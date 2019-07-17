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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3581358235833584

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 207
Аграрна партія України
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1
Батьківщина
2%
5
Голос
17%
35
Громадянська позиція
6%
13
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57
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Сила і честь
1%
3
Слуга народу
21%
43
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
16
Всього голосів : 207
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 21:59

  pesikot написав:Эти прогнозы, не более чем попытка прогнозировать, а что будет через 30 лет, если сохранятся тенденции текушего периода. Они хороши для понимания текущих проблем, но совсем не означают, что именно так и будет.


Замечание справедливое. Но также будет справедливым утверждать, что ретроспективный прогноз сбудется, если текущие проблемы не будут решены (либо радикально уменьшено их негативное влияние).

А теперь ответьте, только честно и без присущего эготизма - какие из существующих демографических проблем были решены за последние 5 лет? 10 лет, если угодно?

Только новые успели нажить! Это пусть горькая, но ведь правда...
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 22:12

  antey1969 написав:
  zРадио написав:
  pesikot написав:А Супрун вполне адекватна.


Адекватна... в том, что не касается управления МОЗ :mrgreen: А как посмотришь внутрь "реформы" - на 40% урезала финансирование медицины, и считает, что полезным делом занята?

Я не говорю, что там все было эффективным - разумеется нет. Но когда отрасль недофинансировала в целом, неэффективно используемые средства перераспределяют, а не режут.

Пока в стране тысячами умирают просто от недостатка денег на лечение (а сколько в очередях на дорогие операции стоит, в том числе детей), резать финансирование медицины - должностное преступление!

Причем с учетом веса Супрун в Кабмине, это явно не тот случай, когда нужно работать с тем, что дали - она добровольно и сознательно режет бюджет МОЗ!

Вобщем-то Супрун - это частность. При По вообще считалось хорошим тоном резать всю социалку на корню. Отступали только там, где было черевато массовыми выступлениями


первым делом в июне-июле 2014-го отменили пособие по уходу за ребенком до 3-х лет.
ни дети до 3-х лет ни их мамы не устроили ни одной массовой акции неповиновения.
:mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 23:27

Для некоторых теоретиков-шапкозакидателей.
........................................... Германия ... Украина .... Россия .... Франция
Население .....................81 430 163.. 42 070 432.. 146 510 064.. 65 422 778
Естественный прирост
населения:.........................-200 937 ..... -190 384 ..... -168 418 .... 225 349
Миграционный прирост
населения:......................... 252 188 ......... 36 385 ...... 228 462 ..... 67 735
При практически вдвое большем населении Германии естественный прирост (точнее, уменьшение) практически такой же, как в Украине.
Данные отсюда - https://countrymeters.info/ru/.
Для тех же "теоретиков" для дальнейших рассуждений намекну - с уменьшением населения снижается не только плотность населения, но и возможная численность армии и (при той же производительности труда) объём экономики и, соответственно, объём оборонной промышленности, т.е. возможности защиты государства от внешних угроз, объём средств, кот. можно выделить на научные исследования и т.п.
Т.е. вообще-то уменьшение населения = деградации страны.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 17 лип, 2019 23:56, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 23:56

  zРадио написав:
  mephala написав:
  zРадио написав:Я смотрю по снижению доли медицины в общих расходах Бюджета. По-другому вы не высчитаете эту динамику с учетом ежегодно наблюдаемой 2-значной инфляции...

а ви все продовжуєте недомовками викривлювати дійсність.
якщо сказали що медецина у відсотках стала манше важити в бюджеті так тоді вже й кажіть куди ці гроші перетекли.
а взагалі то порядна людина дала б викладку всього бюджету якщо вже заговорила про зниження ваги медицини.
але куди вам там. полюбляєте висмикнути з контексту.


Вы просто поздно подключились к дискуссиям этой ветки - я именно на такой вопрос уже отвечал! Вам, как порячному человеку, не разбирающемуся в теме, следовало бы проявлять меньше экспансивности и порыться в архивах :mrgreen:

Там бы вы нашли следующее:

Деньги с медицины ушли не на армию, а на АП, ВР, КМ, ГПУ, МВД и суды - т.е. на финансирование режима.

1)
Расходы на медицину 2013 = 61,6 млрд;
Всего расходов бюджета 2013 = 505,8 млрд;
Доля медицины = 12,2%.

Расходы на медицину 2019 = 125,6 млрд;
Всего расходов бюджета 2019 = 1415,3 млрд;
Доля медицины = 8,9%.

