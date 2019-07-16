RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3580358135823583>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 207
Аграрна партія України
0%
1
Батьківщина
2%
5
Голос
17%
35
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
28%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
21%
43
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
16
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:08

Re: Політичні дискусії

lapay написав:
  sequence написав:У нас в каждом крупном населенном пункте есть сообщество, которое коммуницирует посредством телеги и оперативно идет клич, а там уже, у кого есть желание и возможность, те подтягиваются!

Я за вас радію. Ще чотири дні будете насолоджуватись солодкими очікуваннями перемоги - до 21,07,19.
Невже секта Шарія така ж велика, як і секта Дена Брауна?


У меня у ребенка классный руководитель активист партии Шария.
freeze
4
 
Повідомлень: 12283
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3603 раз.
Подякували: 5255 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:13

Re: Політичні дискусії

  ЛАД написав:Увольте.
1:35:27
я не понимаю©

1:38:19
Михайло Нонік - сотник майдану, касір Мінтрансу, копілка Народного фронту , друг Адія Падубія (як кандедат Зе говорить)
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Сер 17 лип, 2019 17:20, всього редагувалось 1 раз.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2702
З нами з: 03.12.14
Подякував: 334 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:17

  freeze написав:У меня у ребенка классный руководитель активист партии Шария.

хорошо, что сейчас каникулы... ;)
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2841
З нами з: 15.07.14
Подякував: 189 раз.
Подякували: 745 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 17:51

Re: Політичні дискусії

  buratinyo написав:За оппозиционный блок стало бессмысленно голосовать. Из каждых его трех членов на сегодня обязательно один - предатель.

А кажуть, що перше кохання (Мураєв) не ржавіє. Одна надія, що не він третій, бо тоді крах надій і ілюзій. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 8158
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1058 раз.
Подякували: 1139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:04

  pesikot написав:А Супрун вполне адекватна.


Адекватна... в том, что не касается управления МОЗ :mrgreen: А как посмотришь внутрь "реформы" - на 40% урезала финансирование медицины, и считает, что полезным делом занята?

Я не говорю, что там все было эффективным - разумеется нет. Но когда отрасль недофинансировала в целом, неэффективно используемые средства перераспределяют, а не режут.

Пока в стране тысячами умирают просто от недостатка денег на лечение (а сколько в очередях на дорогие операции стоит, в том числе детей), резать финансирование медицины - должностное преступление!

Причем с учетом веса Супрун в Кабмине, это явно не тот случай, когда нужно работать с тем, что дали - она добровольно и сознательно режет бюджет МОЗ!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2955
З нами з: 02.05.18
Подякував: 739 раз.
Подякували: 1729 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:11

  zРадио написав:
  pesikot написав:А Супрун вполне адекватна.


Адекватна... в том, что не касается управления МОЗ :mrgreen: А как посмотришь внутрь "реформы" - на 40% урезала финансирование медицины, и считает, что полезным делом занята?

Я не говорю, что там все было эффективным - разумеется нет. Но когда отрасль недофинансировала в целом, неэффективно используемые средства перераспределяют, а не режут.

Пока в стране тысячами умирают просто от недостатка денег на лечение (а сколько в очередях на дорогие операции стоит, в том числе детей), резать финансирование медицины - должностное преступление!

Причем с учетом веса Супрун в Кабмине, это явно не тот случай, когда нужно работать с тем, что дали - она добровольно и сознательно режет бюджет МОЗ!

Вобщем-то Супрун - это частность. При По вообще считалось хорошим тоном резать всю социалку на корню. Отступали только там, где было черевато массовыми выступлениями
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8516
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1011 раз.
Подякували: 2267 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:56

Cler
Понравился Ваш анекдот насчёт "дело в принципе". Спасибо!
Жаль, что удалили. :(
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13630
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4221 раз.
Подякували: 3881 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 19:32

  zРадио написав:.........
Адекватна... в том, что не касается управления МОЗ :mrgreen: А как посмотришь внутрь "реформы" - на 40% урезала финансирование медицины, и считает, что полезным делом занята?

Я не говорю, что там все было эффективным - разумеется нет. Но когда отрасль недофинансировала в целом, неэффективно используемые средства перераспределяют, а не режут. ....

Согласен, что финансируется медицина слабо, но урезание на 40% это всё преувеличение.
Если говорить о факте, а не о благих пожеланиях расходов в 5%.
2017 - 75,1 млрд грн,
2018 - 86,9 млрд грн,
2019 - 95,7 млрд грн.
Правда, это планы, не пойму, что за цифры здесь - https://index.minfin.com.ua/finance/budget/gov/expense/2018/.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13630
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4221 раз.
Подякували: 3881 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 19:42

  ЛАД написав:Согласен, что финансируется медицина слабо, но урезание на 40% это всё преувеличение.


Я смотрю по снижению доли медицины в общих расходах Бюджета. По-другому вы не высчитаете эту динамику с учетом ежегодно наблюдаемой 2-значной инфляции...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2955
З нами з: 02.05.18
Подякував: 739 раз.
Подякували: 1729 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 19:44

  antey1969 написав:Вобщем-то Супрун - это частность. При По вообще считалось хорошим тоном резать всю социалку на корню. Отступали только там, где было черевато массовыми выступлениями


Та даже там, где было чревато, все равно резали. До последнего года, когда терпение обывателей уже лопнуло, все острые социальные вопросы неплохо заговаривали "шатуном" - будете протестовать, путен нападет...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2955
З нами з: 02.05.18
Подякував: 739 раз.
Подякували: 1729 раз.
 
Профіль
2
3
3
  #<1 ... 3580358135823583>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.