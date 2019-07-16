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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 17 лип, 2019 11:33
budivelnik написав: ЛАД написав:
Ваши призывы к культурной дискуссии вы сами регулярно нарушаете.
1 Я не закликав до культурної дискусії з пятою колоною....
З ворогом не дискутують-його знищують
2 Для мене не є ворогом на СН чи Голос , навіть ОППО не підпадає на 100% під визначення ворог...
А леди-зеди-волгарі під таке визначення потрапляють
Потрапляють свідомо чи по тупості - мене не хвилює
Їх діяльність направлена на розвал держави в якій я живу.
Как же не закликали?)) Даже личные обязательства односторонние на себя в своё время (перед вторым туром брали).
Понимаете, будивельник, ведь очевидно -- Вы ярких СВОИХ ОППОНЕНТОВ считаете врагами. Они для ВАС являются личными врагами.
Это, в принципе, ещё куда ни шло...
Но Вы усиливаете свою позицию до примитивности глупо -- жалкими потугами с потолка записать этих своих личных врагов во врагов государства, Украины.
Точь в точь, как это делали когда-то в совке.
Раз... и во враги государства.
Ну а уж Ваша оценка СН, оппы - это и вовсе нонсенс.
Ведь Ваши личные форумные оппоненты-враги государства на порядок менее критичны и радикальны в отношении порошенковской власти.
Короче - Вы попросту неспособны на должном уровне вести дискуссию. Поэтому постоянно скатываетесь к приемам ниже пояса.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 11:47
sequence написав:
тут уже новый расклад светит, что-то вроде СН+Партия Шария+БЮТ.
Кому светит? Вы реально думаете, что у полоумного шарика есть хоть какие-то шансы набрать проходной барьер? Максимум по мажоритарке кого-то провести
БЮТ имхо на закате своей истории, и на следующие выборы в Раду вообще не пройдет, а в этой будет играть слабую роль второго плана
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Додано: Сер 17 лип, 2019 12:00
Faceless написав: sequence написав:
тут уже новый расклад светит, что-то вроде СН+Партия Шария+БЮТ.
Кому светит? Вы реально думаете, что у полоумного шарика есть хоть какие-то шансы набрать проходной барьер? Максимум по мажоритарке кого-то провести
БЮТ имхо на закате своей истории, и на следующие выборы в Раду вообще не пройдет, а в этой будет играть слабую роль второго плана
будем посмотреть. Я в азартные игры не играю и бухло виртуальное выигрывать и проигрывать не собираюсь.
но я вижу аудиторию - в основном, это молодые, активные люди, которых уже мобилизировалось по стране несколько сот тысяч. Не верите, гляньте у него на сайте. 170 тыс. зарегистрированных членов партии - это только активисты
. В телеге по всей стране около 100 тыс. - это с учетом того, что отнюдь не все пользуются телегой.
давайте так: проходит партия Шария - я называю бывшего президента исключительно гомном; не проходит - лучшим президентом в истории страны. При любом упоминании
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Додано: Сер 17 лип, 2019 12:59
lapay написав: sequence написав:
Отдохнул бы от этих дрязг, вник бы в дела "слепого траста", а то скоро совсем кукуха поедет
Мураєв, Вілкул і два Гени уважно слухають ці цінні поради.
Так им тоже туда же, вместе с Бойком и прочими пердунами
Страну грабили все вместе - дружно, периодически делясь друг с другом и отмазывая.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 13:11
От уменьшения торгово-экономических отношений с Россией Украина потеряла весьма крупные деньги, которые частично компенсировало оживление экономических отношений с ЕС.Об этом все 5 лет стыдливо умалчивали.
Другая часть до сих пор не компенсирована.
Вот эту-то часть и должны компенсировать олигархи, а также просто коррупцонеры Украины.
Зеленский внес законопроект о гражданской конфискации коррупционных активов.
Если новый парламент проголосует такой закон,
олигархи и коррупционеры заплатят за всю ту хренотень ,
которая происходит с экономикой Украины последние 5 лет.
А Петро пусть хоть налоги заплатит, не надо забирать у него Рошен
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Додано: Сер 17 лип, 2019 13:25
sequence написав:
Так им тоже туда же, вместе с Бойком и прочими пердунами
Страну грабили все вместе - дружно, периодически делясь друг с другом и отмазывая.
Нє, так не справедливо - Бєня на зеленому коні. Беня взагалі криштально чесний, а коню офшор підкинув ПАПа.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Сер 17 лип, 2019 13:30
lapay написав: sequence написав:
Так им тоже туда же, вместе с Бойком и прочими пердунами
Страну грабили все вместе - дружно, периодически делясь друг с другом и отмазывая.
Нє, так не справедливо - Бєня на зеленому коні. Беня взагалі криштально чесний, а коню офшор підкинув ПАПа.
так и Беню туда же!
Лепэн, что же вы так невнимательно читаете мои посты.
Я топлю за единственного кандидата, который опирается не на деньги, а на народ. Вот только, боюсь, имя его вам не понравится
да, за Толика Шария!
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Додано: Сер 17 лип, 2019 13:33
Автор77 написав:
От уменьшения торгово-экономических отношений с Россией Украина потеряла весьма крупные деньги, которые частично компенсировало оживление экономических отношений с ЕС.Об этом все 5 лет стыдливо умалчивали.
Другая часть до сих пор не компенсирована.
Вот эту-то часть и должны компенсировать олигархи, а также просто коррупцонеры Украины.
Зеленский внес законопроект о гражданской конфискации коррупционных активов.
Если новый парламент проголосует такой закон,
олигархи и коррупционеры заплатят за всю ту хренотень ,
которая происходит с экономикой Украины последние 5 лет.
А Петро пусть хоть налоги заплатит, не надо забирать у него Рошен
Законопроект не читал, но горячо поддерживаю.
Только, главное, не уточнять кто такие олигархи. будем руководствоваться политической целесообразностью, как и сказал КС.
Я вот точно знаю, что у моего соседа машина куплена на коррупционные активы.
Не могу терпеть дальше, дайте возможность соблюсти справедливость!!!!!!!!
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Додано: Сер 17 лип, 2019 13:39
sequence написав:
Я топлю за единственного кандидата, который опирается не на деньги, а на народ. Вот только, боюсь, имя его вам не понравится
да, за Толика Шария!
І шо, гелій в червоних кульках, які тримають багаті студенти, вже нічого не коштує? І як можна так підставляти самого чесного зеленого коня, натякаючи на те, що йому сіно теж хтось таємничий купує?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 13:47
lapay написав:
шо, гелій в червоних кульках, які тримають багаті студенти, вже нічого не коштує? І як можна так підставляти самого чесного зеленого коня, натякаючи на те, що йому сіно теж хтось таємничий
нет, Лепэн, мы их сами покупаем, представляете, какой убыток!!
Когда нужно плакатик подпечатать - идет обращение в телеграме, кто сможет. Никому ни за что не платят, возможно, кроме нескольких кандидатов в НД, которым на что-то нужно жить и передвигаться.
Вы не поверите, Лепэн, такое бывает - и телегой можно поднять тысячи/десятки/сотни людей.
Сегодня встречаем Петю в облцентре под Киевом - я вам могу потом видео скинуть!
)
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