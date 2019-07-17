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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3584358535863587

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.2 5 208
Аграрна партія України
0%
1
Батьківщина
2%
5
Голос
17%
35
Громадянська позиція
6%
13
Європейська Солідарність
27%
57
Опозиційна платформа - За життя
8%
16
Опозиційний блок
2%
5
Радикальна партія
0%
1
Самопоміч
1%
2
Свобода
5%
10
Сила і честь
1%
3
Слуга народу
21%
43
Українська стратегія
0
0
Інша
8%
17
Всього голосів : 208
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:02

  Вкладчик1234 написав:В опросах "известных контор" вообще такой треш в списках есть, про который не слышал никто, кроме первых лиц этих "партий" и может их родственников. И ничего, есть в опросниках, места хватает. А для Шария места нет. Ну ок :)


Немає в соцопитах місця для українофобської псевдопартії Шарія?
Яка трагедія, правда?

Злобна хунта ігнорує права людини, розіп,яті хлопчики, з,їдені снігірі, збитий з рогатки авіалайнер МН117 і т.п.?
Востаннє редагувалось Frant в Чет 18 лип, 2019 09:03, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:02

Вчера на каком-то канале показывали Гройсману 5+% типа соцопрос. :lol:
Хватит уже с этим опросом, он ничего не показывает. Кроме того, какой контингент тут на ветке. Вот у меня пару знакомых верят в РУНС, уверят что шансы есть. Кстати Саакашвили тоже не включали в рейтинги.
Ну вообще да интересно, сколько тут с секты Шария. Только я не понял, что против него типа борятся, а его жену не исключили из списков. Интересно за 5 лет она хоть была в Украине.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:08

  sequence написав:пойдемте его потроллим 19го на контрактовой? ну там "Слава, по чем гас", все дела

Я не из Киёва

  Alex2006 написав:Шарий никуда не пройдет, но хоть оттянет голоса Оппоблоковцев, и на том спасибо.

У оппоблока свой электорат - работники всяких "...сталей", "Прогрессов", Мотор Сичей" и т.п. А так же пенсионеры этих предприятий. И их можно понять - т.к. у предприятий есть свой больницы, санатории-профилактории, "подшефные" детские сады и т.п. И им регулярно предприятие обеспечивают и отдых, и лечение, и материальную помощь.
Можно сказать что они куплены - но они просто голосуют за "своих". Ведь какой-нибудь ПЁС или Ляшко, или Гриценко им ничего предложить не может. Не то что лучше - а даже такое же.

А Шарий скорее отбирает электорат Слуги Народа. В основном более молодой и активный, не очень похожий на работников предприятий тяжелой промышленности и их пенсионеров (электорат оппоблока)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:12

Не хочу ломать дальше копья.

Просто посмотрим сколько на выборах наберут всякие "националисты", самопомощи, гриценки, гройсмены и т.д.

Да и ПЕС тоже, вместе с Вакарчуком :)

Тут ждать уже недолго осталось, смысла спорить нет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:13

Re: Політичні дискусії

  Вкладчик1234 написав:А Шарий скорее отбирает электорат Слуги Народа. В основном более молодой и активный

Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:17

Re: Політичні дискусії

  Alex2006 написав:Радует также что Смешко уже раскрылся и с ним все стало понятно, так что здесь есть хорошая вероятность что он уже не попадет в парламент.


Это да.
Смешко с Гордоном - те еще Гандо_ы (ну т.е. писатели-фантасты). :lol:
Взять повключать в свою партию шоблу попередников и надеяться на перемогу. :shock:
Ага, щас, уже побежали ставить галочку в бюлютене :mrgreen:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 18 лип, 2019 09:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:19

  Alex2007 написав:
  Alex2006 написав:Радует также что Смешко уже раскрылся и с ним все стало понятно, так что здесь есть хорошая вероятность что он уже не попадет в парламент.


Это да.
Смешко с Гордоном - те еще Гандо_ы (ну т.е. писатели-фантасты). :lol:
Взять повключать в свою партию шоблу попередников и надеяться на перемогу. :shock:

А кто вывел Гордона с пирамидками, и семейным подрядом гадалок-целителей, и Смэшка с проданным списком на чистую воду? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:24

BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия)

Слуга народа 41,2%
Оппозиционная платформа 18,6%
Европейская солидарность 11,1%
Батькивщина 7,1%
Гражданская позиция 4,6%
Голос 4,4%
Сила и Честь 3,1%

https://eutoday.net/news/politics/2019/ ... -elections
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