Додано: Сер 17 лип, 2019 18:04

pesikot написав: А Супрун вполне адекватна. А Супрун вполне адекватна.

Адекватна... в том, что не касается управления МОЗА как посмотришь внутрь "реформы" - на 40% урезала финансирование медицины, и считает, что полезным делом занята?Я не говорю, что там все было эффективным - разумеется нет. Но когда отрасль недофинансировала в целом, неэффективно используемые средства перераспределяют, а не режут.Пока в стране тысячами умирают просто от недостатка денег на лечение (а сколько в очередях на дорогие операции стоит, в том числе детей), резать финансирование медицины - должностное преступление!Причем с учетом веса Супрун в Кабмине, это явно не тот случай, когда нужно работать с тем, что дали - она добровольно и сознательно режет бюджет МОЗ!