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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 206
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
5
Голос
17%
35
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
28%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
4%
9
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
21%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
16
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:50

  sequence написав:
  lapay написав:шо, гелій в червоних кульках, які тримають багаті студенти, вже нічого не коштує? І як можна так підставляти самого чесного зеленого коня, натякаючи на те, що йому сіно теж хтось таємничий
нет, Лепэн, мы их сами покупаем, представляете, какой убыток!!
Когда нужно плакатик подпечатать - идет обращение в телеграме, кто сможет. Никому ни за что не платят, возможно, кроме нескольких кандидатов в НД, которым на что-то нужно жить и передвигаться.
Вы не поверите, Лепэн, такое бывает - и телегой можно поднять тысячи/десятки/сотни людей.
Сегодня встречаем Петю в облцентре под Киевом - я вам могу потом видео скинуть! :))

Ради вида перекошенного лица Пети многие выйдут с шариками даже просто по приколу - "любит" его народ, ой как "любит"...
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:04

Re: Політичні дискусії

  sequence написав:Вы не поверите, Лепэн, такое бывает - и телегой можно поднять тысячи/десятки/сотни людей.
Сегодня встречаем Петю в облцентре под Киевом - я вам могу потом видео скинуть! :))

Обов'язково. Хочу побачити тисячі в однакових футболках і з однаковими кульками, причому купленими виключно за свої кревні. Мало того, це відео буде знімати людина, яка самосвідомо похерила свій бізнес, щоб поїхати на мітинг в інше місто на власній машині. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:15

  lapay написав:..
Обов'язково. Хочу побачити тисячі в однакових футболках і з однаковими кульками, причому купленими виключно за свої кревні. Мало того, це відео буде знімати людина, яка самосвідомо похерила свій бізнес, щоб поїхати на мітинг в інше місто на власній машині. :mrgreen:

и снова мимо, Лепэн - вы не подготовились! Не ваш день, мдя.. Ожидали напасть на какого-то Зебота, а тут на тебе!
У нас в каждом крупном населенном пункте есть сообщество, которое коммуницирует посредством телеги и оперативно идет клич, а там уже, у кого есть желание и возможность, те подтягиваются!
Я (и никто из Киева, кроме кандидатов в НД) никуда не поеду и ниче не снимаю, я возьму у товарищей готовое и вам перекину! Как вам такое, Илон Маск?
Мне чего-то немного смешно скидывать вам платежки за небрендированные, самые обычные красные шарики. Тогда уже нужно скинуть счета на пиво, что ребята берут себе после митинга и т.д.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:29

Re: Політичні дискусії

  sequence написав:У нас в каждом крупном населенном пункте есть сообщество, которое коммуницирует посредством телеги и оперативно идет клич, а там уже, у кого есть желание и возможность, те подтягиваются!

Я за вас радію. Ще чотири дні будете насолоджуватись солодкими очікуваннями перемоги - до 21,07,19.
Невже секта Шарія така ж велика, як і секта Дена Брауна?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:38

  lapay написав:
  sequence написав:У нас в каждом крупном населенном пункте есть сообщество, которое коммуницирует посредством телеги и оперативно идет клич, а там уже, у кого есть желание и возможность, те подтягиваются!

Я за вас радію. Ще чотири дні будете насолоджуватись солодкими очікуваннями перемоги - до 21,07,19.
Невже секта Шарія така ж велика, як і секта Дена Брауна?

Главное не победа, а участие! Отжав у шоколадного несколько процентов, неважно, в чью пользу, мы ведем страну в сторону неминуемого процветания и прогресса :wink: :wink: . На том сегодня и закончу
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:42

Re: Політичні дискусії

  sequence написав:Главное не победа, а участие! Отжав у шоколадного несколько процентов, неважно, в чью пользу, мы ведем страну в сторону неминуемого процветания и прогресса

Прикольно. Оце вже не думав, що Шарик агітував за Пороха, а потім передумав. Антирейтинг Порошенко не якийсь червоний шарик зробив, а тарифи, девальвація, переселенці і тому подібне.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:52

Какая неожиданность... А я уже не первый раз акцентирую на том, что наш ура-патриотизм граничит с экстремизмом. Наконец то, это заметили и на Западе...

Ukrainian Far-Right Extremists Receive State Funds to Teach “Patriotism”
https://www.bellingcat.com/news/uk-and- ... atriotism/

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat заявляет о финансировании Кабинетом министров Украины ультраправых организаций через программы национально-патриотического воспитания.

В материале отмечается, что ультраправые организации осуществляют проекты, финансируемые за счет государственных грантов, что позволяет этим группам расти и набирать новых членов.
Проект патриотического воспитания молодежи был сформирован Николаем Ляховичем, руководителем департамента национального патриотического воспитания Министерства молодежи и спорта Украины.

На 2019 год правительство Украины выделило 8 млн гривен на "национально-патриотические образовательные проекты", предназначенные для украинской молодежи, включая детей.

Отмечается, что из этих денег 845 тыс. идут на программы, которыми руководит ряд филиалов украинских ультраправых групп, включая "Национальный корпус", который замешан в многочисленных инцидентах против меньшинств, активистов и полиции.

https://lb.ua/news/2019/07/16/432341_be ... vanii.html
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 15:20

  Burton_Hover написав:Vitalii Chepynoga 2 липня о 17:50 ·
Логіка виборця
- Ви за кого голосувать будете?
- Отам у нас, за гаражами, велика купа гімна, будемо за нього голосувать!
- Навіщо???!!!
- Кажуть, буде сахар з нього...
- Це неможливо!!!
- Чого це?
- Бо це абсолютно різні, ніяк не сполучні речі
- І шо?
- А те, що гімно, кал, фекалії - це сукупність відходів життєдіяльності, неперетравлені залишки їжі, що віділяються з дистального закінчення кишечника в процесі акту дефекації
- Ну?
- А цукор - це продукт, вуглевод. Очищена й кристалізована сахароза, моносахариди, дисахариди... Тобто - НІЯК, абсолютно ніяк і в ніякий спосіб з гімна цукру ніколи не вийде!!! Невже ви цього не розумієте???
- Та ми понімаєм...
- І за кого голосуватимете?
- Та попробуєм, все-таки, за гімно...


В принципе правильно, не отмечен только тот факт, что кроме г.на голосовать не за что.
Вот и приходится выбирать из разных сортов г.на, надеясь, что вдруг что-то окажется не таким уж г.ном. По поводу некоторых "кучек" сомнений в их происхождении уже нет - они показали себя во всей "красе". Другие еще при власти не были, поэтому есть интрига.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 15:30

  Faceless написав:
  Alex2006 написав:СН + Голос уже будет больше 226.

Если не будет, что ставите?
Если вы думаете, что все забыли, как вы обделались со всеми предыдущими прогнозами, начиная с Гриценко, то вы сильно ошибаетесь



начнем с того, что очень многие тут обделались прогнозируя победу пороха на президентских выборах....кстати, а где все они? их "не продлили"? :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 15:32

  sequence написав: Главное не победа, а участие! Отжав у шоколадного несколько процентов, неважно, в чью пользу, мы ведем страну в сторону неминуемого процветания и прогресса :wink: :wink: . На том сегодня и закончу


Вот это единственный пока повод пойти на эти выборы: чтоб только в раду не попали такие гипер-токсичные ребята как петюнька и такое мурло как рабинович и медведчук, или хотя бы минимизировать численность их "команд"

Но насчет неминуемого процветания и прогресса - походу придется еще десяток таких рад поменять....

Вообще нужно все выборы делать раз в 2 года, - что президента, что рады, что местные.
Alex2007
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