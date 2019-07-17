Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:А молодёжь свалит из страны, и пусть потом будивельник рассказывает о "плотности населения".
1 Густина населення ніяким боком не привязана до багатства населення... а - в 1950 в Україні було 30 млн ,які до 1991 перетворились в 51 млн населення... але при цьому жили в 17 м2 житла на особу б - в 2019 в Україні 42 млн населення,з якого мінімум 37 млн проживає на території України і при цьому якщо вважати що у нас 42 млн - то у нас 23 м2 житла на особу,а якщо 37млн то по 26 м2 житла на особу 2 Дуже сильно переживають за кількість і молодь-ті старпери ,які вийшли на пенсію тоді.коли сьогоднішні гастарбайтери ще не народились.. Звідси виникає просте запитання А хто створив таку ситуацію ,що молодь змушена виїзжати? Молодь 1990 року народження Чи молодь 1980 року народження? Чи може старпери 1960 року народження?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik написав:2 Дуже сильно переживають за кількість і молодь-ті старпери ,які вийшли на пенсію тоді.коли сьогоднішні гастарбайтери ще не народились..
Гастеры не только молодые. По возрастным группам абсолютный выезд примерно одинаковый (среди трудоспособных 18-60 лет). Но на нынешнем поколении молодежи до 29 лет это заметней всего, потому что их в принципе мало - демографическая яма 90-х.
budivelnik написав:Звідси виникає просте запитання А хто створив таку ситуацію ,що молодь змушена виїзжати? Молодь 1990 року народження Чи молодь 1980 року народження? Чи може старпери 1960 року народження?
За то что современной молодежи мало, их родители точно не в ответе - элиты 90-х рожали "как обычно", а пересичные НЕ рожали именно из-за нищеты.
За то, что нынешняя молодежь уезжает, в ответе уже элиты 2000-х и 2010-х. Понятно, что они во многом из 90-х пришли, но есть и "новые лица".
Если немедленно не либерализировать экономику, способствуя приходу инвесторов, создающих современные рабочие места, произойдет следующее:
Причем если у таких стран, как Польша, также страдающих от трудовой эмиграции, инструмент восполнения рабочей силы есть уже - более высокие по сравнению с (некоторыми) соседними странами зарплаты, то у нас этого инструмента нет - его еще попробуй создать (беднее населения даже в Средней Азии уже не сыщешь)
zРадио написав:Украина потеряет треть трудоспособного населения — МВФ https://minfin.com.ua/2019/07/16/38434600/ Причем если у таких стран, как Польша, также страдающих от трудовой эмиграции, инструмент восполнения рабочей силы есть уже - более высокие по сравнению с (некоторыми) соседними странами зарплаты, то у нас этого инструмента нет - его еще попробуй создать (беднее населения даже в Средней Азии уже не сыщешь)
Ай-я яй-як страшно... За 30 років втратити до 30% працездатних.... Тобто 1% працездатних в рік? У нас 12 млн працюючих і 23 млн працездатних...нас лякають що ми теоретично може втратимо( а може й не втратимо) в рік по 120-230000 працівників.... Та у нас щороку народжується 300000+-, помирає більше ніж народжується... Таким чином ці страшилки -це тільки страшилки і працюють вони якщо показувати їх динаміку не за місяць-рік-а за 30-50 років.... Тим більше що це страшилка не тільки для нас,а для всієї Європи,ось наступний абзац статті
Также МВФ прогнозируют, что до 2030 года трудоспособное население всех стран CESEE сократится на 10%, а к 2050 году – на 26%. Но, отмечают аналитики, наиболее несладко придется Украине, Болгарии, Латвии и Польше.
Тобто за 30 років у всієї Європи прогнозується таке саме скорочення як і у нас... Зетд - так Європі що заважає? Старі політики,корупційна влада чи відсутність інвестицій?
ХрантоїдиГерові
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
zРадио написав:За то что современной молодежи мало, их родители точно не в ответе - элиты 90-х рожали "как обычно", а пересичные НЕ рожали именно из-за нищеты.
Я також вважаю, що молодь має всі підстави в цілому пред'являти претензії попереднім поколінням - залишають не найкращу економіку, політику, поприватизовули все що можливо, боргів наробили, системи оплати часто побудовані так, що молоді мають у 2-3 рази меншу оплату ніж працівники передпенсійного, чи навіть післяпенсійного віку. Народжуваність падала уже з початку 80-х і це швидше ментальні установки. Зараз і в благополучних європейських країнах 1,3-1,5 дітей на жінку, а в Африці в найбідніших країнах понад 6.
Эти прогнозы, не более чем попытка прогнозировать, а что будет через 30 лет, если сохранятся тенденции текушего периода. Они хороши для понимания текущих проблем, но совсем не означают, что именно так и будет. Впрочем, вам этого не понять. Для вас этот прогноз - уже свершившийся "факт". Але е одне але Отматываем 30 лет назад, 1989 год. Откуда и кто мог знать тогда, что уже через 2 года развалится СССР. Вот так и с такими прогнозами. PS. Сейчас набегут младопенсионеры и начнут рассказывать о том, что они ещё с середины 1980-х знали, что СССР развалится
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
ЛАД написав:Согласен, что финансируется медицина слабо, но урезание на 40% это всё преувеличение.
