RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3577357835793580

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 206
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
5
Голос
17%
35
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
28%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
4%
9
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
21%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
16
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:50

  sequence написав:
  lapay написав:шо, гелій в червоних кульках, які тримають багаті студенти, вже нічого не коштує? І як можна так підставляти самого чесного зеленого коня, натякаючи на те, що йому сіно теж хтось таємничий
нет, Лепэн, мы их сами покупаем, представляете, какой убыток!!
Когда нужно плакатик подпечатать - идет обращение в телеграме, кто сможет. Никому ни за что не платят, возможно, кроме нескольких кандидатов в НД, которым на что-то нужно жить и передвигаться.
Вы не поверите, Лепэн, такое бывает - и телегой можно поднять тысячи/десятки/сотни людей.
Сегодня встречаем Петю в облцентре под Киевом - я вам могу потом видео скинуть! :))

Ради вида перекошенного лица Пети многие выйдут с шариками даже просто по приколу - "любит" его народ, ой как "любит"...
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8511
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1011 раз.
Подякували: 2264 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:04

Re: Політичні дискусії

  sequence написав:Вы не поверите, Лепэн, такое бывает - и телегой можно поднять тысячи/десятки/сотни людей.
Сегодня встречаем Петю в облцентре под Киевом - я вам могу потом видео скинуть! :))

Обов'язково. Хочу побачити тисячі в однакових футболках і з однаковими кульками, причому купленими виключно за свої кревні. Мало того, це відео буде знімати людина, яка самосвідомо похерила свій бізнес, щоб поїхати на мітинг в інше місто на власній машині. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8149
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1058 раз.
Подякували: 1139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:15

  lapay написав:..
Обов'язково. Хочу побачити тисячі в однакових футболках і з однаковими кульками, причому купленими виключно за свої кревні. Мало того, це відео буде знімати людина, яка самосвідомо похерила свій бізнес, щоб поїхати на мітинг в інше місто на власній машині. :mrgreen:

и снова мимо, Лепэн - вы не подготовились! Не ваш день, мдя.. Ожидали напасть на какого-то Зебота, а тут на тебе!
У нас в каждом крупном населенном пункте есть сообщество, которое коммуницирует посредством телеги и оперативно идет клич, а там уже, у кого есть желание и возможность, те подтягиваются!
Я (и никто из Киева, кроме кандидатов в НД) никуда не поеду и ниче не снимаю, я возьму у товарищей готовое и вам перекину! Как вам такое, Илон Маск?
Мне чего-то немного смешно скидывать вам платежки за небрендированные, самые обычные красные шарики. Тогда уже нужно скинуть счета на пиво, что ребята берут себе после митинга и т.д.
sequence
 
Повідомлень: 2583
З нами з: 29.12.15
Подякував: 308 раз.
Подякували: 682 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3577357835793580
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73466)
17.07.2019 15:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.