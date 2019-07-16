lapay написав:
Я за вас радію. Ще чотири дні будете насолоджуватись солодкими очікуваннями перемоги - до 21,07,19.
Невже секта Шарія така ж велика, як і секта Дена Брауна?
У меня у ребенка классный руководитель активист партии Шария.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 17 лип, 2019 17:08
Re: Політичні дискусії
У меня у ребенка классный руководитель активист партии Шария.
Додано: Сер 17 лип, 2019 17:13
Re: Політичні дискусії
1:35:27
я не понимаю©
1:38:19
Михайло Нонік - сотник майдану, касір Мінтрансу, копілка Народного фронту , друг Адія Падубія (як кандедат Зе говорить)
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 17 лип, 2019 17:20, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 17 лип, 2019 17:17
Додано: Сер 17 лип, 2019 17:51
Re: Політичні дискусії
А кажуть, що перше кохання (Мураєв) не ржавіє. Одна надія, що не він третій, бо тоді крах надій і ілюзій.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 17 лип, 2019 18:04
Адекватна... в том, что не касается управления МОЗ А как посмотришь внутрь "реформы" - на 40% урезала финансирование медицины, и считает, что полезным делом занята?
Я не говорю, что там все было эффективным - разумеется нет. Но когда отрасль недофинансировала в целом, неэффективно используемые средства перераспределяют, а не режут.
Пока в стране тысячами умирают просто от недостатка денег на лечение (а сколько в очередях на дорогие операции стоит, в том числе детей), резать финансирование медицины - должностное преступление!
Причем с учетом веса Супрун в Кабмине, это явно не тот случай, когда нужно работать с тем, что дали - она добровольно и сознательно режет бюджет МОЗ!
Додано: Сер 17 лип, 2019 18:11
Вобщем-то Супрун - это частность. При По вообще считалось хорошим тоном резать всю социалку на корню. Отступали только там, где было черевато массовыми выступлениями
Додано: Сер 17 лип, 2019 18:56
Cler
Понравился Ваш анекдот насчёт "дело в принципе". Спасибо!
Жаль, что удалили.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 17 лип, 2019 19:32
Согласен, что финансируется медицина слабо, но урезание на 40% это всё преувеличение.
Если говорить о факте, а не о благих пожеланиях расходов в 5%.
2017 - 75,1 млрд грн,
2018 - 86,9 млрд грн,
2019 - 95,7 млрд грн.
Правда, это планы, не пойму, что за цифры здесь -
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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