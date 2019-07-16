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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 17 лип, 2019 13:50
sequence написав: lapay написав:
шо, гелій в червоних кульках, які тримають багаті студенти, вже нічого не коштує? І як можна так підставляти самого чесного зеленого коня, натякаючи на те, що йому сіно теж хтось таємничий
нет, Лепэн, мы их сами покупаем, представляете, какой убыток!!
Когда нужно плакатик подпечатать - идет обращение в телеграме, кто сможет. Никому ни за что не платят, возможно, кроме нескольких кандидатов в НД, которым на что-то нужно жить и передвигаться.
Вы не поверите, Лепэн, такое бывает - и телегой можно поднять тысячи/десятки/сотни людей.
Сегодня встречаем Петю в облцентре под Киевом - я вам могу потом видео скинуть!
)
Ради вида перекошенного лица Пети многие выйдут с шариками даже просто по приколу - "любит" его народ, ой как "любит"...
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Додано: Сер 17 лип, 2019 14:04
sequence написав:
Вы не поверите, Лепэн, такое бывает - и телегой можно поднять тысячи/десятки/сотни людей.
Сегодня встречаем Петю в облцентре под Киевом - я вам могу потом видео скинуть!
)
Обов'язково. Хочу побачити тисячі в однакових футболках і з однаковими кульками, причому купленими виключно за свої кревні. Мало того, це відео буде знімати людина, яка самосвідомо похерила свій бізнес, щоб поїхати на мітинг в інше місто на власній машині.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 14:15
lapay написав:
..
Обов'язково. Хочу побачити тисячі в однакових футболках і з однаковими кульками, причому купленими виключно за свої кревні. Мало того, це відео буде знімати людина, яка самосвідомо похерила свій бізнес, щоб поїхати на мітинг в інше місто на власній машині.
и снова мимо, Лепэн - вы не подготовились! Не ваш день, мдя.. Ожидали напасть на какого-то Зебота, а тут на тебе!
У нас в каждом крупном населенном пункте есть сообщество, которое коммуницирует посредством телеги и оперативно идет клич, а там уже, у кого есть желание и возможность, те подтягиваются!
Я (и никто из Киева, кроме кандидатов в НД) никуда не поеду и ниче не снимаю, я возьму у товарищей готовое и вам перекину! Как вам такое, Илон Маск?
Мне чего-то немного смешно скидывать вам платежки за небрендированные, самые обычные красные шарики. Тогда уже нужно скинуть счета на пиво, что ребята берут себе после митинга и т.д.
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