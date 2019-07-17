Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Эти прогнозы, не более чем попытка прогнозировать, а что будет через 30 лет, если сохранятся тенденции текушего периода. Они хороши для понимания текущих проблем, но совсем не означают, что именно так и будет.
Замечание справедливое. Но также будет справедливым утверждать, что ретроспективный прогноз сбудется, если текущие проблемы не будут решены (либо радикально уменьшено их негативное влияние).
А теперь ответьте, только честно и без присущего эготизма - какие из существующих демографических проблем были решены за последние 5 лет? 10 лет, если угодно?
Только новые успели нажить! Это пусть горькая, но ведь правда...
Для некоторых теоретиков-шапкозакидателей. ........................................... Германия ... Украина .... Россия .... Франция Население .....................81 430 163.. 42 070 432.. 146 510 064.. 65 422 778 Естественный прирост населения:.........................-200 937 ..... -190 384 ..... -168 418 .... 225 349 Миграционный прирост населения:......................... 252 188 ......... 36 385 ...... 228 462 ..... 67 735 При практически вдвое большем населении Германии естественный прирост (точнее, уменьшение) практически такой же, как в Украине. Данные отсюда - https://countrymeters.info/ru/. Для тех же "теоретиков" для дальнейших рассуждений намекну - с уменьшением населения снижается не только плотность населения, но и возможная численность армии и (при той же производительности труда) объём экономики и, соответственно, объём оборонной промышленности, т.е. возможности защиты государства от внешних угроз, объём средств, кот. можно выделить на научные исследования и т.п. Т.е. вообще-то уменьшение населения = деградации страны.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 17 лип, 2019 23:56, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав:Я смотрю по снижению доли медицины в общих расходах Бюджета. По-другому вы не высчитаете эту динамику с учетом ежегодно наблюдаемой 2-значной инфляции...
а ви все продовжуєте недомовками викривлювати дійсність. якщо сказали що медецина у відсотках стала манше важити в бюджеті так тоді вже й кажіть куди ці гроші перетекли. а взагалі то порядна людина дала б викладку всього бюджету якщо вже заговорила про зниження ваги медицини. але куди вам там. полюбляєте висмикнути з контексту.
Вы просто поздно подключились к дискуссиям этой ветки - я именно на такой вопрос уже отвечал! Вам, как порячному человеку, не разбирающемуся в теме, следовало бы проявлять меньше экспансивности и порыться в архивах
Там бы вы нашли следующее:
Деньги с медицины ушли не на армию, а на АП, ВР, КМ, ГПУ, МВД и суды - т.е. на финансирование режима.
1) Расходы на медицину 2013 = 61,6 млрд; Всего расходов бюджета 2013 = 505,8 млрд; Доля медицины = 12,2%.
Расходы на медицину 2019 = 125,6 млрд; Всего расходов бюджета 2019 = 1415,3 млрд; Доля медицины = 8,9%.
2) Расходы на чиновничий аппарат 2013 = 28,5 млрд; Всего расходов бюджета 2013 = 505,8 млрд; Доля чиновничьего аппарата = 5,6%.
Расходы на чиновничий аппарат 2019 = 87,8 млрд; Всего расходов бюджета 2019 = 1415,3 млрд; Доля чиновничьего аппарата = 6,2%.
3) Расходы на МВД, ГПУ и суды 2013 = 39,4 млрд; Всего расходов бюджета 2013 = 505,8 млрд; Доля МВД, ГПУ и судов = 7,8%.
Расходы на МВД, ГПУ и суды 2019 = 137,8 млрд; Всего расходов бюджета 2019 = 1415,3 млрд; Доля МВД, ГПУ и судов = 9,7%.
що і потрібно було доказати. маніпулятор і окозамилювач. порівняти завершений рік і поточній це ж потрібно було до такого додуматися. а може таки будемо порівнювати 2013 та 2018? і таки всі статті а не ті які вам зручні щоб тут читачам на собачку кинути маніпулятор ви наш
mephala написав:що і потрібно було доказати. маніпулятор і окозамилювач. порівняти завершений рік і поточній це ж потрібно було до такого додуматися. а може таки будемо порівнювати 2013 та 2018? і таки всі статті а не ті які вам зручні щоб тут читачам на собачку кинути маніпулятор ви наш
Ахаха, провокатор, придумай что-нибудь более умное уже. Бюджет на то и принимается, чтобы его исполнять! Поэтому сравнение с 2019-м абсолютно, 100%-но корректно!
Но можешь сравнить с 2018-м и успокоиться - результат будет тот же. Антисоциальный приоритет государственной политики исповедуюется с того самого 2014-го года, когда ко власти пришел твой идол.
Каждый год начиная с 2014-го доля расходов на образование и медицину снижается, на госаппарат - растет!