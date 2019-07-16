Додано: Сер 17 лип, 2019 17:46

ЛАД написав: Alex2007 написав: .......

Вот поэтому я окончательно определился с выбором:

на выборы НЕ иду: замена одной шоблы на другую - это не выборы.

Хватило с меня всяких поцреотов в вышиванках, Самонемощи с великим львовским мэром, грантоедов, сцукашвилей, пецей, зельцев с его начинающей работать по старому командой.

А певец пусть себе дальше поёт.



Пардон, без меня... .......Вот поэтому я окончательно определился с выбором:на выборы НЕ иду: замена одной шоблы на другую - это не выборы.Хватило с меня всяких поцреотов в вышиванках, Самонемощи с великим львовским мэром, грантоедов, сцукашвилей, пецей, зельцев с его начинающей работать по старому командой.А певец пусть себе дальше поёт.Пардон, без меня...

По характеристике всех наших .... вынужден, к сожалению, согласиться с Вами.

Но, опять же к сожалению, "НЕ иду" тоже не выход.

Попробую проголосовать за СН, может, хоть что-то изменят. Хотя особых иллюзий не испытываю. По характеристике всех наших .... вынужден, к сожалению, согласиться с Вами.Но, опять же к сожалению, "НЕ иду" тоже не выход.Попробую проголосовать за СН, может, хоть что-то изменят. Хотя особых иллюзий не испытываю.

поддерживаю Ваше желание убрать всю эту шоблу. Из основных Слуга народа - бренд правильный.За оппозиционный блок стало бессмысленно голосовать. Из каждых его трех членов на сегодня обязательно один - предатель.БПП - сотрудничал с агрессором. Не сдержал своих предвыборных обещаний ни одного.Шарий - интересный бренд, правильный. Но сможет ли он справиться с вопросами законодательства - не уверен. Но он не помешает в ВР однозначно и будет полезен.Лично я бы проголосовал за тех, кто точно посадит попередников и даже олигархов. Вон путин посадил ходорковского и страна работает на благо государства и не жужжит.