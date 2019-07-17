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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3584358535863587>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 208
Аграрна партія України
0%
1
Батьківщина
2%
5
Голос
17%
35
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
27%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
21%
43
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
17
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 08:40

  Вкладчик1234 написав:В опросах "известных контор" вообще такой треш в списках есть, про который не слышал никто, кроме первых лиц этих "партий" и может их родственников. И ничего, есть в опросниках, места хватает. А для Шария места нет. Ну ок :)

не о чем спорить. Личное отношение автора опроса решает всё. Я давно уже писал - бог судья.
22го посмотрим
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 08:41

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:"Рейтинг" показал 1%+ и теперь все остальные на него дружно ссылаются как основание для невключения в опросы

А чем не основание? "и даже наверняка покажут хороший результат" - лишь ваше предположение, ничем не подтвержденное, и не более
  Вкладчик1234 написав:А Вы
Приведите хоть один соцопрос от известной конторы

где партия гройсмэна или винника-поплавского набирает хотя бы пару процентов?

Я приводил ранее, со ссылками - был взят ТОП-13 партий по убыванию рейтинга. Это не значит, что у всех "выше чем пара процентов", это означает, что у остальных еще ниже.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 08:42

  Вкладчик1234 написав:В опросах "известных контор" вообще такой треш в списках есть, про который не слышал никто, кроме первых лиц этих "партий" и может их родственников. И ничего, есть в опросниках, места хватает. А для Шария места нет. Ну ок :)

Ну например, какой такой неизвестный треш, о котором не слышал никто?
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 08:42

Выборы покажут "0,1% " Шария ;)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 08:45

  Faceless написав:Ну например, какой такой неизвестный треш, о котором не слышал никто?

Хорошая попытка, но нет. Я не буду переводить тему в обсуждение "технических кандидатов"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 08:50

Кстати, не так давно патрию Шария не включали в списки на основании "отсутствия регистрации", типа партия на выборы не идёт, и нет смысла её включать. Хотя опять же, включали всякий треш.

Теперь отмазка про "отсутствие регистрации" не катит, и придумали "отсутствие рейтинга".

А когда партия Шария пройдёт в парламент - будет "отсутствие" чего? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 08:54

  Faceless написав:
  Alex2006 написав:СН + Голос уже будет больше 226.

Если не будет, что ставите?
Если вы думаете, что все забыли, как вы обделались со всеми предыдущими прогнозами, начиная с Гриценко, то вы сильно ошибаетесь

Мне, конечно, льстит, что у вас до сих пор подгорает от того, что я оказываюсь прав с прогнозами курса, что я сразу сказал что Зеленский победит 70 / 30 вашего несчастного кандидата :) Ошибка Гриценка была в объявлении Садового своим премьером, это был переломный момент в его рейтинге, не позволивший ему выйти во второй тур.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 08:59

Я думаю, что Вакарчук наберёт около 5%, соответственно его роль "немного переоценивают".
А если вспомнить его предыдущее депутатство - то вообще непонятно кто за него голосует. Концерт послушать - ещё ладно, если бесплатно :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:01

  Вкладчик1234 написав:Я думаю, что Вакарчук наберёт около 5%, соответственно его роль "немного переоценивают".
А если вспомнить его предыдущее депутатство - то вообще непонятно кто за него голосует. Концерт послушать - ещё ладно, если бесплатно :)

пойдемте его потроллим 19го на контрактовой? ну там "Слава, по чем гас", все дела :)
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:01

  Вкладчик1234 написав:Кстати, не так давно патрию Шария не включали в списки на основании "отсутствия регистрации", типа партия на выборы не идёт, и нет смысла её включать. Хотя опять же, включали всякий треш.

Теперь отмазка про "отсутствие регистрации" не катит, и придумали "отсутствие рейтинга".

А когда партия Шария пройдёт в парламент - будет "отсутствие" чего? :)

Шарий никуда не пройдет, но хоть оттянет голоса Оппоблоковцев, и на том спасибо.
Исходя из текущего расклада думаю у избирателей Самопомощи хватит понимания, что надо голосовать за Гриценка, у того есть хорошие шансы пройти 5%, в отличии от Самопомощи. Радует также что Смешко уже раскрылся и с ним все стало понятно, так что здесь есть хорошая вероятность что он уже не попадет в парламент.
То, что некоторые рисуют рейтинги якобы Голос не попадает - понятно что то фейк и полит-технология.
РНС тоже уже не успеет набрать нужный рейтинг, поэтому избиратели тоже скорее всего проголосуют за Гриценка. РНС уже готовится к выборам в Киевраду, к тому времени рейтинг будет достаааааточный :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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