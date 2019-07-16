Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Минимум три экзит-пола в день голосования: - Національний екзит-пол: парламентські вибори 2019 (Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова)
Объявление результатов: 21 июля в 20:01 (предварительные, по состоянию на 18:00) и в 22:00 (обновленные, по состоянию на 20:00) на пресс-конференции в агентстве "Укринформ"
За оприлюдненням результатів Національного екзит-полу’2019 можна буде стежити на таких інтернет-ресурсах: ...
- Телеканал "112 Украина" объявит результаты независимого экзитпола в масштабном марафоне "КТО?" (австрийский Институт социальных исследований и консалтинга SORA (Вена, Австрия) и его партнер в Украине – центр "Социальный мониторинг")
Объявление результатов: 21 июля в 20:00 в рамках телемарафона "Кто"
sequence написав:У нас в каждом крупном населенном пункте есть сообщество, которое коммуницирует посредством телеги и оперативно идет клич, а там уже, у кого есть желание и возможность, те подтягиваются!
Я за вас радію. Ще чотири дні будете насолоджуватись солодкими очікуваннями перемоги - до 21,07,19. Невже секта Шарія така ж велика, як і секта Дена Брауна?
У меня у ребенка классный руководитель активист партии Шария.
sequence написав:У нас в каждом крупном населенном пункте есть сообщество, которое коммуницирует посредством телеги и оперативно идет клич, а там уже, у кого есть желание и возможность, те подтягиваются!
Я за вас радію. Ще чотири дні будете насолоджуватись солодкими очікуваннями перемоги - до 21,07,19. Невже секта Шарія така ж велика, як і секта Дена Брауна?
У меня у ребенка классный руководитель активист партии Шария.
Шарий очень популярен, даже неожиданно сильно популярен. Причина этому гнилая антиукраинская политика предыдущей власти.
А чему удивляться? Везде на ключевых должностях либо евреи, либо неадекваты-дегенераты. Взять бы ту же Супрун. Она адекватна, по вашему мнению?
Alex2007 написав:....... Вот поэтому я окончательно определился с выбором: на выборы НЕ иду: замена одной шоблы на другую - это не выборы. Хватило с меня всяких поцреотов в вышиванках, Самонемощи с великим львовским мэром, грантоедов, сцукашвилей, пецей, зельцев с его начинающей работать по старому командой. А певец пусть себе дальше поёт.
Пардон, без меня...
По характеристике всех наших .... вынужден, к сожалению, согласиться с Вами. Но, опять же к сожалению, "НЕ иду" тоже не выход. Попробую проголосовать за СН, может, хоть что-то изменят. Хотя особых иллюзий не испытываю.
поддерживаю Ваше желание убрать всю эту шоблу. Из основных Слуга народа - бренд правильный.
За оппозиционный блок стало бессмысленно голосовать. Из каждых его трех членов на сегодня обязательно один - предатель.
БПП - сотрудничал с агрессором. Не сдержал своих предвыборных обещаний ни одного.
Шарий - интересный бренд, правильный. Но сможет ли он справиться с вопросами законодательства - не уверен. Но он не помешает в ВР однозначно и будет полезен.
Лично я бы проголосовал за тех, кто точно посадит попередников и даже олигархов. Вон путин посадил ходорковского и страна работает на благо государства и не жужжит.