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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 17 лип, 2019 15:36
lapay написав: sequence написав:
Вы не поверите, Лепэн, такое бывает - и телегой можно поднять тысячи/десятки/сотни людей.
Сегодня встречаем Петю в облцентре под Киевом - я вам могу потом видео скинуть!
)
Обов'язково. Хочу побачити тисячі в однакових футболках і з однаковими кульками, причому купленими виключно за свої кревні. Мало того, це відео буде знімати людина, яка самосвідомо похерила свій бізнес, щоб поїхати на мітинг в інше місто на власній машині.
а чому ні? людині окрім роботи потрібно і розважатися.
а якщо розвага того варта то люди і свої кошти ватратять.
вони ж не робити щось збиратимуться. а щоб попинати іншого зберуться. а це розвага для них.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 16:00
Alex2007 написав:
.......
Вот поэтому я окончательно определился с выбором:
на выборы НЕ иду: замена одной шоблы на другую - это не выборы.
Хватило с меня всяких поцреотов в вышиванках, Самонемощи с великим львовским мэром, грантоедов, сцукашвилей, пецей, зельцев с его начинающей работать по старому командой.
А певец пусть себе дальше поёт.
Пардон, без меня...
По характеристике всех наших .... вынужден, к сожалению, согласиться с Вами.
Но, опять же к сожалению, "НЕ иду" тоже не выход.
Попробую проголосовать за СН, может, хоть что-то изменят. Хотя особых иллюзий не испытываю.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 16:04
Вкладчик1234 написав:
.....
Правду в Раду!
№ 17
Это кто?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 16:11
sequence написав:
........
давайте так: проходит партия Шария - я называю бывшего президента исключительно гомном; не проходит - лучшим президентом в истории страны. При любом упоминании
Вообще-то, мнение о бывшем от результатов Шария вроде как не зависит.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 16:16
ЛАД написав: Вкладчик1234 написав:
.....
Правду в Раду!
№ 17
Это кто?
А.Шарий
ЛАД написав:
Вообще-то, мнение о бывшем
Это незыблемая константа.
------------
Там я слышал ожидается премьера Слуги народа 4. "Скоро". Вопрос: а чего не в пятницу и субботу (19, 20 июля) вечером ?
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Alex2007
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Додано: Сер 17 лип, 2019 16:24
Alex2007 написав:
.......
Но насчет неминуемого процветания и прогресса - походу придется еще десяток таких рад поменять....
Вообще нужно все выборы делать раз в 2 года, - что президента, что рады, что местные.
Если Вы правы насчёт десятка рад, то выборы действительно надо делать раз в 2 года, а ещё лучше раз в год.
Если мы за 20, а скорее за 10 лет не добьёмся прогресса, то, как минимум, в этом веке нам ничего хорошего не светит, отстанем безнадежно (в общем-то, уже отстали).
А молодёжь свалит из страны, и пусть потом будивельник рассказывает о "плотности населения".
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 16:35
detroytred написав:
....
Короче - Вы попросту неспособны на должном уровне вести дискуссию. Поэтому постоянно скатываетесь к приемам ниже пояса.
Уже писал - полуграмотность хуже неграмотности. У полуграмотного обычно ещё и самомнение выше - он-то считает, что познал все науки.
Ну а полуграмотность в сочетании с чересчур высокой самооценкой (самомнением) это гремучая смесь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 16:35
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Додано: Сер 17 лип, 2019 16:51
rjkz написав:
В принципе правильно...
— В принципе честный человек может стать депутатом?
— Все дело в принципе. Если он честный только в принципе, то может. А если он честный — то может, но только в принципе...
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