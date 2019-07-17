Додано: Чет 18 лип, 2019 00:35

Как в том анекдоте - все буквы угадал, но слово прочитать не смогЛадно, я сделаю вывод за тебя. Беспристрастный, каков и может быть вывод, сделанный на сухих цифрах:медицину, образование и пенсии пустили под нож ради увеличения финансирования армии, чинуш и ведомств, на которых чинуши держатся - МВД, ГПУ, суды.И если увеличение финансирования на армию - логично в условиях агрессии, то на все остальное из перечисленного - алогично и даже аморально!Как раз на урезании неразумных расходов на АП, КМ и ВР необходимо было в первую очередь экономить в поисках денег на армию.Но пчел против меда не бывает, поэтому обокрали (слово корректное) тех, от кого режиму ничего не нужно - школьников, учителей, больных, врачей и пенсионеров, а себе любимым - даже увеличили гешефтик!