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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 35793580358135823583>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 206
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
5
Голос
17%
35
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
28%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
4%
9
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
21%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
16
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 15:36

  lapay написав:
  sequence написав:Вы не поверите, Лепэн, такое бывает - и телегой можно поднять тысячи/десятки/сотни людей.
Сегодня встречаем Петю в облцентре под Киевом - я вам могу потом видео скинуть! :))

Обов'язково. Хочу побачити тисячі в однакових футболках і з однаковими кульками, причому купленими виключно за свої кревні. Мало того, це відео буде знімати людина, яка самосвідомо похерила свій бізнес, щоб поїхати на мітинг в інше місто на власній машині. :mrgreen:

а чому ні? людині окрім роботи потрібно і розважатися.
а якщо розвага того варта то люди і свої кошти ватратять.
вони ж не робити щось збиратимуться. а щоб попинати іншого зберуться. а це розвага для них.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 16:00

  Alex2007 написав:.......
Вот поэтому я окончательно определился с выбором:
на выборы НЕ иду: замена одной шоблы на другую - это не выборы.
Хватило с меня всяких поцреотов в вышиванках, Самонемощи с великим львовским мэром, грантоедов, сцукашвилей, пецей, зельцев с его начинающей работать по старому командой.
А певец пусть себе дальше поёт.
:evil: :shock:
Пардон, без меня...

По характеристике всех наших .... вынужден, к сожалению, согласиться с Вами.
Но, опять же к сожалению, "НЕ иду" тоже не выход.
Попробую проголосовать за СН, может, хоть что-то изменят. Хотя особых иллюзий не испытываю.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 16:04

  Вкладчик1234 написав:.....
Правду в Раду!
№ 17 :)

Это кто?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 16:11

  sequence написав:........
давайте так: проходит партия Шария - я называю бывшего президента исключительно гомном; не проходит - лучшим президентом в истории страны. При любом упоминании

Вообще-то, мнение о бывшем от результатов Шария вроде как не зависит. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 16:16

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:
  Вкладчик1234 написав:.....
Правду в Раду!
№ 17 :)

Это кто?

А.Шарий


  ЛАД написав:Вообще-то, мнение о бывшем

Это незыблемая константа. :lol:

------------
Там я слышал ожидается премьера Слуги народа 4. "Скоро". Вопрос: а чего не в пятницу и субботу (19, 20 июля) вечером ? :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 16:24

  Alex2007 написав:.......
Но насчет неминуемого процветания и прогресса - походу придется еще десяток таких рад поменять....

Вообще нужно все выборы делать раз в 2 года, - что президента, что рады, что местные.

Если Вы правы насчёт десятка рад, то выборы действительно надо делать раз в 2 года, а ещё лучше раз в год. :)
Если мы за 20, а скорее за 10 лет не добьёмся прогресса, то, как минимум, в этом веке нам ничего хорошего не светит, отстанем безнадежно (в общем-то, уже отстали).
А молодёжь свалит из страны, и пусть потом будивельник рассказывает о "плотности населения". :lol:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 16:35

  detroytred написав:....
Короче - Вы попросту неспособны на должном уровне вести дискуссию. Поэтому постоянно скатываетесь к приемам ниже пояса.

Уже писал - полуграмотность хуже неграмотности. У полуграмотного обычно ещё и самомнение выше - он-то считает, что познал все науки. :)
Ну а полуграмотность в сочетании с чересчур высокой самооценкой (самомнением) это гремучая смесь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 16:35

Re: Політичні дискусії

vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 16:38

  vitaliian написав:

Не, смотреть 2,5 часа ... Увольте. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 16:51

  rjkz написав:В принципе правильно...

— В принципе честный человек может стать депутатом?
— Все дело в принципе. Если он честный только в принципе, то может. А если он честный — то может, но только в принципе... :)
Cler
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