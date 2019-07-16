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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3580358135823583>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 206
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
5
Голос
17%
35
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
28%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
4%
9
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
21%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
16
Всього голосів : 206
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 16:58

Минимум три экзит-пола в день голосования:
- Національний екзит-пол: парламентські вибори 2019 (Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова)

Объявление результатов: 21 июля в 20:01 (предварительные, по состоянию на 18:00) и в 22:00 (обновленные, по состоянию на 20:00) на пресс-конференции в агентстве "Укринформ"

За оприлюдненням результатів Національного екзит-полу’2019 можна буде стежити на таких інтернет-ресурсах:
...

https://dif.org.ua/article/natsionalniy ... ibori-2019

- Телеканал "112 Украина" объявит результаты независимого экзитпола в масштабном марафоне "КТО?" (австрийский Институт социальных исследований и консалтинга SORA (Вена, Австрия) и его партнер в Украине – центр "Социальный мониторинг")

Объявление результатов: 21 июля в 20:00 в рамках телемарафона "Кто"

Телемарафон на телеканале "112 Украина"

https://tv.112.ua/novosti-kanala/teleka ... 00238.html

- Телевизионная служба новостей канала «1+1» (компании Kantar TNS и Info Sapiens)

Объявление результатов: 21 июля в 20:00

Телемарафон на телеканале «1+1»

https://interfax.com.ua/news/election2019/600752.html


Интересно, будут ли сообщения, как во время выборов Президента, о сортах вина?
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:08

Re: Політичні дискусії

lapay написав:
  sequence написав:У нас в каждом крупном населенном пункте есть сообщество, которое коммуницирует посредством телеги и оперативно идет клич, а там уже, у кого есть желание и возможность, те подтягиваются!

Я за вас радію. Ще чотири дні будете насолоджуватись солодкими очікуваннями перемоги - до 21,07,19.
Невже секта Шарія така ж велика, як і секта Дена Брауна?


У меня у ребенка классный руководитель активист партии Шария.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:13

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Увольте.
1:35:27
я не понимаю©

1:38:19
Михайло Нонік - сотник майдану, касір Мінтрансу, копілка Народного фронту , друг Адія Падубія (як кандедат Зе говорить)
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 17 лип, 2019 17:20, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:17

  freeze написав:У меня у ребенка классный руководитель активист партии Шария.

хорошо, что сейчас каникулы... ;)
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:34

  freeze написав:
lapay написав:
  sequence написав:У нас в каждом крупном населенном пункте есть сообщество, которое коммуницирует посредством телеги и оперативно идет клич, а там уже, у кого есть желание и возможность, те подтягиваются!

Я за вас радію. Ще чотири дні будете насолоджуватись солодкими очікуваннями перемоги - до 21,07,19.
Невже секта Шарія така ж велика, як і секта Дена Брауна?


У меня у ребенка классный руководитель активист партии Шария.

Шарий очень популярен, даже неожиданно сильно популярен. Причина этому гнилая антиукраинская политика предыдущей власти.

А чему удивляться? Везде на ключевых должностях либо евреи, либо неадекваты-дегенераты. Взять бы ту же Супрун. Она адекватна, по вашему мнению?
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:44

  buratinyo написав:
А чему удивляться? Везде на ключевых должностях либо евреи, либо неадекваты-дегенераты. Взять бы ту же Супрун. Она адекватна, по вашему мнению?

Зеленский, оба Шефира, вот ни разу не евреи :)
А Супрун вполне адекватна.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:46

  ЛАД написав:
  Alex2007 написав:.......
Вот поэтому я окончательно определился с выбором:
на выборы НЕ иду: замена одной шоблы на другую - это не выборы.
Хватило с меня всяких поцреотов в вышиванках, Самонемощи с великим львовским мэром, грантоедов, сцукашвилей, пецей, зельцев с его начинающей работать по старому командой.
А певец пусть себе дальше поёт.
:evil: :shock:
Пардон, без меня...

По характеристике всех наших .... вынужден, к сожалению, согласиться с Вами.
Но, опять же к сожалению, "НЕ иду" тоже не выход.
Попробую проголосовать за СН, может, хоть что-то изменят. Хотя особых иллюзий не испытываю.

поддерживаю Ваше желание убрать всю эту шоблу. Из основных Слуга народа - бренд правильный.

За оппозиционный блок стало бессмысленно голосовать. Из каждых его трех членов на сегодня обязательно один - предатель.

БПП - сотрудничал с агрессором. Не сдержал своих предвыборных обещаний ни одного.

Шарий - интересный бренд, правильный. Но сможет ли он справиться с вопросами законодательства - не уверен. Но он не помешает в ВР однозначно и будет полезен.

Лично я бы проголосовал за тех, кто точно посадит попередников и даже олигархов. Вон путин посадил ходорковского и страна работает на благо государства и не жужжит. :)
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:48

  pesikot написав:
  buratinyo написав:
А чему удивляться? Везде на ключевых должностях либо евреи, либо неадекваты-дегенераты. Взять бы ту же Супрун. Она адекватна, по вашему мнению?

Зеленский, оба Шефира, вот ни разу не евреи :)
А Супрун вполне адекватна.

Ну это понятно, помощники депутатов и сами депутаты лечатся в феофании за государственный счет. Им неизвестна ситуация с медициной для украинцев попроще мягко говоря.

Не видел ни одного врача, который бы не ругался, когда слышал фамилию Супрун. А это о многом говорит. :mrgreen:
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:51

Re: Політичні дискусії

  buratinyo написав:За оппозиционный блок стало бессмысленно голосовать. Из каждых его трех членов на сегодня обязательно один - предатель.

А кажуть, що перше кохання (Мураєв) не ржавіє. Одна надія, що не він третій, бо тоді крах надій і ілюзій. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:51

  buratinyo написав:А чему удивляться? Везде на ключевых должностях либо евреи, либо неадекваты-дегенераты.


О как - снова евреи виноваты :mrgreen:
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