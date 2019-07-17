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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 207
Аграрна партія України
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1
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0
Інша
8%
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Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 21:59

  pesikot написав:Эти прогнозы, не более чем попытка прогнозировать, а что будет через 30 лет, если сохранятся тенденции текушего периода. Они хороши для понимания текущих проблем, но совсем не означают, что именно так и будет.


Замечание справедливое. Но также будет справедливым утверждать, что ретроспективный прогноз сбудется, если текущие проблемы не будут решены (либо радикально уменьшено их негативное влияние).

А теперь ответьте, только честно и без присущего эготизма - какие из существующих демографических проблем были решены за последние 5 лет? 10 лет, если угодно?

Только новые успели нажить! Это пусть горькая, но ведь правда...
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 22:12

  antey1969 написав:
  zРадио написав:
  pesikot написав:А Супрун вполне адекватна.


Адекватна... в том, что не касается управления МОЗ :mrgreen: А как посмотришь внутрь "реформы" - на 40% урезала финансирование медицины, и считает, что полезным делом занята?

Я не говорю, что там все было эффективным - разумеется нет. Но когда отрасль недофинансировала в целом, неэффективно используемые средства перераспределяют, а не режут.

Пока в стране тысячами умирают просто от недостатка денег на лечение (а сколько в очередях на дорогие операции стоит, в том числе детей), резать финансирование медицины - должностное преступление!

Причем с учетом веса Супрун в Кабмине, это явно не тот случай, когда нужно работать с тем, что дали - она добровольно и сознательно режет бюджет МОЗ!

Вобщем-то Супрун - это частность. При По вообще считалось хорошим тоном резать всю социалку на корню. Отступали только там, где было черевато массовыми выступлениями


первым делом в июне-июле 2014-го отменили пособие по уходу за ребенком до 3-х лет.
ни дети до 3-х лет ни их мамы не устроили ни одной массовой акции неповиновения.
:mrgreen:
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