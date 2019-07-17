Додано: Чет 18 лип, 2019 09:08

sequence написав: пойдемте его потроллим 19го на контрактовой? ну там "Слава, по чем гас", все дела пойдемте его потроллим 19го на контрактовой? ну там "Слава, по чем гас", все дела

Alex2006 написав: Шарий никуда не пройдет, но хоть оттянет голоса Оппоблоковцев, и на том спасибо. Шарий никуда не пройдет, но хоть оттянет голоса Оппоблоковцев, и на том спасибо.

Я не из КиёваУ оппоблока свой электорат - работники всяких "...сталей", "Прогрессов", Мотор Сичей" и т.п. А так же пенсионеры этих предприятий. И их можно понять - т.к. у предприятий есть свой больницы, санатории-профилактории, "подшефные" детские сады и т.п. И им регулярно предприятие обеспечивают и отдых, и лечение, и материальную помощь.Можно сказать что они куплены - но они просто голосуют за "своих". Ведь какой-нибудь ПЁС или Ляшко, или Гриценко им ничего предложить не может. Не то что лучше - а даже такое же.А Шарий скорее отбирает электорат Слуги Народа. В основном более молодой и активный, не очень похожий на работников предприятий тяжелой промышленности и их пенсионеров (электорат оппоблока)