2)
Расходы на чиновничий аппарат 2013 = 28,5 млрд;
Всего расходов бюджета 2013 = 505,8 млрд;
Доля чиновничьего аппарата = 5,6%.

Расходы на чиновничий аппарат 2019 = 87,8 млрд;
Всего расходов бюджета 2019 = 1415,3 млрд;
Доля чиновничьего аппарата = 6,2%.

3)
Расходы на МВД, ГПУ и суды 2013 = 39,4 млрд;
Всего расходов бюджета 2013 = 505,8 млрд;
Доля МВД, ГПУ и судов = 7,8%.

Расходы на МВД, ГПУ и суды 2019 = 137,8 млрд;
Всего расходов бюджета 2019 = 1415,3 млрд;
Доля МВД, ГПУ и судов = 9,7%.

http://cost.ua/ru/budget/expenditure/

що і потрібно було доказати. маніпулятор і окозамилювач.
порівняти завершений рік і поточній це ж потрібно було до такого додуматися.
а може таки будемо порівнювати 2013 та 2018?
і таки всі статті а не ті які вам зручні щоб тут читачам на собачку кинути маніпулятор ви наш
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 00:07

  mephala написав:що і потрібно було доказати. маніпулятор і окозамилювач.
порівняти завершений рік і поточній це ж потрібно було до такого додуматися.
а може таки будемо порівнювати 2013 та 2018?
і таки всі статті а не ті які вам зручні щоб тут читачам на собачку кинути маніпулятор ви наш


Ахаха, провокатор, придумай что-нибудь более умное уже. Бюджет на то и принимается, чтобы его исполнять! Поэтому сравнение с 2019-м абсолютно, 100%-но корректно!

Но можешь сравнить с 2018-м и успокоиться - результат будет тот же. Антисоциальный приоритет государственной политики исповедуюется с того самого 2014-го года, когда ко власти пришел твой идол.

Каждый год начиная с 2014-го доля расходов на образование и медицину снижается, на госаппарат - растет!
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 00:18

Re: Політичні дискусії

дивлюся декотрі таки вперто не хочуть викладати повну картину а воліють тільки висмикувати що їм потрібне. порахував за вас бо вам це мабуть вища математика
Зображення

ЗІ
на валютні колонки не звертайте уваги. то собі рахував.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 00:35

mephala

Как в том анекдоте - все буквы угадал, но слово прочитать не смог :mrgreen:

Ладно, я сделаю вывод за тебя. Беспристрастный, каков и может быть вывод, сделанный на сухих цифрах:

медицину, образование и пенсии пустили под нож ради увеличения финансирования армии, чинуш и ведомств, на которых чинуши держатся - МВД, ГПУ, суды.

И если увеличение финансирования на армию - логично в условиях агрессии, то на все остальное из перечисленного - алогично и даже аморально!

Как раз на урезании неразумных расходов на АП, КМ и ВР необходимо было в первую очередь экономить в поисках денег на армию.

Но пчел против меда не бывает, поэтому обокрали (слово корректное) тех, от кого режиму ничего не нужно - школьников, учителей, больных, врачей и пенсионеров, а себе любимым - даже увеличили гешефтик!
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 02:09

  zРадио написав:
  mephala написав:що і потрібно було доказати. маніпулятор і окозамилювач.
порівняти завершений рік і поточній це ж потрібно було до такого додуматися.
а може таки будемо порівнювати 2013 та 2018?
і таки всі статті а не ті які вам зручні щоб тут читачам на собачку кинути маніпулятор ви наш


Ахаха, провокатор, придумай что-нибудь более умное уже. Бюджет на то и принимается, чтобы его исполнять! Поэтому сравнение с 2019-м абсолютно, 100%-но корректно!

Но можешь сравнить с 2018-м и успокоиться - результат будет тот же. Антисоциальный приоритет государственной политики исповедуюется с того самого 2014-го года, когда ко власти пришел твой идол.

Каждый год начиная с 2014-го доля расходов на образование и медицину снижается, на госаппарат - растет!

А це вже питания до нового преЗЕдента, який недавно вдвічі збільшив зарплати своїм бюрократам-помічникам. Кулі, слуги уро-ду!
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 06:38

Від преЗЕдента смердить дешевим популізмом.

Прямий аналог Мадуро і Чавеса.

За комуналку пенсіонерам можна не платити.

Питання а хто це зробить?
Коломойський???
https://censor.net.ua/news/3138142/isch ... kommunalku
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 07:04

... зробимо їх разом! ©®™

...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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