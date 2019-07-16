Додано: Сер 17 лип, 2019 11:33

budivelnik написав: ЛАД написав: Ваши призывы к культурной дискуссии вы сами регулярно нарушаете. Ваши призывы к культурной дискуссии вы сами регулярно нарушаете. 1 Я не закликав до культурної дискусії з пятою колоною....

З ворогом не дискутують-його знищують

2 Для мене не є ворогом на СН чи Голос , навіть ОППО не підпадає на 100% під визначення ворог...

А леди-зеди-волгарі під таке визначення потрапляють

Потрапляють свідомо чи по тупості - мене не хвилює

Їх діяльність направлена на розвал держави в якій я живу. 1 Я не закликав до культурної дискусії з пятою колоною....З ворогом не дискутують-його знищують2 Для мене не є ворогом на СН чи Голос , навіть ОППО не підпадає на 100% під визначення ворог...А леди-зеди-волгарі під таке визначення потрапляютьПотрапляють свідомо чи по тупості - мене не хвилюєЇх діяльність направлена на розвал держави в якій я живу.

Как же не закликали?)) Даже личные обязательства односторонние на себя в своё время (перед вторым туром брали).Понимаете, будивельник, ведь очевидно -- Вы ярких СВОИХ ОППОНЕНТОВ считаете врагами. Они для ВАС являются личными врагами.Это, в принципе, ещё куда ни шло...Но Вы усиливаете свою позицию до примитивности глупо -- жалкими потугами с потолка записать этих своих личных врагов во врагов государства, Украины.Точь в точь, как это делали когда-то в совке.Раз... и во враги государства.Ну а уж Ваша оценка СН, оппы - это и вовсе нонсенс.Ведь Ваши личные форумные оппоненты-враги государства на порядок менее критичны и радикальны в отношении порошенковской власти.Короче - Вы попросту неспособны на должном уровне вести дискуссию. Поэтому постоянно скатываетесь к приемам ниже пояса.