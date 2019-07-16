Додано: Сер 17 лип, 2019 14:15

lapay написав: ..

Обов'язково. Хочу побачити тисячі в однакових футболках і з однаковими кульками, причому купленими виключно за свої кревні. Мало того, це відео буде знімати людина, яка самосвідомо похерила свій бізнес, щоб поїхати на мітинг в інше місто на власній машині. ..Обов'язково. Хочу побачити тисячі в однакових футболках і з однаковими кульками, причому купленими виключно за свої кревні. Мало того, це відео буде знімати людина, яка самосвідомо похерила свій бізнес, щоб поїхати на мітинг в інше місто на власній машині.

и снова мимо, Лепэн - вы не подготовились! Не ваш день, мдя.. Ожидали напасть на какого-то Зебота, а тут на тебе!У нас в каждом крупном населенном пункте есть сообщество, которое коммуницирует посредством телеги и оперативно идет клич, а там уже, у кого есть желание и возможность, те подтягиваются!Я (и никто из Киева, кроме кандидатов в НД) никуда не поеду и ниче не снимаю, я возьму у товарищей готовое и вам перекину! Как вам такое, Илон Маск?Мне чего-то немного смешно скидывать вам платежки за небрендированные, самые обычные красные шарики. Тогда уже нужно скинуть счета на пиво, что ребята берут себе после митинга и т.д.