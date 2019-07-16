budivelnik написав:1 Я не закликав до культурної дискусії з пятою колоною....
З ворогом не дискутують-його знищують
2 Для мене не є ворогом на СН чи Голос , навіть ОППО не підпадає на 100% під визначення ворог...
А леди-зеди-волгарі під таке визначення потрапляють
Потрапляють свідомо чи по тупості - мене не хвилює
Їх діяльність направлена на розвал держави в якій я живу.
Как же не закликали?)) Даже личные обязательства односторонние на себя в своё время (перед вторым туром брали).
Понимаете, будивельник, ведь очевидно -- Вы ярких СВОИХ ОППОНЕНТОВ считаете врагами. Они для ВАС являются личными врагами.
Это, в принципе, ещё куда ни шло...
Но Вы усиливаете свою позицию до примитивности глупо -- жалкими потугами с потолка записать этих своих личных врагов во врагов государства, Украины.
Точь в точь, как это делали когда-то в совке.
Раз... и во враги государства.
Ну а уж Ваша оценка СН, оппы - это и вовсе нонсенс.
Ведь Ваши личные форумные оппоненты-враги государства на порядок менее критичны и радикальны в отношении порошенковской власти.
Короче - Вы попросту неспособны на должном уровне вести дискуссию. Поэтому постоянно скатываетесь к приемам ниже пояса.