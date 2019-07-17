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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3581358235833584 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.2 5 207 Аграрна партія України 0% 1 Батьківщина 2% 5 Голос 17% 35 Громадянська позиція 6% 13 Європейська Солідарність 28% 57 Опозиційна платформа - За життя 8% 16 Опозиційний блок 2% 5 Радикальна партія 0% 1 Самопоміч 1% 2 Свобода 5% 10 Сила і честь 1% 3 Слуга народу 21% 43 Українська стратегія 0 0 Інша 8% 16 Всього голосів : 207 Додано: Сер 17 лип, 2019 21:59 pesikot написав: Эти прогнозы, не более чем попытка прогнозировать, а что будет через 30 лет, если сохранятся тенденции текушего периода. Они хороши для понимания текущих проблем, но совсем не означают, что именно так и будет.

Эти прогнозы, не более чем попытка прогнозировать, а что будет через 30 лет, если сохранятся тенденции текушего периода. Они хороши для понимания текущих проблем, но совсем не означают, что именно так и будет.



Замечание справедливое. Но также будет справедливым утверждать, что ретроспективный прогноз сбудется, если текущие проблемы не будут решены (либо радикально уменьшено их негативное влияние).



А теперь ответьте, только честно и без присущего эготизма - какие из существующих демографических проблем были решены за последние 5 лет? 10 лет, если угодно?



Только новые успели нажить! Это пусть горькая, но ведь правда... Замечание справедливое. Но также будет справедливым утверждать, что ретроспективный прогноз сбудется, если текущие проблемы не будут решены (либо радикально уменьшено их негативное влияние).А теперь ответьте, только честно и без присущего эготизма - какие из существующих демографических проблем были решены за последние 5 лет? 10 лет, если угодно?Только новые успели нажить! Это пусть горькая, но ведь правда... zРадио

Повідомлень: 2960 З нами з: 02.05.18 Подякував: 739 раз. Подякували: 1729 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лип, 2019 22:12 antey1969 написав: zРадио написав: pesikot написав: А Супрун вполне адекватна. А Супрун вполне адекватна.



Адекватна... в том, что не касается управления МОЗ А как посмотришь внутрь "реформы" - на 40% урезала финансирование медицины, и считает, что полезным делом занята?



Я не говорю, что там все было эффективным - разумеется нет. Но когда отрасль недофинансировала в целом, неэффективно используемые средства перераспределяют, а не режут.



Пока в стране тысячами умирают просто от недостатка денег на лечение (а сколько в очередях на дорогие операции стоит, в том числе детей), резать финансирование медицины - должностное преступление!



Причем с учетом веса Супрун в Кабмине, это явно не тот случай, когда нужно работать с тем, что дали - она добровольно и сознательно режет бюджет МОЗ! Адекватна... в том, что не касается управления МОЗА как посмотришь внутрь "реформы" - на 40% урезала финансирование медицины, и считает, что полезным делом занята?Я не говорю, что там все было эффективным - разумеется нет. Но когда отрасль недофинансировала в целом, неэффективно используемые средства перераспределяют, а не режут.Пока в стране тысячами умирают просто от недостатка денег на лечение (а сколько в очередях на дорогие операции стоит, в том числе детей), резать финансирование медицины - должностное преступление!Причем с учетом веса Супрун в Кабмине, это явно не тот случай, когда нужно работать с тем, что дали - она добровольно и сознательно режет бюджет МОЗ!

Вобщем-то Супрун - это частность. При По вообще считалось хорошим тоном резать всю социалку на корню. Отступали только там, где было черевато массовыми выступлениями Вобщем-то Супрун - это частность. При По вообще считалось хорошим тоном резать всю социалку на корню. Отступали только там, где было черевато массовыми выступлениями



первым делом в июне-июле 2014-го отменили пособие по уходу за ребенком до 3-х лет.

ни дети до 3-х лет ни их мамы не устроили ни одной массовой акции неповиновения.

