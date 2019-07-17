Додано: Чет 18 лип, 2019 09:01

Вкладчик1234 написав: Кстати, не так давно патрию Шария не включали в списки на основании "отсутствия регистрации", типа партия на выборы не идёт, и нет смысла её включать. Хотя опять же, включали всякий треш.



Теперь отмазка про "отсутствие регистрации" не катит, и придумали "отсутствие рейтинга".



А когда партия Шария пройдёт в парламент - будет "отсутствие" чего? Кстати, не так давно патрию Шария не включали в списки на основании "отсутствия регистрации", типа партия на выборы не идёт, и нет смысла её включать. Хотя опять же, включали всякий треш.Теперь отмазка про "отсутствие регистрации" не катит, и придумали "отсутствие рейтинга".А когда партия Шария пройдёт в парламент - будет "отсутствие" чего?

Шарий никуда не пройдет, но хоть оттянет голоса Оппоблоковцев, и на том спасибо.Исходя из текущего расклада думаю у избирателей Самопомощи хватит понимания, что надо голосовать за Гриценка, у того есть хорошие шансы пройти 5%, в отличии от Самопомощи. Радует также что Смешко уже раскрылся и с ним все стало понятно, так что здесь есть хорошая вероятность что он уже не попадет в парламент.То, что некоторые рисуют рейтинги якобы Голос не попадает - понятно что то фейк и полит-технология.РНС тоже уже не успеет набрать нужный рейтинг, поэтому избиратели тоже скорее всего проголосуют за Гриценка. РНС уже готовится к выборам в Киевраду, к тому времени рейтинг будет достаааааточный