не о чем спорить. Личное отношение автора опроса решает всё. Я давно уже писал - бог судья.
22го посмотрим
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 18 лип, 2019 08:40
не о чем спорить. Личное отношение автора опроса решает всё. Я давно уже писал - бог судья.
22го посмотрим
Додано: Чет 18 лип, 2019 08:41
Re: Політичні дискусії
А чем не основание? "и даже наверняка покажут хороший результат" - лишь ваше предположение, ничем не подтвержденное, и не более
Я приводил ранее, со ссылками - был взят ТОП-13 партий по убыванию рейтинга. Это не значит, что у всех "выше чем пара процентов", это означает, что у остальных еще ниже.
Додано: Чет 18 лип, 2019 08:42
Ну например, какой такой неизвестный треш, о котором не слышал никто?
Додано: Чет 18 лип, 2019 08:42
Выборы покажут "0,1% " Шария
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 18 лип, 2019 08:45
Хорошая попытка, но нет. Я не буду переводить тему в обсуждение "технических кандидатов"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 18 лип, 2019 08:50
Кстати, не так давно патрию Шария не включали в списки на основании "отсутствия регистрации", типа партия на выборы не идёт, и нет смысла её включать. Хотя опять же, включали всякий треш.
Теперь отмазка про "отсутствие регистрации" не катит, и придумали "отсутствие рейтинга".
А когда партия Шария пройдёт в парламент - будет "отсутствие" чего?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 18 лип, 2019 08:54
Мне, конечно, льстит, что у вас до сих пор подгорает от того, что я оказываюсь прав с прогнозами курса, что я сразу сказал что Зеленский победит 70 / 30 вашего несчастного кандидата Ошибка Гриценка была в объявлении Садового своим премьером, это был переломный момент в его рейтинге, не позволивший ему выйти во второй тур.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Додано: Чет 18 лип, 2019 08:59
Я думаю, что Вакарчук наберёт около 5%, соответственно его роль "немного переоценивают".
А если вспомнить его предыдущее депутатство - то вообще непонятно кто за него голосует. Концерт послушать - ещё ладно, если бесплатно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 18 лип, 2019 09:01
пойдемте его потроллим 19го на контрактовой? ну там "Слава, по чем гас", все дела
Додано: Чет 18 лип, 2019 09:01
Шарий никуда не пройдет, но хоть оттянет голоса Оппоблоковцев, и на том спасибо.
Исходя из текущего расклада думаю у избирателей Самопомощи хватит понимания, что надо голосовать за Гриценка, у того есть хорошие шансы пройти 5%, в отличии от Самопомощи. Радует также что Смешко уже раскрылся и с ним все стало понятно, так что здесь есть хорошая вероятность что он уже не попадет в парламент.
То, что некоторые рисуют рейтинги якобы Голос не попадает - понятно что то фейк и полит-технология.
РНС тоже уже не успеет набрать нужный рейтинг, поэтому избиратели тоже скорее всего проголосуют за Гриценка. РНС уже готовится к выборам в Киевраду, к тому времени рейтинг будет достаааааточный
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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