первым делом в июне-июле 2014-го отменили пособие по уходу за ребенком до 3-х лет.ни дети до 3-х лет ни их мамы не устроили ни одной массовой акции неповиновения. rjkz

Повідомлень: 9731 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4246 раз. Подякували: 2233 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лип, 2019 23:27

........................................... Германия ... Украина .... Россия .... Франция

Население .....................81 430 163.. 42 070 432.. 146 510 064.. 65 422 778

Естественный прирост

населения:.........................-200 937 ..... -190 384 ..... -168 418 .... 225 349

Миграционный прирост

населения:......................... 252 188 ......... 36 385 ...... 228 462 ..... 67 735

При практически вдвое большем населении Германии естественный прирост (точнее, уменьшение) практически такой же, как в Украине.

Данные отсюда - https://countrymeters.info/ru/ .

Для тех же "теоретиков" для дальнейших рассуждений намекну - с уменьшением населения снижается не только плотность населения, но и возможная численность армии и (при той же производительности труда) объём экономики и, соответственно, объём оборонной промышленности, т.е. возможности защиты государства от внешних угроз, объём средств, кот. можно выделить на научные исследования и т.п.

Т.е. вообще-то уменьшение населения = деградации страны. Для некоторых теоретиков-шапкозакидателей............................................ Германия ... Украина .... Россия .... ФранцияНаселение .....................81 430 163.. 42 070 432.. 146 510 064.. 65 422 778Естественный приростнаселения:.........................-200 937 ..... -190 384 ..... -168 418 .... 225 349Миграционный приростнаселения:......................... 252 188 ......... 36 385 ...... 228 462 ..... 67 735При практически вдвое большем населении Германии естественный прирост (точнее, уменьшение) практически такой же, как в Украине.Данные отсюда -Для тех же "теоретиков" для дальнейших рассуждений намекну - с уменьшением населения снижается не только плотность населения, но и возможная численность армии и (при той же производительности труда) объём экономики и, соответственно, объём оборонной промышленности, т.е. возможности защиты государства от внешних угроз, объём средств, кот. можно выделить на научные исследования и т.п.Т.е. вообще-то уменьшение населения = деградации страны. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 17 лип, 2019 23:56, всього редагувалось 1 раз. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13632 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3881 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 17 лип, 2019 23:56 zРадио написав: mephala написав: zРадио написав: Я смотрю по снижению доли медицины в общих расходах Бюджета. По-другому вы не высчитаете эту динамику с учетом ежегодно наблюдаемой 2-значной инфляции... Я смотрю по снижению доли медицины в общих расходах Бюджета. По-другому вы не высчитаете эту динамику с учетом ежегодно наблюдаемой 2-значной инфляции...

а ви все продовжуєте недомовками викривлювати дійсність.

якщо сказали що медецина у відсотках стала манше важити в бюджеті так тоді вже й кажіть куди ці гроші перетекли.

а взагалі то порядна людина дала б викладку всього бюджету якщо вже заговорила про зниження ваги медицини.

але куди вам там. полюбляєте висмикнути з контексту. а ви все продовжуєте недомовками викривлювати дійсність.якщо сказали що медецина у відсотках стала манше важити в бюджеті так тоді вже й кажіть куди ці гроші перетекли.а взагалі то порядна людина дала б викладку всього бюджету якщо вже заговорила про зниження ваги медицини.але куди вам там. полюбляєте висмикнути з контексту.



Вы просто поздно подключились к дискуссиям этой ветки - я именно на такой вопрос уже отвечал! Вам, как порячному человеку, не разбирающемуся в теме, следовало бы проявлять меньше экспансивности и порыться в архивах



Там бы вы нашли следующее:



Деньги с медицины ушли не на армию, а на АП, ВР, КМ, ГПУ, МВД и суды - т.е. на финансирование режима.



1)

Расходы на медицину 2013 = 61,6 млрд;

Всего расходов бюджета 2013 = 505,8 млрд;

Доля медицины = 12,2%.



Расходы на медицину 2019 = 125,6 млрд;

Всего расходов бюджета 2019 = 1415,3 млрд;

Доля медицины = 8,9%.



2)

Расходы на чиновничий аппарат 2013 = 28,5 млрд;

Всего расходов бюджета 2013 = 505,8 млрд;

Доля чиновничьего аппарата = 5,6%.



Расходы на чиновничий аппарат 2019 = 87,8 млрд;

Всего расходов бюджета 2019 = 1415,3 млрд;

Доля чиновничьего аппарата = 6,2%.



