порошенковской власти.



Короче - Вы попросту неспособны на должном уровне вести дискуссию. Поэтому постоянно скатываетесь к приемам ниже пояса. Как же не закликали?)) Даже личные обязательства односторонние на себя в своё время (перед вторым туром брали).Понимаете, будивельник, ведь очевидно -- Вы ярких СВОИХ ОППОНЕНТОВ считаете врагами. Они для ВАС являются личными врагами.Это, в принципе, ещё куда ни шло...Но Вы усиливаете свою позицию до примитивности глупо -- жалкими потугами с потолка записать этих своих личных врагов во врагов государства, Украины.Точь в точь, как это делали когда-то в совке.Раз... и во враги государства.Ну а уж Ваша оценка СН, оппы - это и вовсе нонсенс.Ведь Ваши личные форумные оппоненты-враги государства на порядок менее критичны и радикальны в отношении порошенковской власти.Короче - Вы попросту неспособны на должном уровне вести дискуссию. Поэтому постоянно скатываетесь к приемам ниже пояса. detroytred

Повідомлень: 21979 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лип, 2019 11:47 Re: Політичні дискусії sequence написав: тут уже новый расклад светит, что-то вроде СН+Партия Шария+БЮТ. тут уже новый расклад светит, что-то вроде СН+Партия Шария+БЮТ.

Кому светит? Вы реально думаете, что у полоумного шарика есть хоть какие-то шансы набрать проходной барьер? Максимум по мажоритарке кого-то провести

БЮТ имхо на закате своей истории, и на следующие выборы в Раду вообще не пройдет, а в этой будет играть слабую роль второго плана Кому светит? Вы реально думаете, что у полоумного шарика есть хоть какие-то шансы набрать проходной барьер? Максимум по мажоритарке кого-то провестиБЮТ имхо на закате своей истории, и на следующие выборы в Раду вообще не пройдет, а в этой будет играть слабую роль второго плана Faceless

Модератор Повідомлень: 25121 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1122 раз. Подякували: 5930 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лип, 2019 12:00 Faceless написав: sequence написав: тут уже новый расклад светит, что-то вроде СН+Партия Шария+БЮТ. тут уже новый расклад светит, что-то вроде СН+Партия Шария+БЮТ.

Кому светит? Вы реально думаете, что у полоумного шарика есть хоть какие-то шансы набрать проходной барьер? Максимум по мажоритарке кого-то провести

БЮТ имхо на закате своей истории, и на следующие выборы в Раду вообще не пройдет, а в этой будет играть слабую роль второго плана Кому светит? Вы реально думаете, что у полоумного шарика есть хоть какие-то шансы набрать проходной барьер? Максимум по мажоритарке кого-то провестиБЮТ имхо на закате своей истории, и на следующие выборы в Раду вообще не пройдет, а в этой будет играть слабую роль второго плана

будем посмотреть. Я в азартные игры не играю и бухло виртуальное выигрывать и проигрывать не собираюсь.

но я вижу аудиторию - в основном, это молодые, активные люди, которых уже мобилизировалось по стране несколько сот тысяч. Не верите, гляньте у него на сайте. 170 тыс. зарегистрированных членов партии - это только активисты. В телеге по всей стране около 100 тыс. - это с учетом того, что отнюдь не все пользуются телегой.

давайте так: проходит партия Шария - я называю бывшего президента исключительно гомном; не проходит - лучшим президентом в истории страны. При любом упоминании будем посмотреть. Я в азартные игры не играю и бухло виртуальное выигрывать и проигрывать не собираюсь.но я вижу аудиторию - в основном, это молодые, активные люди, которых уже мобилизировалось по стране несколько сот тысяч. Не верите, гляньте у него на сайте. 170 тыс. зарегистрированных членов партии -. В телеге по всей стране около 100 тыс. - это с учетом того, что отнюдь не все пользуются телегой.давайте так: проходит партия Шария - я называю бывшего президента исключительно гомном; не проходит - лучшим президентом в истории страны. При любом упоминании sequence Повідомлень: 2575 З нами з: 29.12.15 Подякував: 306 раз. Подякували: 680 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лип, 2019 12:27 sequence написав: Faceless написав: sequence написав: тут уже новый расклад светит, что-то вроде СН+Партия Шария+БЮТ. тут уже новый расклад светит, что-то вроде СН+Партия Шария+БЮТ.

Кому светит? Вы реально думаете, что у полоумного шарика есть хоть какие-то шансы набрать проходной барьер? Максимум по мажоритарке кого-то провести

БЮТ имхо на закате своей истории, и на следующие выборы в Раду вообще не пройдет, а в этой будет играть слабую роль второго плана Кому светит? Вы реально думаете, что у полоумного шарика есть хоть какие-то шансы набрать проходной барьер? Максимум по мажоритарке кого-то провестиБЮТ имхо на закате своей истории, и на следующие выборы в Раду вообще не пройдет, а в этой будет играть слабую роль второго плана

будем посмотреть. Я в азартные игры не играю и бухло виртуальное выигрывать и проигрывать не собираюсь.

но я вижу аудиторию - в основном, это молодые, активные люди, которых уже мобилизировалось по стране несколько сот тысяч. Не верите, гляньте у него на сайте. 170 тыс. зарегистрированных членов партии - это только активисты. В телеге по всей стране около 100 тыс. - это с учетом того, что отнюдь не все пользуются телегой.

давайте так: проходит партия Шария - я называю бывшего президента исключительно гомном; не проходит - лучшим президентом в истории страны. При любом упоминании будем посмотреть. Я в азартные игры не играю и бухло виртуальное выигрывать и проигрывать не собираюсь.но я вижу аудиторию - в основном, это молодые, активные люди, которых уже мобилизировалось по стране несколько сот тысяч. Не верите, гляньте у него на сайте. 170 тыс. зарегистрированных членов партии -. В телеге по всей стране около 100 тыс. - это с учетом того, что отнюдь не все пользуются телегой.давайте так: проходит партия Шария - я называю бывшего президента исключительно гомном; не проходит - лучшим президентом в истории страны. При любом упоминании





А давайте третий (компромисный и толерантный) вариант - при любых раскладах



называете "дерьмо в шоколаде" А давайте третий (компромисный и толерантный) вариант - при любых раскладахназываете "дерьмо в шоколаде" Автор77 Повідомлень: 374 З нами з: 09.11.16 Подякував: 46 раз. Подякували: 447 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3576357735783579 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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