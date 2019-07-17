Немає в соцопитах місця для українофобської псевдопартії Шарія?
Яка трагедія, правда?
Злобна хунта ігнорує права людини, розіп,яті хлопчики, з,їдені снігірі, збитий з рогатки авіалайнер МН117 і т.п.?
|
|
|
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 18 лип, 2019 09:02
Немає в соцопитах місця для українофобської псевдопартії Шарія?
Яка трагедія, правда?
Злобна хунта ігнорує права людини, розіп,яті хлопчики, з,їдені снігірі, збитий з рогатки авіалайнер МН117 і т.п.?
Востаннє редагувалось Frant в Чет 18 лип, 2019 09:03, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 18 лип, 2019 09:02
Вчера на каком-то канале показывали Гройсману 5+% типа соцопрос.
Хватит уже с этим опросом, он ничего не показывает. Кроме того, какой контингент тут на ветке. Вот у меня пару знакомых верят в РУНС, уверят что шансы есть. Кстати Саакашвили тоже не включали в рейтинги.
Ну вообще да интересно, сколько тут с секты Шария. Только я не понял, что против него типа борятся, а его жену не исключили из списков. Интересно за 5 лет она хоть была в Украине.
Додано: Чет 18 лип, 2019 09:08
Я не из Киёва
У оппоблока свой электорат - работники всяких "...сталей", "Прогрессов", Мотор Сичей" и т.п. А так же пенсионеры этих предприятий. И их можно понять - т.к. у предприятий есть свой больницы, санатории-профилактории, "подшефные" детские сады и т.п. И им регулярно предприятие обеспечивают и отдых, и лечение, и материальную помощь.
Можно сказать что они куплены - но они просто голосуют за "своих". Ведь какой-нибудь ПЁС или Ляшко, или Гриценко им ничего предложить не может. Не то что лучше - а даже такое же.
А Шарий скорее отбирает электорат Слуги Народа. В основном более молодой и активный, не очень похожий на работников предприятий тяжелой промышленности и их пенсионеров (электорат оппоблока)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 18 лип, 2019 09:12
Не хочу ломать дальше копья.
Просто посмотрим сколько на выборах наберут всякие "националисты", самопомощи, гриценки, гройсмены и т.д.
Да и ПЕС тоже, вместе с Вакарчуком
Тут ждать уже недолго осталось, смысла спорить нет
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 18 лип, 2019 09:13
Re: Політичні дискусії
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Чет 18 лип, 2019 09:17
Re: Політичні дискусії
Это да.
Смешко с Гордоном - те еще Гандо_ы (ну т.е. писатели-фантасты).
Взять повключать в свою партию шоблу попередников и надеяться на перемогу.
Ага, щас, уже побежали ставить галочку в бюлютене
Востаннє редагувалось Alex2007 в Чет 18 лип, 2019 09:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 18 лип, 2019 09:19
А кто вывел Гордона с пирамидками, и семейным подрядом гадалок-целителей, и Смэшка с проданным списком на чистую воду?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 18 лип, 2019 09:24
BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия)
Слуга народа 41,2%
Оппозиционная платформа 18,6%
Европейская солидарность 11,1%
Батькивщина 7,1%
Гражданская позиция 4,6%
Голос 4,4%
Сила и Честь 3,1%
|