3)

Расходы на МВД, ГПУ и суды 2013 = 39,4 млрд;

Всего расходов бюджета 2013 = 505,8 млрд;

Доля МВД, ГПУ и судов = 7,8%.



Расходы на МВД, ГПУ и суды 2019 = 137,8 млрд;

Всего расходов бюджета 2019 = 1415,3 млрд;

Доля МВД, ГПУ и судов = 9,7%.



http://cost.ua/ru/budget/expenditure/ Вы просто поздно подключились к дискуссиям этой ветки - я именно на такой вопрос уже отвечал! Вам, как порячному человеку, не разбирающемуся в теме, следовало бы проявлять меньше экспансивности и порыться в архивахТам бы вы нашли следующее:Деньги с медицины ушли не на армию, а на АП, ВР, КМ, ГПУ, МВД и суды - т.е. на финансирование режима.1)Расходы на медицину 2013 = 61,6 млрд;Всего расходов бюджета 2013 = 505,8 млрд;Доля медицины = 12,2%.Расходы на медицину 2019 = 125,6 млрд;Всего расходов бюджета 2019 = 1415,3 млрд;Доля медицины = 8,9%.2)Расходы на чиновничий аппарат 2013 = 28,5 млрд;Всего расходов бюджета 2013 = 505,8 млрд;Доля чиновничьего аппарата = 5,6%.Расходы на чиновничий аппарат 2019 = 87,8 млрд;Всего расходов бюджета 2019 = 1415,3 млрд;Доля чиновничьего аппарата = 6,2%.3)Расходы на МВД, ГПУ и суды 2013 = 39,4 млрд;Всего расходов бюджета 2013 = 505,8 млрд;Доля МВД, ГПУ и судов = 7,8%.Расходы на МВД, ГПУ и суды 2019 = 137,8 млрд;Всего расходов бюджета 2019 = 1415,3 млрд;Доля МВД, ГПУ и судов = 9,7%.

що і потрібно було доказати. маніпулятор і окозамилювач.

порівняти завершений рік і поточній це ж потрібно було до такого додуматися.

а може таки будемо порівнювати 2013 та 2018?

і таки всі статті а не ті які вам зручні щоб тут читачам на собачку кинути маніпулятор ви наш що і потрібно було доказати. маніпулятор і окозамилювач.порівняти завершений рік і поточній це ж потрібно було до такого додуматися.а може таки будемо порівнювати 2013 та 2018?і таки всі статті а не ті які вам зручні щоб тут читачам на собачку кинути маніпулятор ви наш mephala Повідомлень: 4928 З нами з: 07.04.14 Подякував: 60 раз. Подякували: 644 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 00:07 mephala написав: що і потрібно було доказати. маніпулятор і окозамилювач.

порівняти завершений рік і поточній це ж потрібно було до такого додуматися.

а може таки будемо порівнювати 2013 та 2018?

і таки всі статті а не ті які вам зручні щоб тут читачам на собачку кинути маніпулятор ви наш що і потрібно було доказати. маніпулятор і окозамилювач.порівняти завершений рік і поточній це ж потрібно було до такого додуматися.а може таки будемо порівнювати 2013 та 2018?і таки всі статті а не ті які вам зручні щоб тут читачам на собачку кинути маніпулятор ви наш



Ахаха, провокатор, придумай что-нибудь более умное уже. Бюджет на то и принимается, чтобы его исполнять! Поэтому сравнение с 2019-м абсолютно, 100%-но корректно!



Но можешь сравнить с 2018-м и успокоиться - результат будет тот же. Антисоциальный приоритет государственной политики исповедуюется с того самого 2014-го года, когда ко власти пришел твой идол.



Каждый год начиная с 2014-го доля расходов на образование и медицину снижается, на госаппарат - растет! Ахаха, провокатор, придумай что-нибудь более умное уже. Бюджет на то и принимается, чтобы его исполнять! Поэтому сравнение с 2019-м абсолютно, 100%-но корректно!Но можешь сравнить с 2018-м и успокоиться - результат будет тот же. Антисоциальный приоритет государственной политики исповедуюется с того самого 2014-го года, когда ко власти пришел твой идол.Каждый год начиная с 2014-го доля расходов на образование и медицину снижается, на госаппарат - растет! zРадио

Повідомлень: 2960 З нами з: 02.05.18 Подякував: 739 раз. Подякували: 1729 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 00:18 Re: Політичні дискусії





