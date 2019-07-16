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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3577357835793580 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 206 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 5 Голос 17% 35 Громадянська позиція 6% 13 Європейська Солідарність 28% 57 Опозиційна платформа - За життя 8% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 4% 9 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 21% 44 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 16 Всього голосів : 206 Додано: Сер 17 лип, 2019 13:50 sequence написав: lapay написав: шо, гелій в червоних кульках, які тримають багаті студенти, вже нічого не коштує? І як можна так підставляти самого чесного зеленого коня, натякаючи на те, що йому сіно теж хтось таємничий шо, гелій в червоних кульках, які тримають багаті студенти, вже нічого не коштує? І як можна так підставляти самого чесного зеленого коня, натякаючи на те, що йому сіно теж хтось таємничий нет, Лепэн, мы их сами покупаем, представляете, какой убыток!!

Когда нужно плакатик подпечатать - идет обращение в телеграме, кто сможет. Никому ни за что не платят, возможно, кроме нескольких кандидатов в НД, которым на что-то нужно жить и передвигаться.

Вы не поверите, Лепэн, такое бывает - и телегой можно поднять тысячи/десятки/сотни людей.

Сегодня встречаем Петю в облцентре под Киевом - я вам могу потом видео скинуть! ) нет, Лепэн, мы их сами покупаем, представляете, какой убыток!!Когда нужно плакатик подпечатать - идет обращение в телеграме, кто сможет. Никому ни за что не платят, возможно, кроме нескольких кандидатов в НД, которым на что-то нужно жить и передвигаться.Вы не поверите, Лепэн, такое бывает - и телегой можно поднять тысячи/десятки/сотни людей.Сегодня встречаем Петю в облцентре под Киевом - я вам могу потом видео скинуть!

Ради вида перекошенного лица Пети многие выйдут с шариками даже просто по приколу - "любит" его народ, ой как "любит"... Ради вида перекошенного лица Пети многие выйдут с шариками даже просто по приколу - "любит" его народ, ой как "любит"... antey1969 1

Повідомлень: 8511 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1011 раз. Подякували: 2264 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лип, 2019 14:04 Re: Політичні дискусії sequence написав: Вы не поверите, Лепэн, такое бывает - и телегой можно поднять тысячи/десятки/сотни людей.

Сегодня встречаем Петю в облцентре под Киевом - я вам могу потом видео скинуть! ) Вы не поверите, Лепэн, такое бывает - и телегой можно поднять тысячи/десятки/сотни людей.Сегодня встречаем Петю в облцентре под Киевом - я вам могу потом видео скинуть!

Обов'язково. Хочу побачити тисячі в однакових футболках і з однаковими кульками, причому купленими виключно за свої кревні. Мало того, це відео буде знімати людина, яка самосвідомо похерила свій бізнес, щоб поїхати на мітинг в інше місто на власній машині. Обов'язково. Хочу побачити тисячі в однакових футболках і з однаковими кульками, причому купленими виключно за свої кревні. Мало того, це відео буде знімати людина, яка самосвідомо похерила свій бізнес, щоб поїхати на мітинг в інше місто на власній машині. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 8150 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1058 раз. Подякували: 1139 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лип, 2019 14:15 lapay написав: ..

Обов'язково. Хочу побачити тисячі в однакових футболках і з однаковими кульками, причому купленими виключно за свої кревні. Мало того, це відео буде знімати людина, яка самосвідомо похерила свій бізнес, щоб поїхати на мітинг в інше місто на власній машині. ..Обов'язково. Хочу побачити тисячі в однакових футболках і з однаковими кульками, причому купленими виключно за свої кревні. Мало того, це відео буде знімати людина, яка самосвідомо похерила свій бізнес, щоб поїхати на мітинг в інше місто на власній машині.

и снова мимо, Лепэн - вы не подготовились! Не ваш день, мдя.. Ожидали напасть на какого-то Зебота, а тут на тебе!

У нас в каждом крупном населенном пункте есть сообщество, которое коммуницирует посредством телеги и оперативно идет клич, а там уже, у кого есть желание и возможность, те подтягиваются!

Я (и никто из Киева, кроме кандидатов в НД) никуда не поеду и ниче не снимаю, я возьму у товарищей готовое и вам перекину! Как вам такое, Илон Маск?

Мне чего-то немного смешно скидывать вам платежки за небрендированные, самые обычные красные шарики. Тогда уже нужно скинуть счета на пиво, что ребята берут себе после митинга и т.д. и снова мимо, Лепэн - вы не подготовились! Не ваш день, мдя.. Ожидали напасть на какого-то Зебота, а тут на тебе!У нас в каждом крупном населенном пункте есть сообщество, которое коммуницирует посредством телеги и оперативно идет клич, а там уже, у кого есть желание и возможность, те подтягиваются!Я (и никто из Киева, кроме кандидатов в НД) никуда не поеду и ниче не снимаю, я возьму у товарищей готовое и вам перекину! Как вам такое, Илон Маск?Мне чего-то немного смешно скидывать вам платежки за небрендированные, самые обычные красные шарики. Тогда уже нужно скинуть счета на пиво, что ребята берут себе после митинга и т.д. sequence Повідомлень: 2583 З нами з: 29.12.15 Подякував: 308 раз. Подякували: 682 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3577357835793580 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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