Я смотрю по снижению доли медицины в общих расходах Бюджета. По-другому вы не высчитаете эту динамику с учетом ежегодно наблюдаемой 2-значной инфляции...
а ви все продовжуєте недомовками викривлювати дійсність. якщо сказали що медецина у відсотках стала манше важити в бюджеті так тоді вже й кажіть куди ці гроші перетекли. а взагалі то порядна людина дала б викладку всього бюджету якщо вже заговорила про зниження ваги медицини. але куди вам там. полюбляєте висмикнути з контексту.
ЛАД написав:Согласен, что финансируется медицина слабо, но урезание на 40% это всё преувеличение.
Я смотрю по снижению доли медицины в общих расходах Бюджета. По-другому вы не высчитаете эту динамику с учетом ежегодно наблюдаемой 2-значной инфляции...
а ви все продовжуєте недомовками викривлювати дійсність. якщо сказали що медецина у відсотках стала манше важити в бюджеті так тоді вже й кажіть куди ці гроші перетекли. а взагалі то порядна людина дала б викладку всього бюджету якщо вже заговорила про зниження ваги медицини. але куди вам там. полюбляєте висмикнути з контексту.
Вы просто поздно подключились к дискуссиям этой ветки - я именно на такой вопрос уже отвечал! Вам, как порячному человеку, не разбирающемуся в теме, следовало бы проявлять меньше экспансивности и порыться в архивах
Там бы вы нашли следующее:
Деньги с медицины ушли не на армию, а на АП, ВР, КМ, ГПУ, МВД и суды - т.е. на финансирование режима.
1) Расходы на медицину 2013 = 61,6 млрд; Всего расходов бюджета 2013 = 505,8 млрд; Доля медицины = 12,2%.
Расходы на медицину 2019 = 125,6 млрд; Всего расходов бюджета 2019 = 1415,3 млрд; Доля медицины = 8,9%.
2) Расходы на чиновничий аппарат 2013 = 28,5 млрд; Всего расходов бюджета 2013 = 505,8 млрд; Доля чиновничьего аппарата = 5,6%.
Расходы на чиновничий аппарат 2019 = 87,8 млрд; Всего расходов бюджета 2019 = 1415,3 млрд; Доля чиновничьего аппарата = 6,2%.
3) Расходы на МВД, ГПУ и суды 2013 = 39,4 млрд; Всего расходов бюджета 2013 = 505,8 млрд; Доля МВД, ГПУ и судов = 7,8%.
Расходы на МВД, ГПУ и суды 2019 = 137,8 млрд; Всего расходов бюджета 2019 = 1415,3 млрд; Доля МВД, ГПУ и судов = 9,7%.
Чего этой партии нет в опроснике на этой ветке? Тогда как например аграрная партия болтается с нулем процентов (одним одиноким голосом)? У стратега Гоцмана вообще и ноль процентов и ноль голосов... WTF?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 17 лип, 2019 21:54, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Тим більше що це страшилка не тільки для нас,а для всієї Європи,ось наступний абзац статті
Также МВФ прогнозируют, что до 2030 года трудоспособное население всех стран CESEE сократится на 10%, а к 2050 году – на 26%. Но, отмечают аналитики, наиболее несладко придется Украине, Болгарии, Латвии и Польше.
Тобто за 30 років у всієї Європи прогнозується таке саме скорочення як і у нас... Зетд - так Європі що заважає? Старі політики,корупційна влада чи відсутність інвестицій?
О чем можно дискуровать с тотальным лгуном? CESEE - это не вся Европа, это Central, Eastern and Southeastern Europe. Перевожу с непонятного тебе английского на понятный тебе русский ( ) - Центральная, Восточная и Юго-Восточная Европа.
Все страны этой группы не первый год страдают от демографических проблем, связанных с трудовой эмиграцией.
Но если, например, у Польши существуют инструменты восполнения рабочей силы (чем она уже активно занята, переманивая украинцев зарплатами), то у нас выхода просто нет - невозможно вблизи найти более бедное население для его привлечения на роль трудовых иммигрантов в Украину.
Неужели с первого раза нельзя врубиться - я этот агрумент уже писал выше...
budivelnik написав:2 Дуже сильно переживають за кількість і молодь-ті старпери ,які вийшли на пенсію тоді.коли сьогоднішні гастарбайтери ще не народились.. Звідси виникає просте запитання А хто створив таку ситуацію ,що молодь змушена виїзжати? Молодь 1990 року народження Чи молодь 1980 року народження? Чи може старпери 1960 року народження?
1)Тех,кто вышел на пенсию до 2000г,уже практически нет, особенно мужчин(средняя продолжительность жизни за 2018г 70/78 лет) 2) Виноваты старперы 1966г.р. просравшие страну на патриотических лозунгах
Востаннє редагувалось shapo в Сер 17 лип, 2019 22:00, всього редагувалось 1 раз.