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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 17 лип, 2019 15:36
lapay написав: sequence написав:
Вы не поверите, Лепэн, такое бывает - и телегой можно поднять тысячи/десятки/сотни людей.
Сегодня встречаем Петю в облцентре под Киевом - я вам могу потом видео скинуть!
)
Обов'язково. Хочу побачити тисячі в однакових футболках і з однаковими кульками, причому купленими виключно за свої кревні. Мало того, це відео буде знімати людина, яка самосвідомо похерила свій бізнес, щоб поїхати на мітинг в інше місто на власній машині.
а чому ні? людині окрім роботи потрібно і розважатися.
а якщо розвага того варта то люди і свої кошти ватратять.
вони ж не робити щось збиратимуться. а щоб попинати іншого зберуться. а це розвага для них.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 16:00
Alex2007 написав:
.......
Вот поэтому я окончательно определился с выбором:
на выборы НЕ иду: замена одной шоблы на другую - это не выборы.
Хватило с меня всяких поцреотов в вышиванках, Самонемощи с великим львовским мэром, грантоедов, сцукашвилей, пецей, зельцев с его начинающей работать по старому командой.
А певец пусть себе дальше поёт.
Пардон, без меня...
По характеристике всех наших .... вынужден, к сожалению, согласиться с Вами.
Но, опять же к сожалению, "НЕ иду" тоже не выход.
Попробую проголосовать за СН, может, хоть что-то изменят. Хотя особых иллюзий не испытываю.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 16:04
Вкладчик1234 написав:
.....
Правду в Раду!
№ 17
Это кто?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 16:11
sequence написав:
........
давайте так: проходит партия Шария - я называю бывшего президента исключительно гомном; не проходит - лучшим президентом в истории страны. При любом упоминании
Вообще-то, мнение о бывшем от результатов Шария вроде как не зависит.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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