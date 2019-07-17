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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 17 лип, 2019 21:59
pesikot написав:
Эти прогнозы, не более чем попытка прогнозировать, а что будет через 30 лет, если сохранятся тенденции текушего периода. Они хороши для понимания текущих проблем, но совсем не означают, что именно так и будет.
Замечание справедливое. Но также будет справедливым утверждать, что ретроспективный прогноз сбудется, если текущие проблемы не будут решены (либо радикально уменьшено их негативное влияние).
А теперь ответьте, только честно и без присущего эготизма - какие из существующих демографических проблем были решены за последние 5 лет? 10 лет, если угодно?
Только новые успели нажить! Это пусть горькая, но ведь правда...
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Додано: Сер 17 лип, 2019 22:12
antey1969 написав: zРадио написав: pesikot написав:
А Супрун вполне адекватна.
Адекватна... в том, что не касается управления МОЗ
А как посмотришь внутрь "реформы" - на 40% урезала финансирование медицины, и считает, что полезным делом занята?
Я не говорю, что там все было эффективным - разумеется нет. Но когда отрасль недофинансировала в целом, неэффективно используемые средства перераспределяют, а не режут.
Пока в стране тысячами умирают просто от недостатка денег на лечение (а сколько в очередях на дорогие операции стоит, в том числе детей), резать финансирование медицины - должностное преступление!
Причем с учетом веса Супрун в Кабмине, это явно не тот случай, когда нужно работать с тем, что дали - она добровольно и сознательно режет бюджет МОЗ!
Вобщем-то Супрун - это частность. При По вообще считалось хорошим тоном резать всю социалку на корню. Отступали только там, где было черевато массовыми выступлениями
первым делом в июне-июле 2014-го отменили пособие по уходу за ребенком до 3-х лет.
ни дети до 3-х лет ни их мамы не устроили ни одной массовой акции неповиновения.
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