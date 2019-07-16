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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3579358035813582

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 207
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
5
Голос
17%
35
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
28%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
21%
44
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
16
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:08

Re: Політичні дискусії

lapay написав:
  sequence написав:У нас в каждом крупном населенном пункте есть сообщество, которое коммуницирует посредством телеги и оперативно идет клич, а там уже, у кого есть желание и возможность, те подтягиваются!

Я за вас радію. Ще чотири дні будете насолоджуватись солодкими очікуваннями перемоги - до 21,07,19.
Невже секта Шарія така ж велика, як і секта Дена Брауна?


У меня у ребенка классный руководитель активист партии Шария.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:13

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Увольте.
1:35:27
я не понимаю©

1:38:19
Михайло Нонік - сотник майдану, касір Мінтрансу, копілка Народного фронту , друг Адія Падубія (як кандедат Зе говорить)
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 17 лип, 2019 17:20, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:17

  freeze написав:У меня у ребенка классный руководитель активист партии Шария.

хорошо, что сейчас каникулы... ;)
Cler
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:51

Re: Політичні дискусії

  buratinyo написав:За оппозиционный блок стало бессмысленно голосовать. Из каждых его трех членов на сегодня обязательно один - предатель.

А кажуть, що перше кохання (Мураєв) не ржавіє. Одна надія, що не він третій, бо тоді крах надій і ілюзій. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:04

  pesikot написав:А Супрун вполне адекватна.


Адекватна... в том, что не касается управления МОЗ :mrgreen: А как посмотришь внутрь "реформы" - на 40% урезала финансирование медицины, и считает, что полезным делом занята?

Я не говорю, что там все было эффективным - разумеется нет. Но когда отрасль недофинансировала в целом, неэффективно используемые средства перераспределяют, а не режут.

Пока в стране тысячами умирают просто от недостатка денег на лечение (а сколько в очередях на дорогие операции стоит, в том числе детей), резать финансирование медицины - должностное преступление!

Причем с учетом веса Супрун в Кабмине, это явно не тот случай, когда нужно работать с тем, что дали - она добровольно и сознательно режет бюджет МОЗ!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:11

  zРадио написав:
  pesikot написав:А Супрун вполне адекватна.


Адекватна... в том, что не касается управления МОЗ :mrgreen: А как посмотришь внутрь "реформы" - на 40% урезала финансирование медицины, и считает, что полезным делом занята?

Я не говорю, что там все было эффективным - разумеется нет. Но когда отрасль недофинансировала в целом, неэффективно используемые средства перераспределяют, а не режут.

Пока в стране тысячами умирают просто от недостатка денег на лечение (а сколько в очередях на дорогие операции стоит, в том числе детей), резать финансирование медицины - должностное преступление!

Причем с учетом веса Супрун в Кабмине, это явно не тот случай, когда нужно работать с тем, что дали - она добровольно и сознательно режет бюджет МОЗ!

Вобщем-то Супрун - это частность. При По вообще считалось хорошим тоном резать всю социалку на корню. Отступали только там, где было черевато массовыми выступлениями
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:56

Cler
Понравился Ваш анекдот насчёт "дело в принципе". Спасибо!
Жаль, что удалили. :(
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 19:32

  zРадио написав:.........
Адекватна... в том, что не касается управления МОЗ :mrgreen: А как посмотришь внутрь "реформы" - на 40% урезала финансирование медицины, и считает, что полезным делом занята?

Я не говорю, что там все было эффективным - разумеется нет. Но когда отрасль недофинансировала в целом, неэффективно используемые средства перераспределяют, а не режут. ....

Согласен, что финансируется медицина слабо, но урезание на 40% это всё преувеличение.
Если говорить о факте, а не о благих пожеланиях расходов в 5%.
2017 - 75,1 млрд грн,
2018 - 86,9 млрд грн,
2019 - 95,7 млрд грн.
Правда, это планы, не пойму, что за цифры здесь - https://index.minfin.com.ua/finance/budget/gov/expense/2018/.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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