ЗІ

на валютні колонки не звертайте уваги. то собі рахував. дивлюся декотрі таки вперто не хочуть викладати повну картину а воліють тільки висмикувати що їм потрібне. порахував за вас бо вам це мабуть вища математикаЗІна валютні колонки не звертайте уваги. то собі рахував. mephala Повідомлень: 4928 З нами з: 07.04.14 Подякував: 60 раз. Подякували: 644 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 00:35 mephala



Как в том анекдоте - все буквы угадал, но слово прочитать не смог



Ладно, я сделаю вывод за тебя. Беспристрастный, каков и может быть вывод, сделанный на сухих цифрах:



медицину, образование и пенсии пустили под нож ради увеличения финансирования армии, чинуш и ведомств, на которых чинуши держатся - МВД, ГПУ, суды.



И если увеличение финансирования на армию - логично в условиях агрессии, то на все остальное из перечисленного - алогично и даже аморально!



Как раз на урезании неразумных расходов на АП, КМ и ВР необходимо было в первую очередь экономить в поисках денег на армию.



Но пчел против меда не бывает, поэтому обокрали (слово корректное) тех, от кого режиму ничего не нужно - школьников, учителей, больных, врачей и пенсионеров, а себе любимым - даже увеличили гешефтик! Как в том анекдоте - все буквы угадал, но слово прочитать не смогЛадно, я сделаю вывод за тебя. Беспристрастный, каков и может быть вывод, сделанный на сухих цифрах:медицину, образование и пенсии пустили под нож ради увеличения финансирования армии, чинуш и ведомств, на которых чинуши держатся - МВД, ГПУ, суды.И если увеличение финансирования на армию - логично в условиях агрессии, то на все остальное из перечисленного - алогично и даже аморально!Как раз на урезании неразумных расходов на АП, КМ и ВР необходимо было в первую очередь экономить в поисках денег на армию.Но пчел против меда не бывает, поэтому обокрали (слово корректное) тех, от кого режиму ничего не нужно - школьников, учителей, больных, врачей и пенсионеров, а себе любимым - даже увеличили гешефтик! zРадио

Повідомлень: 2960 З нами з: 02.05.18 Подякував: 739 раз. Подякували: 1729 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 18 лип, 2019 02:09 zРадио написав: mephala написав: що і потрібно було доказати. маніпулятор і окозамилювач.

порівняти завершений рік і поточній це ж потрібно було до такого додуматися.

а може таки будемо порівнювати 2013 та 2018?

і таки всі статті а не ті які вам зручні щоб тут читачам на собачку кинути маніпулятор ви наш що і потрібно було доказати. маніпулятор і окозамилювач.порівняти завершений рік і поточній це ж потрібно було до такого додуматися.а може таки будемо порівнювати 2013 та 2018?і таки всі статті а не ті які вам зручні щоб тут читачам на собачку кинути маніпулятор ви наш



Ахаха, провокатор, придумай что-нибудь более умное уже. Бюджет на то и принимается, чтобы его исполнять! Поэтому сравнение с 2019-м абсолютно, 100%-но корректно!



Но можешь сравнить с 2018-м и успокоиться - результат будет тот же. Антисоциальный приоритет государственной политики исповедуюется с того самого 2014-го года, когда ко власти пришел твой идол.



Каждый год начиная с 2014-го доля расходов на образование и медицину снижается, на госаппарат - растет! Ахаха, провокатор, придумай что-нибудь более умное уже. Бюджет на то и принимается, чтобы его исполнять! Поэтому сравнение с 2019-м абсолютно, 100%-но корректно!Но можешь сравнить с 2018-м и успокоиться - результат будет тот же. Антисоциальный приоритет государственной политики исповедуюется с того самого 2014-го года, когда ко власти пришел твой идол.Каждый год начиная с 2014-го доля расходов на образование и медицину снижается, на госаппарат - растет!

А це вже питания до нового преЗЕдента, який недавно вдвічі збільшив зарплати своїм бюрократам-помічникам. Кулі, слуги уро-ду! А це вже питания до нового преЗЕдента, який недавно вдвічі збільшив зарплати своїм бюрократам-помічникам. Кулі, слуги уро-ду! Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20311 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2123 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3581358235833584 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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